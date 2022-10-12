Meghan Markle ve Prens Harry tescilli yardımsever ilan edildi

Ödül, sosyal değişime sarsılmaz bir bağlılık sergileyen ve eşitliği, adaleti, insan haklarını korumak ve ilerletmek için çalışanlara veriliyor.

Harry ve Meghan çiftinin çalışmaları arasında Afgan mültecileri desteklemek, Ukrayna'ya yardım eden kuruluşlara yatırım yapmak ve NAACP (Siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik) ile birlikte ilk Dijital Sivil Haklar Ödülü'nü oluşturmak yer alıyor.