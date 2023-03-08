Meghan Markle ve Prens Harry kızları Lilibet'in vaftiz haberini 'prenses' unvanıyla duyurdu

Kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Meghan Markle ve Prens Harry çifti, kızları Lilibet'in vaftiz törenini duyururken 'prenses' unvanını kullandı.
21 aylık olan Lilibet'in vaftiz töreni, cuma günü Los Angeles başpiskoposu tarafından, Meghan ve Harry çiftinin Montecito'daki evinde yapıldı.
Kraliyet geleneklerine göre, kraliyet mensubu çocukların vaftiz törenleri, Buckingham Sarayı'nda ya da Windsor Kalesi'ndeki şapellerde yapılıyor.
Kaynaklar, Sussex çiftinin, vaftiz törenine Kral Charles, Konsort Kraliçe Camilla ile Prens William ve Prenses Kate'i davet etmediğini aktardı.
Meghan ve Harry çifti, bugün yaptıkları açıklamada, kızlarının adının başına, kraliyet unvanı eklemeleriyle dikkat çekti.
Çiftin sözcüsü, People dergisine yaptığı açıklamada, "Prenses Lilibet Diana'nın 3 Mart'ta Los Angeles başpiskoposu Rev John Taylor tarafından vaftiz edildiğini doğrulayabilirim" dedi.
Harry ve Meghan çiftinin, bundan böyle kızları Lilibet ve üç yaşındaki oğulları Archie için prenses ve prens kraliyet unvanlarını kullanacakları düşünülüyor.
Buckingham Sarayı, kraliyet web sitesinin "zamanı gelince güncelleneceğini" doğruladı.
Çocuklar şu anda "bay" ve "bayan" unvanlarıyla anılıyor.
Charles kral olduğunda, teknik olarak Archie ve Lilibet prens ve prenses olacak. Kral 5. George tarafından belirlenen neredeyse asırlık kraliyet kuralları bunu gerektiriyor.
Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra Charles'ın sözcüsü, hükümdarın Archie ve Lilbet'in unvanlarını "bilgi aldıklarında" web sitesinde güncelleyeceklerini söylemişti.
Prens Harry, Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle tahtta beşinci sıraya yükseldi, onu sırasıyla Archie ve Lilibet izliyor.
Archie ve Lilibet, Kraliçe'nin ölümüyle, üçüncü kuşak oldukları için doğduklarında alamadıkları prens ve prenses unvanına da kavuştu. Ancak unvanlar, çocuklara resmi olarak henüz verilmedi.
Öte yandan, People dergisinin haberine göre, Lilibet'in vaftiz töreninde Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland, Lilibet’in vaftiz babası Tyler Perry ve adı açıklanmayan vaftiz annesiyle birlikte 25 kişi katıldı.