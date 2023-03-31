Meghan Markle, üvey kardeşinin açtığı iftira davasını kazandı

Samantha Markle, kardeşinin kendisi hakkındaki bazı ifadelerinin yanlış olduğu iddiasıyla şubatta dava açmıştı.

58 yaşındaki Samantha Markle, açıkça yanlış ve kötü niyetli diye nitelediği açıklamaların aşağılayıcı ve nefret dolu olduğunu savunmuştu.