Medya milyarderi Rupert Murdoch 92 yaşında beşinci kez evleniyor

"AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ"

Ann Lesley Smith, ünlü country şarkıcısı Chester Smith'in eşiydi. Chester Smith 2008'de hayatını kaybetmişti.

Ann Lesley Smith, Murdoch ile ilişkisini "Tanrı'nın bir armağanı" olarak tanımladı ve nişanlısıyla "aynı inançları paylaştığını" ve "aynı dili konuştuğunu" söyledi.

Smith, "Ben 14 yıldır dulum. Rupert gibi benim kocam da bir iş insanıydı. Yerel gazeteler için çalıştı, radyo ve televizyon istasyonları kurdu ve Univision'un tanıtımına yardımcı oldu. Yani Rupert'in dilini konuşuyorum. Aynı inançları paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Smith, yeniden nişanlanmak için 'doğru zamanı beklediğini' hissettiğini ve 'arkadaşlarının onun adına mutlu olduğunu' sözlerine ekledi.