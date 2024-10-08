Meghan Markle'ın kırmızı halı stili topa tutuldu

Geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta bir yardım organizasyonuna katılan Meghan Markle, gecede tercih ettiği kırmızı elbisesiyle dillere düştü.

Meghan Markle'ın kırmızı halı stili topa tutuldu - 1

2020 yılında eşi Prens Harry ile ABD'ye taşınan Meghan Markle, gözlerden uzak bir yaşamı tercih etse de, zaman zaman çeşitli organizasyonlarda kamera karşısına geçiyor.

Özel hayatıyla magazin gündeminin en dikkat çeken isimleri arasında bulunan Markle, bu defa Los Angeles'ta bir yardım organizasyonunda giydiği kırmızı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Meghan Markle'ın kırmızı halı stili topa tutuldu - 2

Tercihini göğüs dekolteli uzun bir elbiseden yana yapan Markle, İngiliz gazeteci Liz Jones'un radarına girdi. Markle'ın kırmızı halı stilini topa tutan Jones, ''Üzgünüm ama Meghan Markle, o elbiseyle bir Kraliyet üyesi gibi görünmüyor. Hele o anlamsız yırtmaç, gerçekten sinirlerimi bozdu'' dedi.

Meghan Markle'ın kırmızı halı stili topa tutuldu - 3

Model arkadaşı Kelly McKee Zajfen ile poz veren ABD'li yıldızın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Markle'ın bu elbiseyi, 2021 yılında başka bir organizasyonda daha giydiği ortaya çıktı.

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