Meghan Markle'ın babası: Durumu nasıl düzeltebilirim?

Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, diğer çocuklarıyla birlikte 7NEWS Spotlight adlı TV kanalı için çekilen bir belgesele konuk oldu.
Kızıyla küslüğü devam eden baba Markle, kendisinin ve Meghan Markle'ın üvey kardeşlerinin yer aldığı belgeselde kızıyla arasını düzeltmek ve hikayenin kendi tarafından olan kısmını anlatmak için kamera karşısına geçti.
Thomas Markle, Düşes ile olan ilişkisini onarmak için "her türlü konuşmaya açık" olduğunu söyledi. Thomas Markle, kızının daha önce görülmemiş görüntülerini de yayınlandı.
Thomas Markle, küs olduğu kızının kendisi henüz hayattayken o ölmüş gibi davrandığını ve ardından yasını tuttuğunu söyleyerek, "onun tarafından gömülmeyi reddettiğini" ifade etti.
Programda Thomas Markle, kızıyla yeniden bir araya gelmek ve iki torunuyla ilişki kurmak için "ölüm döşeğinde yalvardığını" söyledi. Meghan ile ilişkisinin olmamasını açıklayan baba Markle, "Bu büyük bir hayal kırıklığı ve her gün üzüyor beni" dedi. Torunlarını görmekten daha fazla hiçbir şeyi istemediğini söyleyen Thomas Markle, "Meghan Markle şimdi burada olsaydı ona ne söylerdiniz?" sorusu yöneltilince, "Hadi bir yere gidelim ve konuşalım. Sorun ne? Bunu nasıl düzeltebilirim?" diyeceğini söyledi.
Bir zamanlar çok yakın olduğunu söylediği bir kızını kaybetmenin sıkıntısını anlatan baba Markle, "Çocukluğu benimleydi. Ne zaman bir yere gidip bir şeyler yapma şansımız olsa, yapardık. Keşke oturup konuşabilsek. Keşke farklılıklarımızı çözebilseydik" dedi.
"Meghan beni seviyordu. Ben onun kahramanıyım. Ve aniden kapı dışarı edildim" diyen Thomas Markle, "Beni vurdu ve şimdi beni özlüyor" ifadesini kullandı.
"Hayatımın geri kalanında beni terk etmeye değer mi? Torunlarımı reddetmek mi? Babasından kurtulmaya değer mi?" diye soran Markle, konuşmakta zorlanmasına ve baston yardımıyla yürümesine yol açan yıkıcı felcin ardından kızıyla iletişim kuramamaktan da etkilendiğini söyledi.
Baba Markle, "Felç için gelmiyorsa, bu onu harekete geçirmiyorsa ne yapacak?" diye sordu.
Meghan Markle'ın 78 yaşındaki babası Thomas Markle ve 58 yaşındaki üvey kız kardeşi Samantha ile gergin ilişkisi, 2018'de Prens Harry ile evlenerek kraliyet ailesine girmesinden bu yana basına malzeme oldu.
Düşesin üvey kız kardeşi ve erkek kardeşi de Meghan Markle ile yaşadıkları sıkıntıları anlatmak için belgeselde bir araya geldi.
Üvey kardeşleri, Meghan Markle'ı babasını ihmal etmekle suçladı.
Kral Charles'ın cumartesi günü gerçekleşecek taç giyme töreninden hemen önce yayınlanan belgeselde, Meghan Markle'ın çocukluk ve gençlik yıllarından videoları da yer aldı.
Şimdi 41 yaşında olan Sussex Düşesi Meghan Markle'ın daha önce hiç yayınlanmamış görüntülerinde, arkadaşları tarafından mezuniyet kraliçesi seçildiği okul günlerinden kalan görüntüler dikkat çekti.
İşte 7NEWS Spotlight'ta yayınlanan Meghan Markle'ın çocukluk ve gençlik dönemi görüntüleri...