Meghan Markle podcast'lerinde kadın rolleri üzerine konuşacak

Haberler - ntv.com.tr | 25.03.2022 - 11:59 - Son Güncelleme : 25.03.2022 - 12:15

Meghan Markle ve Prens Harry çifti, kurdukları prodüksiyon şirketi kapsamında podcast yayınlarıyla kadınlara dayatılan kalıpları yıkmayı planlıyor.

Meghan Markle podcast'lerinde kadın rolleri üzerine konuşacak - 1

Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’de yeni bir hayat kuran  ve çifti, kurdukları prodüksiyon şirketiyle yeni işlere imza atmaya hazırlanıyor.

Sussex Düşesi Meghan Markle, 'da kadınların tarih boyunca büründüğü roller üzerine yeni bir podcast yayınlayacak.

Meghan Markle podcast'lerinde kadın rolleri üzerine konuşacak - 2

SANSÜRSÜZ SOHBETLER

Markle, podcast’te tarih boyunca kadınlara dayatılan roller ve kalıplaştırılan algılar üzerine ‘sansüzsüz sohbetler’ yapılacak.

Meghan Markle podcast'lerinde kadın rolleri üzerine konuşacak - 3

KADIN ROLLERİ TARTIŞILACAK

Podcast’in tanıtımında “İşte ‘Archetypes’- bu podcast’te kadınların ilerlemesine engel olan etiketleri ayrıştıracak, keşfedecek ve değiştireceğiz" konuşması dikkat çekti.

Meghan Markle podcast'lerinde kadın rolleri üzerine konuşacak - 4

Markle’ın konuşmacı olduğu podcast gelecek yaz Spotify’da yayınlanacak.

Meghan Markle podcast'lerinde kadın rolleri üzerine konuşacak - 5

Çift, oğulları Archie'nin ismini verdiği prodüksiyon şirketi ‘Archewell Audio’ ile 2020 yılında Spotify ile bir anlaşma imzalamıştı.
Markle’in devam ettireceği yeni podcast ‘Archetypes’ bu anlaşmanın devamı niteliğinde.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER