Meghan Markle ve Prens Harry uzun bir aradan sonra Prens William ve Kate Middleton ile bir arada

YENİ UNVANLARA SAHİP OLDULAR

Hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in ardından bazı unvanlarda değişiklik oldu. Cornwall Dükü unvanına sahip olan Prens Charles’ın yeni kral olmasının ardından, Cornwall unvanı, oğlu Prens William ve onun eşi Kate Middleton’a geçti.

Her ikisi de 40 yaşında olan üç çocuklu Prens William ve Kate Middleton çifti aynı zamanda Charles ile Prenses Diana'nın sahip olduğu bir unvan olan Galler Prensi ve Prensesi unvanlarına da sahip olacak.