Meghan Markle'dan polo maçını kazanan Prens Harry'ye tebrik öpücüğü

Haberler - ntv.com.tr | 24.05.2022 - 09:46 - Son Güncelleme : 24.05.2022 - 10:02

Meghan Markle ve Prens Harry, Kaliforniya’da katıldıkları bir polo maçında görüntülendi. Maça oyuncu olarak yer alan Prens Harry’ye Meghan Markle’dan tebrik öpücüğü geldi. Çift, gelecek hafta Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlayan Platin Jübile etkinliği için İngiltere'ye gidecek.

Meghan Markle'dan polo maçını kazanan Prens Harry'ye tebrik öpücüğü - 1

hayatına veda eden  ve  çifti, Kaliforniya’daki etkinliklerde sık sık görüntülenmeye başladı. Santa Barbara’da düzenlenen polo etkinliğine katılan çiftin, romantik pozları dikkat çekti.

Meghan Markle'dan polo maçını kazanan Prens Harry'ye tebrik öpücüğü - 2

ÖPEREK TEBRİK ETTİ

Santa Barbara Polo & Racquet Club’ta düzenlenen polo maçında oynayan Prens Harry’yi eşi Meghan öperek tebrik etti. Kulübü, Prens'in yakın arkadaşı Arjantinli sporcu Nacho Figueres işletiyor.

Meghan Markle'dan polo maçını kazanan Prens Harry'ye tebrik öpücüğü - 3

PRENS WILLIAM İLE OYNARDI

37 yaşındaki Sussex Dükü Los Padres takımına katılarak at üzerinde oynanan polo maçında yer aldı. Prens'in bu sporu abisi Prens William ile uzun yıllar yaptığı biliniyor.

Meghan Markle'dan polo maçını kazanan Prens Harry'ye tebrik öpücüğü - 4

TARZI ÇOK BEĞENİLDİ

40 yaşındaki Sussex Düşesi, siyah geniş bir şapka ile siyah üzerine beyaz puantiyeli bir bluz tercih etti. Audrey Hepburn’ün ‘My Fair Lady’deki haline benzetilen Markle’ın stili çok beğenildi.

Meghan Markle'dan polo maçını kazanan Prens Harry'ye tebrik öpücüğü - 5

ÖDÜLÜ TAKDİM ETTİ

Markle, maçın ardından kazanan takımın ödülünü takdim etti ve oyuncular ile kameralara poz verdi.

Meghan Markle'dan polo maçını kazanan Prens Harry'ye tebrik öpücüğü - 6

İNGİLTERE'YE GİDİYORLAR

Çiftin gelecek hafta sonu Kraliçe’nin tahttaki 70. yılını kutlayan Platin Jübile etkinliğine katılması bekleniyor. Çifte oğulları Archie (3) ve kızları Lilibet (11 aylık) eşlik edecek.

Meghan Markle'dan polo maçını kazanan Prens Harry'ye tebrik öpücüğü - 7

BALKONDA OLMAYACAKLAR

Etkinliğine katılacak olan çiftin gelenekselleşen balkon fotoğrafında diğer kraliyet üyelerinin yanında yer almayacağı belirtildi. Prens Harry ve eşi Meghan Markle halen Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını taşıyor olsalar da resmi düzeydeki kraliyet görevlerine devam etmiyorlar.

Çiftin Kaliforniya'da katıldıkları polo maçından görüntüler...

Meghan Markle'dan polo maçını kazanan Prens Harry'ye tebrik öpücüğü - 8
Meghan Markle'dan polo maçını kazanan Prens Harry'ye tebrik öpücüğü - 9
Meghan Markle'dan polo maçını kazanan Prens Harry'ye tebrik öpücüğü - 10
Meghan Markle'dan polo maçını kazanan Prens Harry'ye tebrik öpücüğü - 11

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