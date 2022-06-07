Meghan Markle ve Prens Harry kızları Lilibet’in son halini paylaştı

Haberler - ntv.com.tr | 07.06.2022 - 11:16 - Son Güncelleme : 07.06.2022 - 11:22

Prens Harry ve Meghan Markle, kızları Lilibet’in birinci yaş gününe özel olarak, son halini gösteren fotoğrafını paylaştı. Markle ve kızı Lilibet’in doğum günü kutlamasındaki keyifli halleri objektiflere yansırken, Lilibet'in Prens Harry ile benzerliği dikkat çekti.

Meghan Markle ve Prens Harry kızları Lilibet’in son halini paylaştı - 1

ve , kızları Lilibet Diana Mountbatten-Windsor’ın ilk yaş gününde çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Meghan Markle ve Prens Harry kızları Lilibet’in son halini paylaştı - 2

KIZLARININ SON HALİNİ PAYLAŞTILAR

Çift, doğum gününde Lilibet’in çekilen son halini, Lilibet’in Markle'ın kucağında olduğu ve yakın aile dostlarıyla birlikte objektiflere gülümsedikleri pozları paylaştı.

Prens Harry ve Markle ikilisi, kızlarının doğum gününü, aile dostları Misan Harriman, Harriman'ın ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte düzenledikleri bir piknikte kutladı.

Meghan Markle ve Prens Harry kızları Lilibet’in son halini paylaştı - 3

BABASINA BENZETİLDİ

Lilibet'in doğum günü kutlamasında Markle’ın keyifli görüntüsü ve Lilibet’in büyümüş hali dikkat çekerken, çiftin kızlarının babası Prens Harry'e olan benzerliği de gözlerden kaçmadı.

Meghan Markle ve Prens Harry kızları Lilibet’in son halini paylaştı - 4

KIZLARININ ADINA BAĞIŞ YAPTILAR

Çiftin, kızlarının ilk yaş gününe özel, iklim ve toplum krizlerinden etkilenen insanlara yemek yardımı sağlayan sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen'a kızları adına 100 bin dolardan fazla bağışta bulundukları belirtildi.

İkili, kızlarının doğum gününde aldıkları güzel dileklerden dolayı etkilendiklerini de aktardı.

Meghan Markle ve Prens Harry kızları Lilibet’in son halini paylaştı - 5

KRALİÇE, LILIBET İLE TANIŞTI

Öte yandan Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe Elizabet'in Platin Jübile etkinliği için geçtiğimiz günlerde İngiltere'deydi. 

Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılı için düzenlenen görkemli Platin Jübile töreni için ABD'den Birleşik Krallık’a giden çift, kızları Lilibet’i ilk defa Kraliçe Elizabeth ile tanıştırdı. 

Meghan Markle ve Prens Harry kızları Lilibet’in son halini paylaştı - 6

FOTOĞRAFA İZİN ÇIKMADI

Markle ve Harry'nin Kraliçe'nin Lilibet ile ilk tanışma anlarının fotoğraflanması için özel bir fotoğrafçı ayarladığı ancak Kraliçe'nin buna kesinlikle izin vermediği söyleniyor.

İddiaya göre, o anların fotoğraflanması 'özel bir aile görüşmesi' olduğu için ya da ikilinin çekilen fotoğrafları ABD'de basınla paylaşmasından endişe ettiği için Kraliçe'nin izin vermediği konuşuluyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER