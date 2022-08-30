Meghan Markle: Var olarak bile hiyerarşinin dinamiklerini bozuyorduk

Markle, “Oprah röportajını yaparken beni küçük kızların izlediğini ve ‘Aman Tanrım gerçek bir prenses!’ dediklerinin farkındaydım. Ama içinizde okuduğunuz tüm peri masallarından daha büyülü bir hayat yaratacak güç var. Bir gün bir prensle evlenmeyi kastetmiyorum. Aşkı bulabilirsiniz. Mutluluğu bulabilirsiniz. Hayatınızın en büyük zorluğuna göğüs gerip mutluluğa ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.