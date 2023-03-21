Meghan Markle ve Prens Harry taç giyme törenine katılmak için üç şart sundu

Prens Harry'nin ocak ayında yayımladığı 'Spare' (Yedek) adlı kitabı kraliyeti sarsarken çiftin Kral Charles'ın mayısta düzenlenecek olan taç törenine katılıp katılmayacağı soru işaretlerine neden olmuştu.
Buckingham Sarayı'ndan Harry ve Meghan çiftinin, oğulları Archie'nin dördüncü doğum gününe denk gelen 6 Mayıs'taki törene katılmalarının engelleneceğine dair resmi bir işaret yoktu. Ama kraliyetin içerisinden üst düzey bir yetkili; ünlü çiftin balkon konuşması anı da dahil olmak üzere önemli kamuoyu gösterilerine dahil edilmelerinin 'olası olmadığını' söylemişti.
Bazı kraliyet uzmanları ise Prens Harry'nin aile içinde yaşananları ifşa ettiği anı kitabı Spare'in (Yedek) yayınlanmasının ardından çiftin törene katılmasının imkansız göründüğünü aktarmıştı.
Ancak tüm bunlara rağmen, Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, kraliyet ailesiyle aralarındaki gergin ilişkiye rağmen Kral III. Charles'ın taç giyme törenine katılmak üzere bir davet almıştı.
Kral Charles'ın davetinin ardından çiftin bazı taleplerde bulunduğu ortaya atıldı. Mirror'ın haberine göre, üç talepte bulunan çiftin ilk şartı, çocukları Archie ile Lilibet'in törende yer alması. Kral'dan gelen davette "çocuklardan bahsedilmediği" ancak törene katılmaları için çok küçük oldukları belirtildi.
6 Mayıs aynı zamanda çiftin oğlu Archie'nin doğum günü. The New York Post'a konuşan bazı kaynaklar, çiftin törende Prens Archie'nin doğum gününe "küçük bir şekilde" de olsa atıfta bulunulmasını istediğini öne sürdü. Basit bir "İyi ki doğdun" bile çift için yeterli.
Son olarak çift, balkon konuşması anında kraliyet ailesine dahil olmak istiyor. Bunun olmasını "hiçbir şekilde mümkün" olmadığı birçok kez dile getirilmişti.
Çiftin bu talepleri karşısında Saray'ın hızlı bir şekilde görüşmeler yaptığı ve çözüme ulaşmak istediği belirtiliyor.