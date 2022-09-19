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Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'nin cenazesinde ikinci sırada

Haberler - ntv.com.tr | 19.09.2022 - 15:10 - Son Güncelleme : 19.09.2022 - 15:45

Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde gözler kraliyet ailesinin ve özellikle de kraliyetten ayrılıp ABD'ye taşınan Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin üzerinde. Artık kraliyet mensubu olmayan çift, Westminster Katedrali'ndeki ayinde ikinci sırada yer aldı. Markle, törende, Kraliçe'nin hediyesi olan inci küpeleriyle saygı duruşunda bulundu.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'nin cenazesinde ikinci sırada - 1

İngiltere, 70 yıl tahtta kalan Kraliçe’sine veda ederken, cenaze töreninde gözler kraliyet ailesi üyelerinin üzerinde. Charles’ın ‘kral’ olmasının ardından onun ‘Galler Prensi’ unvanını alan Prens William ile artık ‘Galler Prensesi’ olarak anılan Kate Middleton, cenazeye çocukları Prens George ve Prenses Charlotte ile birlikte katıldı. Ama cenazenin asıl dikkatleri çeken iki ismi, kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye taşınan ve çifti oldu.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'nin cenazesinde ikinci sırada - 2

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı için önce Londra'nın merkezindeki Westminster Kilisesi’nde tören düzenlendi.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'nin cenazesinde ikinci sırada - 3

İKİNCİ SIRADALAR

Kilisede Kral III. Charles ile eşi Konsort Kraliçe Camilla, Prens William ve Kate Middleton en ön sırada yer alırken Harry ve Meghan çifti, ikinci sıradan töreni takip etti.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'nin cenazesinde ikinci sırada - 4

Sussex çifti, Prenses Beatrice ve eşi Edoardo Mapelli Mozzi ile yan yana durdu.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'nin cenazesinde ikinci sırada - 5

41 yaşındaki Meghan ile 38 yaşındaki Harry, Kraliçe’nin 8 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere’ye döndü. Çift, üç yaşındaki oğulları Archie ile 15 aylık kızları Lilibet’i ABD’de bıraktı.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'nin cenazesinde ikinci sırada - 6

Kilise töreni başlamadan önce Sussex Dükü Harry, Kraliçe'nin tabutunun arkasında onunla birlikte yürümek için kardeşi Prens William ile olan kavgasını bir kenara bıraktı ve birlikte görüntü verdi. 

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'nin cenazesinde ikinci sırada - 7

Harry artık kıdemli bir kraliyet mensubu olmadığı için üniforma yerine sivil bir takım elbise giydi.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'nin cenazesinde ikinci sırada - 8

Meghan Markle da diğer tüm kraliyet ailesi kadınları gibi siyah bir elbise giydi ve şapka taktı.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'nin cenazesinde ikinci sırada - 9

KÜPELERİ KRALİÇE'NİN HEDİYESİYDİ

Sussex Düşesi, cenaze töreninde, Harry ile 2018’deki düğünlerinde Kraliçe Elizabeth’in hediye ettiğ inci küpeleri taktı.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'nin cenazesinde ikinci sırada - 10
Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'nin cenazesinde ikinci sırada - 11
Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'nin cenazesinde ikinci sırada - 12
Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'nin cenazesinde ikinci sırada - 13
Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'nin cenazesinde ikinci sırada - 14
Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'nin cenazesinde ikinci sırada - 15

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