Meghan Markle Güney Afrika turu esnasında oğlu Archie'nin odasında yangın çıktığını söyledi

Haberler - ntv.com.tr | 24.08.2022 - 13:17 - Son Güncelleme : 24.08.2022 - 13:41
Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’de yeni bir hayat kuran Meghan Markle ve Prens Harry çifti, kurdukları prodüksiyon şirketiyle yeni işlere imza atıyor. Bu kapsamda Markle, Spotify'da ‘Archetypes’ podcast’inin ilk bölümünü yayınladı.
Kadınların tarih boyunca büründüğü roller üzerine konuşan Düşes’in ilk konuğu, tenisi yakın zamanda bırakacağını açıklayan Serena Williams oldu. Williams ile sohbeti esnasında Markle kraliyet ailesine dair bilinmeyen detaylar paylaştı.
Markle podcast’in ilk bölümünde kraliyet ailesinin kendisini Güney Afrika turuna mecbur bıraktığını ve o sırada oğlu Archie’nin yatak odasındaki yangından son anda kurtulduğunu paylaştı.
Markle, kendisi Cape Town’da konuşma yaptığı sırada oğlu Archie’nin odasında bir ısıtıcıdan yangın çıktığını söyledi.
Konuşmanın sonrasında yangın haberini alan yıldız, “Herkes gözyaşları içindeydi, şaşkındı. Ve ne yapmamız gerekiyordu? Çıkıp resmi bir etkinliğe daha katılmamız bekleniyordu. Bu hiç mantıklı değil demiştim” dedi.
Yıldız aynı zamanda Prens Harry ile ilk görüşmeye başladığı zamanlarda kendisinin ‘hırslı’ olarak etiketlendiğini belirtti. ‘Kapalı kapılar ardında acı çektiğini’ belirten Markle, “Harry ile çıkmadan önce hırslı kelimesinin altında yatan olumsuz algının farkında değildim” dedi.
Kimilerine göre, hırslı olmanın özellikle kadınlar için çok kötü olduğunu belirten Markle, “Eğer hırslı bir kadınsan bencil, agresif veya bir yerlere ulaşmak için oyunlar çeviren biri olarak nitelendiriliyorsun” ifadesini kullandı.
Çift, oğulları Archie'nin ismini verdiği prodüksiyon şirketi ‘Archewell Audio’ ile 2020 yılında Spotify ile bir anlaşma imzalamıştı. Markle’in podcast'i ‘Archetypes’ bu anlaşmanın devamı niteliğinde.