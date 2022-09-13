Meghan Markle kraliyet töreninde görmezden gelindi

Haberler - ntv.com.tr | 13.09.2022 - 10:08
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için Windsor Kalesi’nde düzenlenen törene kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’de hayatına devam eden Prens Harry ve Meghan Markle da katıldı.
Saray görevlerini bıraktıkları için artık kraliyet etkinliklerinde yer almayan çift, Mart 2020'den beri ilk defa Prens William ve Kate Middleton ile bir araya geldi.
Windsor Kalesi'nde toplanan kalabalık Kraliçe için çiçek bıraktı. Arabadan inerek kalabalığı karşılayan iki çift de tören gereği simsiyah giyindi.
Markle da eşi Harry, William-Kate çifti gibi Windsor Kalesi'nin etrafında toplanan insanlarla bir araya gelerek onlarla konuştu.
Ancak görüntüler incelendiğinde Markle'a tepkili olan, onu görmezden gelen kraliyet hayranları dikkat çekti.
Pek çok kişi ilgi göstermesine rağmen, 41 yaşındaki Markle'a bazı kraliyet hayranlarından tepki geldi. Kraliçe için düzenlenen tören için bekleyenlerden bazıları, Suits dizisi yıldızını selamlamak yerine yüzlerini çevirmeyi tercih etti.
Bazıları Markle'ın yüzüne bakmamak için elindeki telefona bakmaya devam etti.
Sussex Düşesi, kendisine tepki gösterenlerden birinin koluna hafifçe dokundu.
Törendeki tuhaf etkileşimin ardından, birçok insan bu soğuk karşılaşmadan duydukları memnuniyeti ifade etmek için sosyal medyada paylaşım yaptı.
Tepkili sosyal medya kullanıcıları, Markle'ın elinin sıkılmamasını doğru bulduklarını belirterek, "ABD'ye geri dön, senden nefret ediyoruz" şeklinde mesajlar paylaştı.
Tepki gösterenlerin yanı sıra Markle'ı savunanlar da oldu. "Onun kraliyet ailesini reddeden siyah bir insan olarak algılanarak aşağılandığını" düşünenler de oldu.
96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in ardından bazı unvanlarda değişiklik oldu. Cornwall Dükü unvanına sahip olan Prens Charles’ın yeni kral olmasının ardından, Cornwall unvanı, oğlu Prens William ve onun eşi Kate Middleton’a geçti.
Her ikisi de 40 yaşında olan üç çocuklu Prens William ve Kate Middleton çifti aynı zamanda Charles ile Prenses Diana'nın sahip olduğu bir unvan olan Galler Prensi ve Prensesi unvanlarına da sahip olacak.
Elizabeth'in cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu. Buckingham Sarayı, 19 Eylül'de Londra’daki Westminster Kilisesi’nde gerçekleşecek törenin Türkiye saati ile 13.00'te yapılacağını duyurdu.
Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip 1947'de, tarih boyunca kralların ve kraliçelerin taç giyme törenlerine de ev sahipliği yapan bu kilisede evlenmişlerdi.