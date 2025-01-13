Meghan Markle'a yangın engeli: Milyonlarca dolarlık projesini erteledi

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.



YENİ PROGRAMINI DUYURDU

Uzun bir aradan sosyal medya hesabını açan Markle'ın yeni girişimi belli oldu. Oyuncu, "With Love, Meghan" adlı 8 bölümlük bir programla izleyici karşısına çıkacak.

Markle ile Prens Harry'nin Netflix ile yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşma kapsamında duyurulan programda, Markle ünlü isimleri programında ağırlayacak ve birlikte yemek yapacaklar.