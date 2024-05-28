Meghan Markle'a "çıplaklık" eleştirisi

Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle Nijerya'yı ziyaret etmişti. Nijerya First Lady'si Markle'ın kıyafetlerini eleştirdi.

Meghan Markle'a "çıplaklık" eleştirisi - 1

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, geçtiğimiz haftalarda Nijerya'yı ziyaret etmişti.

Nijerya'nın First Lady'si Oluremi Tinubu, çift ülkeden ayrıldıktan sonra bir etkinlikte konuşma yaptı. New York Post'un haberine göre, First Lady isim vermeden Meghan Markle'ın kıyafetlerini eleştirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Meghan Markle'a "çıplaklık" eleştirisi - 2

Tinubu, "yılın moda olayı" olarak nitelendirilen Met Gala etkinliğini eleştirerek "Çocuklarımızı kurtarmak zorundayız. Nasıl giyindiklerini görüyoruz. Biz Met Gala yapmıyoruz. Çıplaklık her yerde ve erkekler iyi giyinmiş vaziyette. Onlara kültürümüzde çıplaklığı kabul etmediğimizi söyleyin. Bu güzel değil, hiç güzel değil" ifadesini kullandı.

Meghan Markle'a "çıplaklık" eleştirisi - 3

Markle, daha önce DNA testi sonucunda yüzde 43 Nijeryalı olduğunu açıklamıştı. First Lady sözlerine "Meghan neden Afrika'yı aramak için buraya kadar geldi? Bunu unutmamalıyız. Biz kim olduğumuzu biliyoruz. Kim olduğunuzu kaybetmeyin" diye devam etti.

Meghan Markle'a "çıplaklık" eleştirisi - 4

İsim vermese de Nijerya First Lady'sinin kısa bir süre önce ülkeyi ziyaret eden Meghan Markle'ı hedef aldığı iddia edildi. Prens Harry ve Meghan Markle, uluslararası bir spor etkinliği olan Invictus Oyunları'nı tanıtmak için Nijerya'yı ziyaret etti.

Çiftin ziyaretini değerlendiren uzmanlar, Markle'ın "daha gösterişsiz" giyinmesi gerektiğini savunarak kıyafet seçimini eleştirdi.

Meghan Markle'a "çıplaklık" eleştirisi - 5

Bir moda uzmanı ise Markle'ın "çok fazla tenini gösterdiğini" ve gezi Buckingham Sarayı tarafından organize edilmiş olsaydı muhtemelen farklı giyineceğini belirtti.

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