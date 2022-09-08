Meghan Markle çocukluğunu anlattı: Çirkin ördek yavrusuydum

Meghan Markle, Prens Harry ile nişanlandığı zaman kendisine herkesin neredeyse milyonlarca kez "Seni seçtiği için şanslısın" dediğini hatırlatıp "Her şeyi yanlış anladılar" dedi.

Markle "Prens Harry seni seçtiği için çok şanlısın" cümlesini duya duya en sonunda "Tamam, ben de onu seçtim" diye düşündüğünü de anlattı. Markle bu "ne kadar şanslısın" düşüncesinin, hep birilerinin gelip size ne kadar iyi olduğunuzu söylemesini beklemekten kaynaklandığı ve bunun da bir klişe olduğunu savundu.