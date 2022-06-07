Meghan Markle ve Prens Harry kızları Lilibet’in son halini paylaştı

FOTOĞRAFA İZİN ÇIKMADI

Markle ve Harry'nin Kraliçe'nin Lilibet ile ilk tanışma anlarının fotoğraflanması için özel bir fotoğrafçı ayarladığı ancak Kraliçe'nin buna kesinlikle izin vermediği söyleniyor.

İddiaya göre, o anların fotoğraflanması 'özel bir aile görüşmesi' olduğu için ya da ikilinin çekilen fotoğrafları ABD'de basınla paylaşmasından endişe ettiği için Kraliçe'nin izin vermediği konuşuluyor.