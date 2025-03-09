Meghan Markle, kızının daha önce hiç görülmemiş fotoğrafını paylaştı

Kraliyet hayatına veda ederek ABD'de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti gündemden düşmüyor. Uzun bir aradan sonra sosyal medyaya geri dönen Sussex Düşesi, kızının daha önce hiç görülmemiş bir karesini paylaştı.

Meghan Markle, kızının daha önce hiç görülmemiş fotoğrafını paylaştı - 1

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.

43 yaşındaki Markle, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabını yeniden açtı. Sussex Düşesi, "meghan" adıyla sosyal medya platformuna katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Meghan Markle, kızının daha önce hiç görülmemiş fotoğrafını paylaştı - 2

Sussex Düşesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun Etrafımızdaki güçlü kadınları ve hayalleri olan kızları kutluyoruz. Ayrıca bizi her gün yükseltenlere teşekkür ediyoruz" notunu düşen Sussex Düşesi, uzun bir aradan sonra 3 yaşındaki kızı Lilibet'in fotoğrafını paylaştı.

Meghan Markle, kızının daha önce hiç görülmemiş fotoğrafını paylaştı - 3

Daha önce kızının yüzünü paylaşan Markle, Prens Harry ile Lilibet'i paylaşırken kızının son halini göstermemeyi tercih etti.

Meghan Markle, kızının daha önce hiç görülmemiş fotoğrafını paylaştı - 4

Düşes, Prens Harry ile sahilde çekilen romantik karesini de paylaşmayı ihmal etmedi.

Meghan Markle, kızının daha önce hiç görülmemiş fotoğrafını paylaştı - 5

SADECE O HESABI TAKİP EDİYOR

Öte yandan, uzun bir aradan sonra sosyal medyaya geri dönen Sussex Düşesi yalnızca bir hesabı takip ediyor.  Hesabını açtığından beri hiç kimseyi takip etmeyen Sussex Düşesi, bir hesabı takip etmeye başladı.

Daha önce "American Riviera Orchard" isimli markasını duyuran ve reçel, yemek kitapları ve sofra takımları satan Markle, markasının adının artık "As Ever" olacağını duyurdu.

Markle, şu an yalnızca markasının hesabını takip ediyor.

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