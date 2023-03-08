Meghan Markle ve Prens Harry kızları Lilibet'in vaftiz haberini 'prenses' unvanıyla duyurdu

Harry ve Meghan çiftinin, bundan böyle kızları Lilibet ve üç yaşındaki oğulları Archie için prenses ve prens kraliyet unvanlarını kullanacakları düşünülüyor.

Buckingham Sarayı, kraliyet web sitesinin "zamanı gelince güncelleneceğini" doğruladı.

Çocuklar şu anda "bay" ve "bayan" unvanlarıyla anılıyor.