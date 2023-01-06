Meghan Markle ve Prens Harry'ye Nelson Mandela'nın torunundan tepki

Kraliyetten ayrılma sürecini anlattıkları belgeselle İngiliz halkının ve kraliyet ailesinin tepkisini çeken, bir süredir eleştirilerin odağındaki Meghan Markle ve Prens Harry, bu defa Nelson Mandela’nın torunu Nikola Mandela’nın hedefinde.
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahi cumhurbaşkanı ve aynı zamada Nobel Barış Ödül’lü ayrımcılık karşıtı aktivist Nelson Mandela’nın 57 yaşındaki torunu Nikola Mandela, Meghan-Harry çiftinin dijital platformda yayınlanan yeni belgeseli Live to Lead için eleştirilerini sıraladı.
The Australian gazetesine konuşan Nikola Mandela, Nelson Mandela'nın mirasından ilham alarak hazırladıklarını söyledikleri Live to Lead belgeselinde Sussex çiftinin, büyükbabasının mirasını kullandığını söyledi.
Torun Mandela, çifti, kraliyet mücadelelerini eski Güney Afrikalıların hayatıyla karşılaştırmakla suçladı ve bunu "üzücü ve usandırıcı" olarak nitelendirdi.
Mandela, “Elmayla armut gibi, birbiriyle kıyaslanamaz” ifadesini kullandı.
“Nelson Mandela Vakfı'nın belgesel girişimini desteklediğini biliyorum ama insanlar yıllarca büyükbabamın sözlerini çaldılar ve adının sattığını bildikleri için onun mirasını kullandılar” diyen Nikola Mandela, “Harry ve Meghan'ın onlardan hiçbir farkı yok” diye ekledi.
Kendi büyükbabasının "hayatta kendi yolunu bulmak için görücü usulü evliliğe karşı çıktığını" söyleyen Nikola Mandela, kraliyet ailesinden ayrılacak "özgüvene" sahip olduğu için Prens Harry'ye hayran olduğunu da belirtti.
“Bunun bir bedeli var, kendi hayatını finanse etmelisin” diyen Nikola Mandela, “Büyükbabamın adını kullanan insanlarla barıştım ama yine de her seferinde çok üzücü ve usandırıcı oluyor” ifadesini kullandı.
Mandela, “Harry'nin özgün olması ve kendi hikayesine bağlı kalması gerekiyor, büyükbabamın hayatının onunkiyle ne alakası var?" diye sordu.
“Ne Harry’nin ne de Meghan’ın büyükbabamla tanıştığını sanmıyorum. Belki Harry küçükken Buckingham Sarayı’nda tanışmıştır” diyen Nikola Mandela, “Ancak insanları etkilemek ve milyonlar kazanmak için, Mandela ailesinin yararına olmadan belgeselde alıntılarını kullanıyorlar” şeklinde konuştu.
Yedi bölümden oluşan Live to Lead belgeseli, Nelson Mandela Vakfı’nın Meghan ve Harry çifti ile ortak yapımcılığı sonucu çekildi.