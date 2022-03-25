Meghan Markle podcast'lerinde kadın rolleri üzerine konuşacak

Haberler - ntv.com.tr | 25.03.2022 - 11:59 - Son Güncelleme : 25.03.2022 - 12:15
Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’de yeni bir hayat kuran Meghan Markle ve Prens Harry çifti, kurdukları prodüksiyon şirketiyle yeni işlere imza atmaya hazırlanıyor.
Sussex Düşesi Meghan Markle, Spotify'da kadınların tarih boyunca büründüğü roller üzerine yeni bir podcast yayınlayacak.
Markle, podcast’te tarih boyunca kadınlara dayatılan roller ve kalıplaştırılan algılar üzerine ‘sansüzsüz sohbetler’ yapılacak.
Podcast’in tanıtımında “İşte ‘Archetypes’- bu podcast’te kadınların ilerlemesine engel olan etiketleri ayrıştıracak, keşfedecek ve değiştireceğiz" konuşması dikkat çekti.
Markle’ın konuşmacı olduğu podcast gelecek yaz Spotify’da yayınlanacak.
Çift, oğulları Archie'nin ismini verdiği prodüksiyon şirketi ‘Archewell Audio’ ile 2020 yılında Spotify ile bir anlaşma imzalamıştı.
Markle’in devam ettireceği yeni podcast ‘Archetypes’ bu anlaşmanın devamı niteliğinde.