Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile boşanma nedenini açıkladı

YENİ AŞK İDDİASINI YALANLADI

Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, Aslantuğ iddialara tepki göstermişti.

Aslantuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sınanmak! Hiç tanımadığım bir hanımefendinin neredeyse bahsi edilen parası/mirası üzerinden bir ilişki yaşadığım ve boşanmayı da bu yüzden istediğim konuşuluyormuş, haber olmuş! Ben de o sırada film atölyemizin ışıklar/ayaklar dahil tüm ekipmanını tek başına kamyona yüklüyordum. Kamyonu da kullanmak üzere… Size sorma gereğini bile duymadan hakkınızda her tür dedikoduyu üretebiliyor, inanabiliyor, yazıyor çiziyorlar!

Oysa daha dün 'Siyaset değil, haysiyet mücadelesi' diye TİP’in teklifini kabul ettiğimde partinin oy oranı yüzde yarım bile değildi. 40 yıllık mesleki kariyerimin de kimsenin rozetine ihtiyacı olmadığının bilincinde olarak. Bu kararın bile bir şey anlatıyor olması lazım.



Kendine saygısı olmayanlar, başkalarının hayatına da saygı duymuyor."