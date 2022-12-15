Meghan Markle ve Prens Harry hakkında İngilizlerin fikri değişmedi: Sevmiyorlar

Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili yapılan bir anket, çiftin dijital platformda yayınlanan belgeselinden sonra İngiltere'de sadece yüzde 4 daha popüler hale geldiğini gösterdi.

Dört bin İngilizle yapılan ankete göre, belgesel, İngilizlerin yüzde 14'ünün Sussex çifti hakkında daha olumsuz kanıya varmalarına neden oldu.