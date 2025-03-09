Meghan Markle, kızının daha önce hiç görülmemiş fotoğrafını paylaştı

SADECE O HESABI TAKİP EDİYOR

Öte yandan, uzun bir aradan sonra sosyal medyaya geri dönen Sussex Düşesi yalnızca bir hesabı takip ediyor. Hesabını açtığından beri hiç kimseyi takip etmeyen Sussex Düşesi, bir hesabı takip etmeye başladı.

Daha önce "American Riviera Orchard" isimli markasını duyuran ve reçel, yemek kitapları ve sofra takımları satan Markle, markasının adının artık "As Ever" olacağını duyurdu.

Markle, şu an yalnızca markasının hesabını takip ediyor.