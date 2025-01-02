Meghan Markle sosyal medyaya geri döndü! Gönderi başına 1 milyon dolar alacak

Meghan ve Harry Mayıs 2018'de evlendi ve kraliyet çalışmalarıyla ilgili haberler "Kensington Royal" hesabında yer aldı ancak katı kurallar vardı. Markle aynı röportajda "Ailenin bir üyesi olarak çocuğunuzun fotoğraflarını yayınlamak istiyorsanız, önce Kraliyet'e danışmalısınız" demişti.

"Sussex Royal" adlı Instagram hesabı ise Harry ve Meghan'ın 2020 yılındakraliyet görevlerinden çekilmesinin ardından güncelleme yapmayı bıraktı ve son paylaşım Mart 2020'de yapıldı. Hesap hala açık ancak yorumlar o zamandan beri devre dışı.

İki çocuk sahibi olan çiftin, Prens Archie adında 5 yaşında bir oğlu Prens Archie ve Prenses Lilibet adında 3 yaşında bir kızı var.