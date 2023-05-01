Meghan Markle'ın babası: Durumu nasıl düzeltebilirim?

Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, diğer çocuklarıyla birlikte 7NEWS Spotlight adlı TV kanalı için çekilen bir belgesele konuk oldu.

Kızıyla küslüğü devam eden baba Markle, kendisinin ve Meghan Markle'ın üvey kardeşlerinin yer aldığı belgeselde kızıyla arasını düzeltmek ve hikayenin kendi tarafından olan kısmını anlatmak için kamera karşısına geçti.

Thomas Markle, Düşes ile olan ilişkisini onarmak için "her türlü konuşmaya açık" olduğunu söyledi. Thomas Markle, kızının daha önce görülmemiş görüntülerini de yayınlandı.

Thomas Markle, küs olduğu kızının kendisi henüz hayattayken o ölmüş gibi davrandığını ve ardından yasını tuttuğunu söyleyerek, "onun tarafından gömülmeyi reddettiğini" ifade etti.