Meghan Markle "intihar" hakkındaki yorumlarıyla gündeme geldi: Buna değer!

"BUNA DEĞER"

Oyuncu "Dolayısıyla, üstesinden geldiğim şeyleri dile getirmem, birini kurtaracaksa veya her şeyin yolunda olduğunu varsaymamasını sağlayacaksa, o zaman buna değer" diyerek düşüncelerini paylaşmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

Oprah ile yaptığı röportajda, kendine zarar verip vermediği sorulan Markle "Bu çok gerçek ve korkutucu bir düşünceydi. Harry'nin beni nasıl kucakladığını hatırlıyorum" demişti.