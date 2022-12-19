Meghan Markle ve Prens Harry kraliyet ailesiyle görüşmek istiyor

Ünlü çift, bir süre önce Robert F. Kennedy İnsan Hakları örgütü tarafından verilen ırkçılıkla mücadele ödülünü aldı ve bu ödülü kabul etmeleri, kraliyet sarayında yaşandığı

iddia edilen sistematik ırkçılığı böylece kabul etmiş oldukları şeklinde yorumlandı.

Bu da aslında Harry’nin babası Kral Charles ve tahtın varisi ağabeyi Prens William için oldukça sıkıntılı bir durum. Saray, konudan rahatsız olsa da ödülün ve ödül etrafında oluşan dedikoduların çok sözü edilmedi.