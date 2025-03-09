Meghan Markle, kızının daha önce hiç görülmemiş fotoğrafını paylaştı
Kraliyet hayatına veda ederek ABD'de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti gündemden düşmüyor. Uzun bir aradan sonra sosyal medyaya geri dönen Sussex Düşesi, kızının daha önce hiç görülmemiş bir karesini paylaştı.
2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.
43 yaşındaki Markle, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabını yeniden açtı. Sussex Düşesi, "meghan" adıyla sosyal medya platformuna katıldı.