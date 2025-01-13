Meghan Markle'a yangın engeli: Milyonlarca dolarlık projesini erteledi

Kraliyet hayatına veda ederek ABD'de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti attıkları her adımla gündem olmaya devam ediyor. Markle'ın merakla beklenen yeni programı, Los Angeles'taki yangın felaketi nedeniyle ertelendi.

Meghan Markle'a yangın engeli: Milyonlarca dolarlık projesini erteledi - 1

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.

YENİ PROGRAMINI DUYURDU

Uzun bir aradan sosyal medya hesabını açan Markle'ın yeni girişimi belli oldu. Oyuncu, "With Love, Meghan" adlı 8 bölümlük bir programla izleyici karşısına çıkacak.

Markle ile Prens Harry'nin Netflix ile yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşma kapsamında duyurulan programda, Markle ünlü isimleri programında ağırlayacak ve birlikte yemek yapacaklar.

N-LIFE HABERLERİ

Meghan Markle'a yangın engeli: Milyonlarca dolarlık projesini erteledi - 2

ERTELEMEK ZORUNDA KALDI

Sussex Düşesi Meghan'ın aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği "With Love, Meghan", Los Angeles'teki orman yangınları nedeniyle ertelendi.

15 Ocak'ta yayınlanması planlanan program, 4 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

YEMEK DAĞITTILAR

Sussex Dükü ve Düşesi, Cuma günü tahliye merkezi olarak kullanılan Los Angeles'taki Pasadena Kongre Merkezi'nde yangınlardan etkilenenlere gıda paketleri dağıttı. 

Meghan Markle'a yangın engeli: Milyonlarca dolarlık projesini erteledi - 3

Öte yandan "With Love, Meghan", Sussex Düşesi'nin ilk sunuculuk deneyimi olacak.

Çiftin geçtiğimiz yıl yayınlanan Polo adı belgeseli beklentiyi karşılamasa da 2022 tarihli "Harry and Meghan" adlı belgesel, 81 milyon izlenmeye ulaştı ve platformun en çok izlenen belgeselleri arasına girdi.

Meghan Markle'a yangın engeli: Milyonlarca dolarlık projesini erteledi - 4

KENDİ EVİ DEĞİL

Daily Mail'in haberine göre, görüntülerde Markle'ın evi sanılan malikane aslında kiralık ve Markle malikaneyi 5 milyon dolara programı çekmek için kiraladı.

Programın tanıtımında Markle "Bazı küçük ipuçları ve püf noktaları paylaşacağım. Bu program, arkadaşlarla bağlantı kurmakla ilgili olacak. Bunu ilk kez birlikte yapıyor olmamız harika. Yeni arkadaşlar edinmek... ve sadece öğrenmek" ifadelerini kullanıyor.

"Mükemmelliğin peşinde değiliz. Mutluluğun peşindeyiz. Tamamen doğru yapmak için tamamen yanlış yapmalıyım" diyen Markle'ın yanlışlıkla gözüne limon suyu sıkmasından, taze pişmiş yiyecekleri tabaktan düşürmesine kadar birçok an fragmanda görülüyor.

Prens Harry ise videonun sonunda karısına sımsıkı sarılıyor.

Meghan Markle'a yangın engeli: Milyonlarca dolarlık projesini erteledi - 5

Eski "Suits" yıldızının ayrıca American Riviera Orchard adında bir markası var. Yıldız ve eşi Prens Harry, Netflix ile 5 yıllık bir anlaşmaya imza atmıştı.

Meghan Markle'a yangın engeli: Milyonlarca dolarlık projesini erteledi - 6

Öte yandan,  sosyal medyaya geri dönen Markle her gönderi başına "en az" 1 milyon dolar kazanacak. 

Markle'ın dünyanın en çok kazanan sosyal medya kullanıcılarından biri olacağı düşünülüyor.

Meghan Markle'a yangın engeli: Milyonlarca dolarlık projesini erteledi - 7

Markle, 2022 yılında The Cut'a verdiği röportajda "Bir sır duymak ister misiniz? Instagram'a geri dönüyorum" demişti. Meghan, röportajın ilerleyen kısımlarında "Instagram'a geri dönüp dönmeyeceğinden artık emin olmadığını" söylese de, geçmişte platformda oldukça aktifti.

2018'de Prens Harry ile evlenmeden önce, Markle'ın bir Instagram hesabı vardı.

Meghan ve Harry Mayıs 2018'de evlendi ve kraliyet çalışmalarıyla ilgili haberler "Kensington Royal" hesabında yer aldı ancak katı kurallar vardı. Markle aynı röportajda "Çocuğunuzun fotoğraflarını yayınlamak istiyorsanız, önce Kraliyet'e danışmalısınız" demişti.

"Sussex Royal" adlı Instagram hesabı ise Harry ve Meghan'ın 2020 yılında kraliyet görevlerinden çekilmesinin ardından güncelleme yapmayı bıraktı ve son paylaşım Mart 2020'de yapıldı. Hesap hala açık ancak yorumlar o zamandan beri devre dışı.

İki çocuk sahibi olan çiftin, Prens Archie adında 5 yaşında bir oğlu ve Prenses Lilibet adında 3 yaşında bir kızı var.

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