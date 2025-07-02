''Meghan Markle, Prens Harry'ye aşık değil''

Kraliyet yazarı Bedell Smith'in iddialarına göre, Merhum Kraliçe II. Elizabeth’in kuzeni ve yakın arkadaşı Lady Elizabeth Anson, Meghan Markle’ın Prens Harry'ye olan duygularına dair ciddi şüpheler taşıyordu.

''Meghan Markle, Prens Harry'ye aşık değil'' - 1

Harry ve Meghan, 2018 yılında Windsor Şatosu’nda gerçekleşen görkemli bir düğünle evlendi. Ancak kraliyet yazarı Sally Bedell Smith, Meghan’ın saraydaki ilk günlerinden itibaren aile üyelerinin kafasında bazı soru işaretleri yarattığını, özellikle Lady Anson’un güvenini kazanamadığını iddia etti.

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''Meghan Markle, Prens Harry'ye aşık değil'' - 2

Bedell Smith’in aktardığına göre, Lady Anson “Umarız Meghan, Harry'ye gerçekten aşıktır ancak tam olarak böyle olduğunu düşünmüyorum. Bu evliliği kendi çıkarları için planladı” ifadelerini kullandı.

''Meghan Markle, Prens Harry'ye aşık değil'' - 3

Ünlü yazar, Meghan ve Harry nişanlandığında Lady Anson’un eski oyuncuyu zeki ve  düşünceli bulduğunu fakat düğün yaklaştıkça, fikrinin değiştiğini ileri sürdü.

''Meghan Markle, Prens Harry'ye aşık değil'' - 4

İddiaya göre, Harry düğün törenini Windsor Başpiskoposu yerine Canterbury Başpiskoposu’na yaptırmak isteyince Kraliçe bu karardan rahatsız oldu. Lady Anson, Harry’nin bu tavrıyla Kraliçe'yi incittiğini ve büyükannesine karşı kaba davrandığını söyledi.

''Meghan Markle, Prens Harry'ye aşık değil'' - 5

Bedell Smith, Lady Anson’un kendisine, “Kraliçe bu durumdan çok üzgündü. Harry’nin ona karşı dakikalarca saygısızlık yapması, beni şoke etti” dediğini aktardı. Ancak düğünden kısa süre önce Harry ile Kraliçe’nin aralarını düzelttiği de belirtiliyor.

''Meghan Markle, Prens Harry'ye aşık değil'' - 6

Lady Elizabeth Anson, hem Kraliçe’nin hem de yüksek sosyetenin özel organizasyonlarını düzenleyen ünlü bir isimdi. 2020 yılında Kraliçe tarafından Kraliyet Viktorya Nişanı Komutanlığıyla onurlandırıldı ve aynı yıl hayatını kaybetti.

Kraliyet Sözcüleri, iddialar hakkında henüz yorum yapmadı.

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