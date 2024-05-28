Meghan Markle'a "çıplaklık" eleştirisi
Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle Nijerya'yı ziyaret etmişti. Nijerya First Lady'si Markle'ın kıyafetlerini eleştirdi.
2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, geçtiğimiz haftalarda Nijerya'yı ziyaret etmişti.
Nijerya'nın First Lady'si Oluremi Tinubu, çift ülkeden ayrıldıktan sonra bir etkinlikte konuşma yaptı. New York Post'un haberine göre, First Lady isim vermeden Meghan Markle'ın kıyafetlerini eleştirdi.