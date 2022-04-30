Megan Fox: MeToo'nun 10 yıl önünde olduğum için benimle alay ettiler

Haberler | 30.04.2022 - 11:45
ABD'li oyuncu ve model Megan Fox, yeni röportajında kariyerinin başlarında Hollywood'daki kadın düşmanlığına karşı konuştuğunda kendisiyle alay edildiğini açıkladı.
Glamour dergisinin sorularını yanıtlayan Fox, rol aldığı yapımlarda nesnelleştirildiğini ve Çılgın İkili 2 (Bad Boys II) filminde oynadığı kısa rolünde, 15 yaşında şelalenin altında bikiniyle durmanın çok ürkütücü olduğunu anlattı.
Independent Türkçe'nin haberine göre Fox, #MeToo hareketinden daha önce ABD'nin sinema endüstrisindeki kadın düşmanlığına dikkat çekmenin kendisini daha büyük bir şaka malzemesi haline getirdiğini de dile getirdi.
35 yaşındaki Fox, "#MeToo hareketinin neredeyse 10 yıl önünde olduğumu düşünüyorum" dedi.
"2008 ve 2009'da Hollywood'daki istismarcı, kadın düşmanı, ataerkil meselelere karşı sesimi hep yükseltiyordum" diye konuşan Fox, "Aslında bunu yaptığım için alay konusu oldum" dedi.
Öte yandan Fox, üzücü deneyimlerine dair konuştuğunda dahi feminist hareketinin kendisine sahip çıkmadığı belirtti.
Oyuncu, "Feminist topluluğa hiçbir zaman tamamen dahil olduğumu hissetmedim ve hala bunun korkunç zor olduğunu düşünüyorum" dedi.
Fox kadınlara istedikleri şeyleri deneyimleme fırsatı verilmesinin asıl feminizm olduğunu düşündüğünü de belirtti.
Sürekli olarak dedikodu ve alayla anıldığını belirten Fox, hayatının bir döneminde saklandığını da itiraf etti.
Kamuoyu önünde 'psikolojik bir çöküntü' yaşayan Fox hislerini şu sözlerle dile getirdi:
"Psikolojik çöküşün kesinlikle nesnelleştirilmekle ilgili olup olmadığını bilmiyorum. Daha çok kişiliksizleştirmek, sürekli eleştirilmek ve yargılanmakla ilgiliydi."
Fox şöhretle baş etmeyi "Bir tür travma" olarak tanımladı.