Meghan Markle ve Prens Harry'nin kızı Lilibet'in 1. yaş doğum günü fotoğrafları

O dönemde Meghan ve Harry çiftinin sözcüsü doğum günü partisine katılan kraliyet üyelerinin adını vermese de partide Zara ve Mike Tindall’ın çocuklarıyla birlikte yer aldığı tahmin ediliyor. Prens William ve Prenses Kate ile çocukları Prens George ve Prenses Charlotte, o gün Galler’deki etkinlikte Kraliçe'yi temsil ediyordu.



Eylül ayında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth için haziran ayında görkemli bir Platin Jübile düzenlenmişti. Meghan Markle ve Prens Harry, dört gün süren kutlamaların ikinci günde St. Paul Katedrali'ndeki Şükran Günü ayinine katılmıştı. Böylece, kraliyetten ayrılmalarından iki yıl sonra ilk kez İngiltere’de halkın önüne çıkmışlardı.