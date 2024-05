Meghan Markle'a "çıplaklık" eleştirisi

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, geçtiğimiz haftalarda Nijerya'yı ziyaret etmişti.

Nijerya'nın First Lady'si Oluremi Tinubu, çift ülkeden ayrıldıktan sonra bir etkinlikte konuşma yaptı. New York Post'un haberine göre, First Lady isim vermeden Meghan Markle'ın kıyafetlerini eleştirdi.