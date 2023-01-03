Meghan Markle ve Prens Harry'nin kızı Lilibet'in 1. yaş doğum günü fotoğrafları

Meghan Markle ve Prens Harry'nin kızı Lilibet'in 1. yaş doğum günü fotoğrafları, beş ay sonra ortaya çıktı. Çift, Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübilesi için haziranda İngiltere'ye döndükleri dönem, kızlarının doğum gününü kutlamıştı.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin kızı Lilibet'in 1. yaş doğum günü fotoğrafları - 1

Meghan Markle ve Prens Harry’nin ikinci çocuğu Lilibet, 4 Haziran’da bir yaşına bastı. 41 yaşındaki Meghan Markle ile 38 yaşındaki Prens Harry’nin kızları için yazın düzenlediği doğum gününden görüntüler yeni ortaya çıktı.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin kızı Lilibet'in 1. yaş doğum günü fotoğrafları - 2

2020’de kraliyetten ayrılıp ABD’ye taşınan, Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlamak için düzenlenen Platin Jübile için haziran ayında İngiltere’ye giden Meghan Markle ve Prens Harry, o dönemde kızlarının doğum gününü de kutladı.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin kızı Lilibet'in 1. yaş doğum günü fotoğrafları - 3

Windsor’daki evlerinin bahçesinde düzenledikleri doğum günü partisine ait görüntüleri, Lilibet’in pastasını yapan Claire Ptak sosyal medya hesabında paylaştı. Meghan ve Harry çiftinin 2018’deki düğünleri için de pasta yapan Ptak, 244 sterlinlik iki katlı pastanın fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin kızı Lilibet'in 1. yaş doğum günü fotoğrafları - 4

Pastacı, “2022’nin en iyileri. Tüm müşterilerimize ve destekilerimize teşekkürler” notuyla yaptığı paylaşım sayesinde haziran ayındaki bahçe partisinden küçük bir kesiti yayınlamış oldu.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin kızı Lilibet'in 1. yaş doğum günü fotoğrafları - 5

O dönemde Meghan ve Harry çiftinin sözcüsü doğum günü partisine katılan kraliyet üyelerinin adını vermese de partide Zara ve Mike Tindall’ın çocuklarıyla birlikte yer aldığı tahmin ediliyor. Prens William ve Prenses Kate ile çocukları Prens George ve Prenses Charlotte, o gün Galler’deki etkinlikte Kraliçe'yi temsil ediyordu.

Eylül ayında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth için haziran ayında görkemli bir Platin Jübile düzenlenmişti. Meghan Markle ve Prens Harry, dört gün süren kutlamaların ikinci günde St. Paul Katedrali'ndeki Şükran Günü ayinine katılmıştı. Böylece, kraliyetten ayrılmalarından iki yıl sonra ilk kez İngiltere’de halkın önüne çıkmışlardı.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin kızı Lilibet'in 1. yaş doğum günü fotoğrafları - 6

Öte yandan Harry ve Meghan kızlarına, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e atfen Lilibet ismini vermişti. Kraliyet ailesinin en yeni üyesinin tam adı "Lilibet 'Lili' Diana Kountbatten-Windsor". Lilibet, Kraliçe Elizabeth’in aile içindeki lakabıydı. Prensesin ikinci adı ise Prens Harry’nin 1997’de hayatını kaybeden annesi Prenses Diana’ya bir saygı niteliğinde.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin kızı Lilibet'in 1. yaş doğum günü fotoğrafları - 7

Çiftin 6 Mayıs 2019'da Archie Harrison Mountbatten-Windsor adını verdikleri erkek bebekleri dünyaya gelmişti.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin kızı Lilibet'in 1. yaş doğum günü fotoğrafları - 8
Meghan Markle ve Prens Harry'nin kızı Lilibet'in 1. yaş doğum günü fotoğrafları - 9

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