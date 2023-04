Meghan Markle'ın Kral Charles'a yazdığı mektup basına sızdırıldı

The Telegraph'ın iddiasına göre, Charles ile Meghan Markle, bu yazışmalar sırasında, ten rengi konusunu dile getiren kişinin bu sözleri kötü niyetle söylemediği konusunda anlaştı.

Bu arada Christopher Andersen'ın “Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan” adlı kitabında, Harry ile Meghan çiftinin dünyaya gelecek olan bebeklerinn ten rengi hakkında spekülasyon yapan kişinin Kral Charles olduğu ileri sürülmüştü.