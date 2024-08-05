Meghan Markle "intihar" hakkındaki yorumlarıyla gündeme geldi: Buna değer!
Kraliyet hayatına veda ederek ABD'de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti gündemden düşmüyor. Geçmişte intihar etmeyi düşündüğünü söyleyen Markle, deneyimini neden paylaştığını açıkladı.
2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.
Ünlü çift, CBS Sunday Morning adlı programa konuk oldu. İkili, The Parents Network adlı çocuklara yönelik yeni bir girişimden bahsetti.