Meghan Markle, üvey kardeşinin açtığı iftira davasını kazandı

"Suits" dizisiyle adını duyuran Meghan Markle, üvey kardeşi Samantha Markle'ın açtığı 75 bin dolarlık iftira davasını kazandı.

Meghan Markle, üvey kardeşinin açtığı iftira davasını kazandı - 1

Markle ve eşi Prens Harry, ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e iki sene önce röportaj vermişti.

N-LIFE HABERLERİ

Meghan Markle, üvey kardeşinin açtığı iftira davasını kazandı - 2

Samantha Markle, kardeşinin kendisi hakkındaki bazı ifadelerinin yanlış olduğu iddiasıyla şubatta dava açmıştı.

58 yaşındaki Samantha Markle, açıkça yanlış ve kötü niyetli diye nitelediği açıklamaların aşağılayıcı ve nefret dolu olduğunu savunmuştu.

Meghan Markle, üvey kardeşinin açtığı iftira davasını kazandı - 3

Sussex Düşesi'nin kendisiyle çok vakit geçirmediği ve tek başına büyüdüğü ifadesini de yalanlayan Samantha Markel, Markle'ın 2020'de çıkan "Özgürlüğü Bulmak: Harry, Meghan ve Modern Kraliyet Ailesinin Oluşumu" adlı kitapta da yalan beyanda bulunduğunu iddia etmişti.

Meghan Markle, üvey kardeşinin açtığı iftira davasını kazandı - 4

Yargıç Charlene Edwards Honeywell ise Markle'ın düşüncelerini paylaştığını ve bunların yanlışlığının kanıtlanamayacağını söyledi.

Meghan Markle, üvey kardeşinin açtığı iftira davasını kazandı - 5

Yargıç, Sussex Düşesi'nin düşünce ve ifade özgürlüğünü güvence altına alan ABD Anayasası Birinci Değişikliği uyarınca görüş bildirme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Böylece Meghan Markle, 75 bin dolarlık iftira davasını kazandı.

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