Meghan Markle New York'ta 2023 Vision Women ödülünü aldı

Meghan Markle New York'ta Gloria Steinem'den Ms. Foundation's Woman kuruluşunun düzenlediği 2023 Vision Women ödülünü aldı.
Markle, ABD’nin New York kentinde bulunan Ziegfeld Balo Salonu'nda yapılan Women of Vision Galası'na eşi Prens Harry ile birlikte katıldı.
Markle, "kadınları ve kızları güçlendirmesi ve onların küresel savunuculuğunu üstlenmesi” gerekçesiyle 2023 Vision Women ödülüne layık görüldü.
Markle ile birlikte Wanda Irving, Kimberly Inez McGuire, Olivia Julianna ve Rebekah Bruesehoff da aynı ödülü aldı.
Galada altın elbise giyen Markle'ın elbisesi Johanna Ortiz imzalıydı.
Öte yandan tören çıkışında Sussex çiftine basının yoğun ilgisi vardı.