Megan Fox: MeToo'nun 10 yıl önünde olduğum için benimle alay ettiler

Oyuncu, "Feminist topluluğa hiçbir zaman tamamen dahil olduğumu hissetmedim ve hala bunun korkunç zor olduğunu düşünüyorum" dedi.

Fox kadınlara istedikleri şeyleri deneyimleme fırsatı verilmesinin asıl feminizm olduğunu düşündüğünü de belirtti.

Sürekli olarak dedikodu ve alayla anıldığını belirten Fox, hayatının bir döneminde saklandığını da itiraf etti.