Meghan Markle'ın Kral Charles'a yazdığı mektup basına sızdırıldı

"YORUCU SİRKİ DURDURMAYA DAVET EDİYORUZ"

Mektup iddiasının ardından Meghan Markle'ın ekibi durumla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sussex Düşesi, dört yıl önceki konuşmalarla ilgili iki yıl önceki yazışmaları düşünmeden şimdiki hayatına devam ediyor. Aksi herhangi bir açıklama yanlıştır ve saçmadır. Magazin medyasını ve çeşitli kraliyet muhabirlerini, yalnızca kendilerinin yarattığı yorucu sirki durdurmaya davet ediyoruz" denildi.