Meghan Markle ve Prens Harry taç giyme törenine katılmak için üç şart sundu

Kraliyet ailesi ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Kral Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak olan taç giyme törenine davet alıp almayacağı uzun zamandır merak ediliyordu. İddialara göre Markle ve Prens, taç giyme törenine katılmak için üç şartın yerine getirilmesini istedi.

Meghan Markle ve Prens Harry taç giyme törenine katılmak için üç şart sundu - 1

Prens Harry'nin ocak ayında yayımladığı 'Spare' (Yedek) adlı kitabı kraliyeti sarsarken çiftin Kral Charles'ın mayısta düzenlenecek olan taç törenine katılıp katılmayacağı soru işaretlerine neden olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Meghan Markle ve Prens Harry taç giyme törenine katılmak için üç şart sundu - 2

KATILMALARINA İMKANSIZ GÖZÜYLE BAKILDI

Buckingham Sarayı'ndan Harry ve Meghan çiftinin, oğulları Archie'nin dördüncü doğum gününe denk gelen 6 Mayıs'taki törene katılmalarının engelleneceğine dair resmi bir işaret yoktu. Ama kraliyetin içerisinden üst düzey bir yetkili; ünlü çiftin balkon konuşması anı da dahil olmak üzere önemli kamuoyu gösterilerine dahil edilmelerinin 'olası olmadığını' söylemişti.
Bazı kraliyet uzmanları ise Prens Harry'nin aile içinde yaşananları ifşa ettiği anı kitabı Spare'in (Yedek) yayınlanmasının ardından çiftin törene katılmasının imkansız göründüğünü aktarmıştı.

Meghan Markle ve Prens Harry taç giyme törenine katılmak için üç şart sundu - 3

KRAL'DAN ÖZEL DAVET GELDİ

Ancak tüm bunlara rağmen, Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, kraliyet ailesiyle aralarındaki gergin ilişkiye rağmen Kral III. Charles'ın taç giyme törenine katılmak üzere bir davet almıştı.

Meghan Markle ve Prens Harry taç giyme törenine katılmak için üç şart sundu - 4

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Kral Charles'ın davetinin ardından çiftin bazı taleplerde bulunduğu ortaya atıldı. Mirror'ın haberine göre, üç talepte bulunan çiftin ilk şartı, çocukları Archie ile Lilibet'in törende yer alması. Kral'dan gelen davette "çocuklardan bahsedilmediği" ancak törene katılmaları için çok küçük oldukları belirtildi.

Meghan Markle ve Prens Harry taç giyme törenine katılmak için üç şart sundu - 5

6 Mayıs aynı zamanda çiftin oğlu Archie'nin doğum günü. The New York Post'a konuşan bazı kaynaklar, çiftin törende Prens Archie'nin doğum gününe "küçük bir şekilde" de olsa atıfta bulunulmasını istediğini öne sürdü. Basit bir "İyi ki doğdun" bile çift için yeterli.

Son olarak çift, balkon konuşması anında kraliyet ailesine dahil olmak istiyor. Bunun olmasını "hiçbir şekilde mümkün" olmadığı birçok kez dile getirilmişti.

Meghan Markle ve Prens Harry taç giyme törenine katılmak için üç şart sundu - 6

SARAY BU İSTEKLERİ KABUL EDECEK Mİ?

Çiftin bu talepleri karşısında Saray'ın hızlı bir şekilde görüşmeler yaptığı ve çözüme ulaşmak istediği belirtiliyor.

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