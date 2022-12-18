Meghan Markle ve Prens Harry'den Noel kartı

Prens Harry ve Meghan Markle, Noel kartlarını Twitter’da paylaşarak herkese “neşeli bir tatil sezonu” ve “sağlık, huzur ve çok mutlu bir yeni yıl” diledi.
Siyah beyaz bir fotoğraflarını paylaşan çift, “Size keyifli bir tatil sezonu diliyoruz. Ailemizden sizinkine ve The Archewell Foundation, Archwell Audio ve The Archewell Productions ekiplerimiz adına sağlık, barış ve çok mutlu bir yeni yıl diliyoruz. En iyi dileklerimizle, Prens Harry ve Meghan” mesajını paylaştı.
2020'de kralyet gördvlerini bırakan, ancak hala Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarına sahip olan çift, Noel kartlarına kraliyet unvanlarını da yazdı.
Kraliyet ailesi üyeleri, her yıl Noel öncesi geleneksel olarak bir kart çıkarıyor. Resmi bayram kartlarını süslemek için kullanılan Noel fotoğrafları, kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri tarafından Noel kartlarına basılmak üzere yayınlanıyor.
Geçen hafta Prens William ile Prenses Kate Middleton, Noel kartı yayınlamıştı.
Kral Charles ile Konsort Kraliçe Camilla da geçen hafta sonu Noel kartını çıkarmıştı. Çiftin fotoğrafı, Kraliçe Elizabeth’in ölümünden günler önce eylül ayında İskoçya’daki evlerinde çekilmişti.
Öte yandan ses getiren belgesellerinde kraliyeti suçlayan Meghan Markle ve Prens Harry ikilisi, söylemleriyle İngiltere'de büyük bir tepkiye yol açmıştı. Çiftin taç giyme töreninden uzak durmaları istenirken, önceki gün Kral Charles’ın ikiliyi törene çağıracağı ortaya çıktı.
Çiftin 6 Mayıs’ta gerçekleşecek olan taç giyme törenine tepkilerden ötürü katılıp katılmayacağı belli değil.
Büyük tepki çeken belgesel dizinin dijital platformda yayınlanmasının ardından İngiliz basını, halkın yaklaşık yarısının çiftin Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarının ellerinden alınmasını istediğini yazmıştı.
Bunas göre, halkın yüzde 42’si, Harry'nin artık taht sırasından çıkarılması gerektiğine inanıyor. Prens Harry, şu anda, ağabeyi Prens William ile onu çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis’in ardından tahtın beşinci varisi konumunda.
Meghan Markle ve Prens Harry’nin, kraliyet görevlerini bırakma sürecini anlatan belgeselin son üç bölümü de yayınlandı. Yayınlanan bölümlerde Prens Harry, babası Kral Charles, ağabeyi Prens William ve Kraliçe Elizabeth ile yaptığı gergin konuşmayı anlattı.
Prens Harry, ailesi ile kraliyetten ayrılma konusunu konuştuğu anların detaylarını dile getirdi. Kendisi ve eşi Markle’ın Kraliçe’ye destek vermeye devam edeceğini ama aynı zamanda kendi işlerine yönelmek istediklerini belirten Prens Harry, bu konuşmanın tartışmaya açık olmadığını ağabeyinin tepkisini görünce anladığını söyledi.
Prens Harry “Ağabeyim Prens William'ın bana bağırdığı anlar korkunçtu. Babamın dile getirdiği şeyler hiç doğru değildi ve büyükannem (Kraliçe Elizabeth) sessizce oturmuş, anlattıklarımı sindirmeye çalışıyordu” ifadelerini kulandı.