Meghan Markle ve Prens Harry'ye Nelson Mandela'nın torunundan tepki

Kendi büyükbabasının "hayatta kendi yolunu bulmak için görücü usulü evliliğe karşı çıktığını" söyleyen Nikola Mandela, kraliyet ailesinden ayrılacak "özgüvene" sahip olduğu için Prens Harry'ye hayran olduğunu da belirtti.



“Bunun bir bedeli var, kendi hayatını finanse etmelisin” diyen Nikola Mandela, “Büyükbabamın adını kullanan insanlarla barıştım ama yine de her seferinde çok üzücü ve usandırıcı oluyor” ifadesini kullandı.