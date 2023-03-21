Meghan Markle ve Prens Harry taç giyme törenine katılmak için üç şart sundu

6 Mayıs aynı zamanda çiftin oğlu Archie'nin doğum günü. The New York Post'a konuşan bazı kaynaklar, çiftin törende Prens Archie'nin doğum gününe "küçük bir şekilde" de olsa atıfta bulunulmasını istediğini öne sürdü. Basit bir "İyi ki doğdun" bile çift için yeterli.

Son olarak çift, balkon konuşması anında kraliyet ailesine dahil olmak istiyor. Bunun olmasını "hiçbir şekilde mümkün" olmadığı birçok kez dile getirilmişti.