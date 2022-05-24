Meghan Markle'dan polo maçını kazanan Prens Harry'ye tebrik öpücüğü

BALKONDA OLMAYACAKLAR

Etkinliğine katılacak olan çiftin gelenekselleşen balkon fotoğrafında diğer kraliyet üyelerinin yanında yer almayacağı belirtildi. Prens Harry ve eşi Meghan Markle halen Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını taşıyor olsalar da resmi düzeydeki kraliyet görevlerine devam etmiyorlar.

Çiftin Kaliforniya'da katıldıkları polo maçından görüntüler...