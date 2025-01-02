Meghan Markle sosyal medyaya geri döndü! Gönderi başına 1 milyon dolar alacak

Kraliyet hayatına veda ederek ABD'de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti gündemden düşmüyor. Markle, Instagram'a geri döndü!

Meghan Markle sosyal medyaya geri döndü! Gönderi başına 1 milyon dolar alacak - 1

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.

43 yaşındaki Markle, Instagram hesabını yeniden açtı.

N-LIFE HABERLERİ

Meghan Markle sosyal medyaya geri döndü! Gönderi başına 1 milyon dolar alacak - 2

Sussex Düşesi, "meghan" adıyla sosyal medya platformuna katıldı. Markle, yılın ilk gününde yaptığı paylaşımda bir kumsalda koşarken görülüyor. Markle daha sonra kumlara "2025" yazıyor. Yıldız, hesabında yorumları devre dışı bırakmayı tercih etti.

Markle'ın sosyal medyada soyadını neden kullandığını ise soru işaretlerine neden oldu.

Meghan Markle sosyal medyaya geri döndü! Gönderi başına 1 milyon dolar alacak - 3

People dergisinin haberine göre, bu video Prens Harry tarafından, çiftin Kaliforniya'daki evine yakın bir sahilde çekildi.

Markle'ın profil fotoğrafı ise dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafta, beyaz bir elbise giyen Markle gülümsüyor.

 1 MİLYON DOLAR KAZANABİLİR

Daily Mail'in haberine göre, Markle her gönderi başına "en az" 1 milyon dolar kazanacak. 

Markle'ın dünyanın en çok kazanan sosyal medya kullanıcılarından biri olacağı düşünülüyor.

Meghan Markle sosyal medyaya geri döndü! Gönderi başına 1 milyon dolar alacak - 4

Markle, 2022 yılında The Cut'a verdiği röportajda "Bir sır duymak ister misiniz? Instagram'a geri dönüyorum" demişti. Meghan, röportajın ilerleyen kısımlarında "Instagram'a geri dönüp dönmeyeceğinden artık emin olmadığını" söylese de, geçmişte platformda oldukça aktifti.

2018'de Prens Harry ile evlenmeden önce, Markle'ın bir Instagram hesabı vardı.

Meghan Markle sosyal medyaya geri döndü! Gönderi başına 1 milyon dolar alacak - 5

Meghan ve Harry Mayıs 2018'de evlendi ve kraliyet çalışmalarıyla ilgili haberler "Kensington Royal" hesabında yer aldı ancak katı kurallar vardı. Markle aynı röportajda "Ailenin bir üyesi olarak çocuğunuzun fotoğraflarını yayınlamak istiyorsanız, önce Kraliyet'e danışmalısınız" demişti.

"Sussex Royal" adlı Instagram hesabı ise Harry ve Meghan'ın 2020 yılındakraliyet görevlerinden çekilmesinin ardından güncelleme yapmayı bıraktı ve son paylaşım Mart 2020'de yapıldı. Hesap hala açık ancak yorumlar o zamandan beri devre dışı.

İki çocuk sahibi olan çiftin, Prens Archie adında 5 yaşında bir oğlu Prens Archie ve Prenses Lilibet adında 3 yaşında bir kızı var.

Meghan Markle sosyal medyaya geri döndü! Gönderi başına 1 milyon dolar alacak - 6

SOSYAL MEDYANIN ETKİLERİNDEN BAHSETMİŞTİ

Ünlü çift geçtiğimiz yıl, CBS Sunday Morning adlı programa konuk oldu.   Markle, "Ebeveynler olarak yapmak istediğiniz tek şey onları korumaktır. Ve çevrimiçi ortamda neler olduğunu görebildiğimiz için orada yapmamız gereken çok iş olduğunu biliyoruz. İyiye yönelik bir değişimin parçası olabildiğimiz için mutluyuz" dedi.

Ünlü çift, sosyal medyanın intihar oranları üzerindeki etkisine değindi. Markle, daha önce oğlu Prince Archie'ye hamileyken benzer düşüncelerle mücadele ettiğini ve 2021 yılında İngiltere'de yaşarken Oprah Winfrey'e "artık hayatta olmak istemediğini"söylemişti.

Markle "Kendi deneyimimin derinlerine hala inmiş değilim, ama bir başkasının asla böyle hissetmesini ve bir başkasının bu tür planlar yapmasını istemem. O durumdaki birine inanılmamasını istemem" dedi.

Oprah ile yaptığı röportajda, kendine zarar verip vermediği sorulan Markle "Bu çok gerçek ve korkutucu  bir düşünceydi. Harry'nin beni nasıl kucakladığını hatırlıyorum" demişti.

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