Meghan Markle'ın Kral Charles'a yazdığı mektup basına sızdırıldı

Meghan Markle'ın, oğlu Archie'nin ten rengi konusunda kraliyette endişe duyulduğu iddiasıyla ilgili Kral Charles'a yazdığı mektup basına sızdırıldı.
İngiliz basınındaki iddiaya göre Meghan Markle, 2021 yılında kayınpederi Charles'a bir mektup gönderdi. O mektupta da Harry ile kendisinin dünyaya gelecek bebeklerinin ten rengi konusunda spekülasyon yapan kişinin ismini verdi.
The Telegraph'ın ileri sürdüğüne göre Markle, aynı mektupta İngiliz kraliyet ailesindeki bilinçsiz ırkçılıktan endişe ettiğini de vurguladı.
Kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Meghan Markle ve Prens Harry, kraliyetteki ırkçılık iddialarını daha önce dile getirmiş ve sözleri büyük yankı uyandırmıştı.
İki çocuk annesi Markle, ikinci çocuğu Lilibet'e hamileyken, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdiği röportajda, büyük çocuğu Archie'ye hamile olduğu dönemde, sarayda, çocuğunun ten rengiyle ilgili endişe duyulduğunu dile getirmişti. Beyaz bir baba ve siyahi bir annenin çocuğu olan Markle, oğlunun ten renginin koyu olacağı beklentisinin kraliyet ailesini endişeye sevk ettiğini söyleyerek, sarayı ırkçı olmakla itham etmişti.
Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına yansıyan mektup haberi, Meghan Markle'ın, 6 Mayıs'ta yapılacak olan Kral Charles ve Camilla'nın taç giyme törenine katılmayacağını açıklamasından sonra ortaya çıktı.
Page Six'e konuşan bir kaynak "Evet, Meghan ile Charles arasında yazışmalar, mektuplar vardı. Ama bunlar iki yıl önceydi. Meghan Markle'ın, Kral'ın taç giyme törenine gitmeme kararının bununla ilgisi yok" dedi.
The Telegraph'ın iddiasına göre, Charles ile Meghan Markle, bu yazışmalar sırasında, ten rengi konusunu dile getiren kişinin bu sözleri kötü niyetle söylemediği konusunda anlaştı.
Bu arada Christopher Andersen'ın “Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan” adlı kitabında, Harry ile Meghan çiftinin dünyaya gelecek olan bebeklerinn ten rengi hakkında spekülasyon yapan kişinin Kral Charles olduğu ileri sürülmüştü.
Kitaba göre, Harry ve Meghan ikilisinin nişanlandığı Kasım 2017’de Prens Charles, eşi Camilla’ya, “Çocuklarının nasıl görüneceğini merak ediyorum” dedi. Camilla da “Eminim muhteşem gözükecektir” şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine Charles, “Demek istediğim, sence çocuklarının ten rengi ne olacak?” diye sordu. Fakat bu iddia hiçbir zaman kanıtlanmadı.
Mektup iddiasının ardından Meghan Markle'ın ekibi durumla ilgili resmi bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Sussex Düşesi, dört yıl önceki konuşmalarla ilgili iki yıl önceki yazışmaları düşünmeden şimdiki hayatına devam ediyor. Aksi herhangi bir açıklama yanlıştır ve saçmadır. Magazin medyasını ve çeşitli kraliyet muhabirlerini, yalnızca kendilerinin yarattığı yorucu sirki durdurmaya davet ediyoruz" denildi.
Bu arada Kral Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme törenine Prens Harry tek başına katılıyor. Meghan Markle, çocukları Archie ve Lilibet ile ABD'de kalacak.