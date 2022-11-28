Meghan Markle'dan Prenses Kate'e program teklifi

İngiliz kraliyet sarayının iki gelini Meghan Markle ve Prenses Kate cephesinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

41 yaşındaki Sussex Düşesi Meghan Markle’ın, 38 yaşındaki Galler Prensesi Kate’i, popüler podcast programı Archetypes’a davet ettiği öğrenildi. Yahoo Life’ın bir saray uzmanına dayandırdığı haberine göre, Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth’in cenazesi için eşi Prens Harry ile birlikte İngiltere’de oldukları dönemde Kate Middleton’ı programına davet etti. Bu, Meghan ve Harry çifti kraliyetten ayrılmadan önce aralarının bozuk olduğu öne sürülen Meghan ve Kate ikilisi için şaşırtıcı bir gelişme olarak nitelendirildi.