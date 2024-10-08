Meghan Markle'ın kırmızı halı stili topa tutuldu

2020 yılında eşi Prens Harry ile ABD'ye taşınan Meghan Markle, gözlerden uzak bir yaşamı tercih etse de, zaman zaman çeşitli organizasyonlarda kamera karşısına geçiyor.

Özel hayatıyla magazin gündeminin en dikkat çeken isimleri arasında bulunan Markle, bu defa Los Angeles'ta bir yardım organizasyonunda giydiği kırmızı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.