Meghan Markle ve Prens Harry'den Noel kartı

Prens Harry ve Meghan Markle, Noel kartlarını Twitter’da paylaşarak herkese “neşeli bir tatil sezonu” ve “sağlık, huzur ve çok mutlu bir yeni yıl” diledi.

Siyah beyaz bir fotoğraflarını paylaşan çift, “Size keyifli bir tatil sezonu diliyoruz. Ailemizden sizinkine ve The Archewell Foundation, Archwell Audio ve The Archewell Productions ekiplerimiz adına sağlık, barış ve çok mutlu bir yeni yıl diliyoruz. En iyi dileklerimizle, Prens Harry ve Meghan” mesajını paylaştı.