Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'nin cenazesinde ikinci sırada

İngiltere, 70 yıl tahtta kalan Kraliçe’sine veda ederken, cenaze töreninde gözler kraliyet ailesi üyelerinin üzerinde. Charles’ın ‘kral’ olmasının ardından onun ‘Galler Prensi’ unvanını alan Prens William ile artık ‘Galler Prensesi’ olarak anılan Kate Middleton, cenazeye çocukları Prens George ve Prenses Charlotte ile birlikte katıldı. Ama cenazenin asıl dikkatleri çeken iki ismi, kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti oldu.