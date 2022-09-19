Meghan Markle ve Prens Harry Kraliçe'nin cenazesinde ikinci sırada

Haberler - ntv.com.tr | 19.09.2022 - 15:10 - Son Güncelleme : 19.09.2022 - 15:45
İngiltere, 70 yıl tahtta kalan Kraliçe’sine veda ederken, cenaze töreninde gözler kraliyet ailesi üyelerinin üzerinde. Charles’ın ‘kral’ olmasının ardından onun ‘Galler Prensi’ unvanını alan Prens William ile artık ‘Galler Prensesi’ olarak anılan Kate Middleton, cenazeye çocukları Prens George ve Prenses Charlotte ile birlikte katıldı. Ama cenazenin asıl dikkatleri çeken iki ismi, kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti oldu.
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth için önce Londra'nın merkezindeki Westminster Kilisesi’nde tören düzenlendi.
Kilisede Kral III. Charles ile eşi Konsort Kraliçe Camilla, Prens William ve Kate Middleton en ön sırada yer alırken Harry ve Meghan çifti, ikinci sıradan töreni takip etti.
Sussex çifti, Prenses Beatrice ve eşi Edoardo Mapelli Mozzi ile yan yana durdu.
41 yaşındaki Meghan ile 38 yaşındaki Harry, Kraliçe’nin 8 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere’ye döndü. Çift, üç yaşındaki oğulları Archie ile 15 aylık kızları Lilibet’i ABD’de bıraktı.
Kilise töreni başlamadan önce Sussex Dükü Harry, Kraliçe'nin tabutunun arkasında onunla birlikte yürümek için kardeşi Prens William ile olan kavgasını bir kenara bıraktı ve birlikte görüntü verdi.
Harry artık kıdemli bir kraliyet mensubu olmadığı için üniforma yerine sivil bir takım elbise giydi.
Meghan Markle da diğer tüm kraliyet ailesi kadınları gibi siyah bir elbise giydi ve şapka taktı.
Sussex Düşesi, cenaze töreninde, Harry ile 2018’deki düğünlerinde Kraliçe Elizabeth’in hediye ettiğ inci küpeleri taktı.