Meghan Markle'dan polo maçını kazanan Prens Harry'ye tebrik öpücüğü

Haberler - ntv.com.tr | 24.05.2022 - 09:46 - Son Güncelleme : 24.05.2022 - 10:02
Kraliyet hayatına veda eden Meghan Markle ve Prens Harry çifti, Kaliforniya’daki etkinliklerde sık sık görüntülenmeye başladı. Santa Barbara’da düzenlenen polo etkinliğine katılan çiftin, romantik pozları dikkat çekti.
Santa Barbara Polo & Racquet Club’ta düzenlenen polo maçında oynayan Prens Harry’yi eşi Meghan öperek tebrik etti. Kulübü, Prens'in yakın arkadaşı Arjantinli sporcu Nacho Figueres işletiyor.
37 yaşındaki Sussex Dükü Los Padres takımına katılarak at üzerinde oynanan polo maçında yer aldı. Prens'in bu sporu abisi Prens William ile uzun yıllar yaptığı biliniyor.
40 yaşındaki Sussex Düşesi, siyah geniş bir şapka ile siyah üzerine beyaz puantiyeli bir bluz tercih etti. Audrey Hepburn’ün ‘My Fair Lady’deki haline benzetilen Markle’ın stili çok beğenildi.
Markle, maçın ardından kazanan takımın ödülünü takdim etti ve oyuncular ile kameralara poz verdi.
Çiftin gelecek hafta sonu Kraliçe’nin tahttaki 70. yılını kutlayan Platin Jübile etkinliğine katılması bekleniyor. Çifte oğulları Archie (3) ve kızları Lilibet (11 aylık) eşlik edecek.
Etkinliğine katılacak olan çiftin gelenekselleşen balkon fotoğrafında diğer kraliyet üyelerinin yanında yer almayacağı belirtildi. Prens Harry ve eşi Meghan Markle halen Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını taşıyor olsalar da resmi düzeydeki kraliyet görevlerine devam etmiyorlar.
Çiftin Kaliforniya'da katıldıkları polo maçından görüntüler...