Meghan Markle ve Prens Harry hakkında İngilizlerin fikri değişmedi: Sevmiyorlar

Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili yapılan bir anket, çiftin dijital platformda yayınlanan belgeselinden sonra İngiltere'de sadece yüzde 4 daha popüler hale geldiğini gösterdi.
Dört bin İngilizle yapılan ankete göre, belgesel, İngilizlerin yüzde 14'ünün Sussex çifti hakkında daha olumsuz kanıya varmalarına neden oldu.
Çift hakkında halihazırda negatif görüşleri olan yüzde 34'lük kesimin diziyi izledikten sonra düşücelerinde değişim olmadığı görüldü. Çiftin hayranı olan yüzde 11'lik kesimde de belgesli izledikten sonra değişim olmadığı ortaya çıktı.
Meghan ve Harry çiftine karşı olumsuz yanıtlar verenlerin büyük bir çoğunluğu muhafazakar görüşteyken, olumlu yönde fikir açıklayanların çoğu, İşçi Parti'li çıktı.
Meghan Markle'ın popülaritesi yüzde 27 iken, halkın yüzde 51'inin Markle'ı sevmediği tespit edildi.
Araştırmaya göre Markle, yaşlı nesle göre daha çok genç nesil tarafında seviliyor.
Prens Harry'ye ise genel olarak daha olumlu bir bakış var. Yüzde 37'lik kesim Harry'yi onaylarken 38'lik kesim onaylamıyor.
Hakkında cinsel taciz suçlamaları ortaya atılan, Kraliçe Elizabeth'in küçük oğlu Prens Andrew'den sonra Meghan ve Harry çifti, kraliyetin en az popüler isimleri konumunda.
Meghan Markle ve Prens Harry’nin, kraliyet görevlerini bırakma sürecine giden baskıyı anlatan belgeselin ilk kısmı geçen hafta yayınlanmıştı. Çiftin, kraliyet ailesini
suçladığı belgesele, kraliyet hayranı İngilizlerin tepkisi büyük olurken, siyasi yetkililer, üst düzey askeri isimler ve saygın tarihçiler,
dün Sussex çiftini gelecek yıl yapılacak Kral Charles'ın taç giyme töreninden uzak durmaya çağırmıştı.
Meghan Markle'ın Kraliçe Elizabeth ile ilk tanıştığında reverans yaptığına dair alaylı anlatımı, "İngiliz kültürüyle alay etmek" olarak algılanarak tepki çekti.