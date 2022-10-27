Meghan Markle: Yüzde 43 Nijeryalıyım

SEL MAĞDURLARINA YARDIM

Çift adına açıklama yapan sözcü, hayır kurumlarına yapılan ve miktarı belirtilmeyen bağışların 'Nijerya'da hasara yol açan yıkıcı sel sonrası için yardımcı olacağını' söyledi.

Şiddetli yağmur ve komşu ülke Kamerun'daki bir barajdan su tahliyesinin sorumlu tutulduğu sel, Nijerya'da 600'den fazla insanın hayatını kaybetmesine, yaklaşık 1,4 milyon kişinin yerinden olmasına ve 440 bin hektarlık tarım arazisine zarar görmesine yol açtı.