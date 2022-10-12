Meghan Markle ve Prens Harry tescilli yardımsever ilan edildi

Prens Harry ve Meghan Markle’ın yardımseverliği ödülle tescillendi. Ünlü çift, Robert Kennedy İnsan Hakları adlı dernek tarafından Umut Dalgası Ödülü’ne layık görüldü.
Kraliyet çifti, oğulları Archie’nin adından esinlenerek kurdukları Archewell Vakfı aracılığıyla ırksal adalet, ruh sağlığı ve diğer sosyal etki girişimleri konusundaki çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü. Onlarla birlikte bu ödülü alanlar arasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de var.
Ödül, sosyal değişime sarsılmaz bir bağlılık sergileyen ve eşitliği, adaleti, insan haklarını korumak ve ilerletmek için çalışanlara veriliyor.
Harry ve Meghan çiftinin çalışmaları arasında Afgan mültecileri desteklemek, Ukrayna'ya yardım eden kuruluşlara yatırım yapmak ve NAACP (Siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik) ile birlikte ilk Dijital Sivil Haklar Ödülü'nü oluşturmak yer alıyor.
Robert Kennedy İnsan Hakları Başkanı Kerry Kennedy, “Mart ayında Dük ve Düşes ödül davetimizi kabul ettiğinde çok heyecanlandık. Çift, dünya çapında ırksal adalet ve ruh sağlığı konusundaki anlatıyı konuşma ve değiştirme konusundaki istekliliğiyle her zaman öne çıktı” dedi.
Eski Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Robert F. Kennedy’nin kızı olan Kerry Kennedy, “Babamın bir zamanlar 'değişim zorluk içermesine rağmen dünyayı değiştirmeye çalışanlar için tek temel, hayati nitelik' dediği ahlaki cesaret türünü somutlaştırıyorlar” ifadesini kullandı.
Meghan ve Harry ikilisinin ödül aldığı Robert F. Kennedy İnsan Hakları adlı örgüt, ABD merkezli bir insan hakları savunuculuğu kuruluşu. Adını, suikast sonucu hayatını kaybeden Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Robert F. Kennedy'den alan örgüt, 1968'de kuruldu.