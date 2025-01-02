Meghan Markle sosyal medyaya geri döndü! Gönderi başına 1 milyon dolar alacak

SOSYAL MEDYANIN ETKİLERİNDEN BAHSETMİŞTİ
Ünlü çift geçtiğimiz yıl, CBS Sunday Morning adlı programa konuk oldu. Markle, "Ebeveynler olarak yapmak istediğiniz tek şey onları korumaktır. Ve çevrimiçi ortamda neler olduğunu görebildiğimiz için orada yapmamız gereken çok iş olduğunu biliyoruz. İyiye yönelik bir değişimin parçası olabildiğimiz için mutluyuz" dedi.
Ünlü çift, sosyal medyanın intihar oranları üzerindeki etkisine değindi. Markle, daha önce oğlu Prince Archie'ye hamileyken benzer düşüncelerle mücadele ettiğini ve 2021 yılında İngiltere'de yaşarken Oprah Winfrey'e "artık hayatta olmak istemediğini"söylemişti.
Markle "Kendi deneyimimin derinlerine hala inmiş değilim, ama bir başkasının asla böyle hissetmesini ve bir başkasının bu tür planlar yapmasını istemem. O durumdaki birine inanılmamasını istemem" dedi.
Oprah ile yaptığı röportajda, kendine zarar verip vermediği sorulan Markle "Bu çok gerçek ve korkutucu bir düşünceydi. Harry'nin beni nasıl kucakladığını hatırlıyorum" demişti.