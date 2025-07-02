''Meghan Markle, Prens Harry'ye aşık değil''
Kraliyet yazarı Bedell Smith'in iddialarına göre, Merhum Kraliçe II. Elizabeth’in kuzeni ve yakın arkadaşı Lady Elizabeth Anson, Meghan Markle’ın Prens Harry'ye olan duygularına dair ciddi şüpheler taşıyordu.
Harry ve Meghan, 2018 yılında Windsor Şatosu’nda gerçekleşen görkemli bir düğünle evlendi. Ancak kraliyet yazarı Sally Bedell Smith, Meghan’ın saraydaki ilk günlerinden itibaren aile üyelerinin kafasında bazı soru işaretleri yarattığını, özellikle Lady Anson’un güvenini kazanamadığını iddia etti.