Meghan Markle ve Prens Harry'nin insan hakları ödülü almasına tepki: Korkunç bir kendini beğenmişlik

Prens Harry ve Meghan Markle, artık resmen kahraman! İngiliz kraliyetinden ayrılarak ABD’ye taşınan ünlü çift, ‘monarşideki yapısal ırkçılığa karşı karhamanca duruşları’ gerekçesiyle insan hakları ödülüne layık görüldü. Ancak ödülün açıklanması, tartışmaları da beraberinde getirdi.
Umut Dalgası (Ripple of Hope) olarak adlandırılan ödül, Sussex çiftine Robert F. Kennedy İnsan Hakları Derneği tarafından veriliyor. Dernek, 1968 yazında bir fanatik tarafından vurularak öldürülen eski ABD adalet bakanı olan ve aynı zamanda 1961’de suikasta kurban giden eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kardeşinin adını taşıyor.
İnsan hakları ödülü, 1984 yılından bu yana, dünya çapında büyük cesaret gösteren ve insanlığa önemli katkılarda bulunan kişileri onurlandırmak için veriliyor.
İngiliz basınında Meghan ve Harry çiftinin bu ödülü alacak olması, eleştiri konusu oldu. Daily Mail, “Meghan Markle ve Harry Windsor'un ırkçılığa karşı kahraman kampanyacılarla aynı kategoriye konulması akıl almaz ve onların bu ödülü kabul etmesi korkunç bir kendini beğenmişlik” ifadesine yer verdi.
Meghan Markle ve Prens Harry, Mart 2021’de ünlü Amerikalı televizyoncu Oprah Winfrey’e verdikleri röportajla büyük ses getirmişti. Meghan Markle, o röportajda kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlayan ifadeler kullanmış, sözleri başta İngiltere’de olmak üzere tüm dünyanın gündemine oturmuştu.
Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan iki çocuk annesi Markle, programda yaptığı açıklamada, oğlu Archie’ye hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" demişti. Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamazken, kendisinin de susturulduğunu belirtmişti.
Kraliyet ailesi içinde çok mutsuz olduğunu ve intiharı düşündüğünü vurgulayan Markle, "Artık yaşamak istemiyordum" ifadesini kullanmıştı.
Öte yandan Meghan ve Harry ikilisine insan hakları ödülü verilmesi, Kennedy ailesi içinde de tartışmaya yol açtı. Robert F. Kennedy’nin kızı Kerry Kennedy’nin (63) yönettiği derneğin insan hakları ödülü için Meghan Markle ve Prens Harry isimlerini seçmesi, Kerry Kennedy’nin ağabeyi Robert F. Kennedy Jr’ın karşı çıkmasıyla tartışmaya dönüştü. Robert F. Kennedy Jr. 2020’de İngiltere kraliyetinden ayrılıp ABD’ye yerleşen ve medya işlerinden milyonlar kazanan Harry ile Meghan çiftinin bu ödülü hak etmediğini savundu. Birçok yorumcu da kararı gülünç bulduklarını belirtti.
Ünlü çift ödülü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile paylaşacak.
Daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama'nın aldığı bu ödül, 6 Aralık'ta düzenlenecek törenle çifte verilecek. Törenin bilet fiyatları da tartışma konusu oldu. Törende çifte yakın oturmak isteyenlerin 1 milyon dolar ödemesi gerektiği ve bu ödemenin dört kişilik VIP masayı kapsadığı öğrenildi.
Gecenin bilet fiyatlarının 2 bin 500 ile 1 milyon dolar arasında değiştiği ve gala yemeği davetiyelerinden toplanan parayla bağış yapılacağı bildirildi.