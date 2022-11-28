Meghan Markle'dan Prenses Kate'e program teklifi

İngiliz kraliyet sarayının iki gelini Meghan Markle ve Prenses Kate cephesinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
41 yaşındaki Sussex Düşesi Meghan Markle’ın, 38 yaşındaki Galler Prensesi Kate’i, popüler podcast programı Archetypes’a davet ettiği öğrenildi. Yahoo Life’ın bir saray uzmanına dayandırdığı haberine göre, Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth’in cenazesi için eşi Prens Harry ile birlikte İngiltere’de oldukları dönemde Kate Middleton’ı programına davet etti. Bu, Meghan ve Harry çifti kraliyetten ayrılmadan önce aralarının bozuk olduğu öne sürülen Meghan ve Kate ikilisi için şaşırtıcı bir gelişme olarak nitelendirildi.
Kraliyet uzmanı Neil Sean, kendi YouTube kanalında, “Meghan buradayken Windsor’daki kır evlerinde kaldı. İyi bir kaynağa göre, Galler Prensesi’nden Archetypes programının yeni bölümünde yer almasını rica etti. Düşününce mantıklı geliyor. Meghan’ın bakış açısına göre, iki düşesin (o zaman ikisi de öyleydi) aile hayatı, çalışma hayatı ve iş dengesini sağlamanın zorlukları konularında konuşması fikrine dayanıyordu” diye konuştu.
Düşes Meghan ile Prenses Kate’in aynı programda buluşup buluşmayacakları konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.
Kraliyetten ayrılarak ABD’ye taşınan Prens Harry ile Meghan Markle, Mart 2020'den beri ilk kez Kraliçe Elizabeth’in cenazesinde Prens William ve Prenses Kate ile yan yana geldi.
Kraliçesi II. Elizabeth’in 8 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından Galler Prensi William ve Galler Prensesi eşi Kate Middleton Windsor Kalesi’nin önünde halkla bir araya gelirken yanlarında Meghan ve Harry çifti de vardı.
Markle-Harry ile William-Middleton çifti, araçlarından inerek kalenin önüne halk tarafından Kraliçe için bırakılan çiçeklerin ve notların bulunduğu alanı gezdi, kalabalığı selamladı. Çiftler halkla ayrı ayrı ayaküstü sohbet ederken, çiçekleri de kabul etti.
Meghan Markle, Kraliçe'nin 19 Eylül'de düzenlenen cenaze töreninde gözyaşı dökerken objektiflere yansıdı.