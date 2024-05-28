Meghan Markle'a "çıplaklık" eleştirisi

Markle, daha önce DNA testi sonucunda yüzde 43 Nijeryalı olduğunu açıklamıştı. First Lady sözlerine "Meghan neden Afrika'yı aramak için buraya kadar geldi? Bunu unutmamalıyız. Biz kim olduğumuzu biliyoruz. Kim olduğunuzu kaybetmeyin" diye devam etti.