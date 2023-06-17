Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile boşanma nedenini açıkladı

Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biricik sevgili Arzum’u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim" dedi.

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile boşanma nedenini açıkladı - 1

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini geçen ay sonlandıran Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak boşanma sürecini anlattı.

N-LIFE HABERLERİ

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile boşanma nedenini açıkladı - 2

"BEN TERK ETMEDİM"

Aslantuğ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: 'Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum'. Ben de… Pek kolay olmasa da… Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım. Sadece şunu söyledim, ‘Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara."

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile boşanma nedenini açıkladı - 3

"LÜTFEN BANA YA DA ONA YÜKLENMEYİN"

Kendisine de Arzum Onan'a da yüklenilmemesi çağrısında bulunan Aslantuğ, "Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır. Çok kıymetli bir dost olarak kalacaktır. Biricik evladımızın kalbi de kendi gibi güzel annesi olarak. Lütfen bana ya da ona yüklenmeyin artık. İkimiz de kalan hayatımıza/başkaca sorumluluklarımıza sahip çıkmaya çalışalım" dedi.

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile boşanma nedenini açıkladı - 4

YENİ AŞK İDDİASINI YALANLADI

 Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, Aslantuğ iddialara tepki göstermişti. 

Aslantuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sınanmak! Hiç tanımadığım bir hanımefendinin neredeyse bahsi edilen parası/mirası üzerinden bir ilişki yaşadığım ve boşanmayı da bu yüzden istediğim konuşuluyormuş, haber olmuş! Ben de o sırada film atölyemizin ışıklar/ayaklar dahil tüm ekipmanını tek başına kamyona yüklüyordum. Kamyonu da kullanmak üzere… Size sorma gereğini bile duymadan hakkınızda her tür dedikoduyu üretebiliyor, inanabiliyor, yazıyor çiziyorlar!

Oysa daha dün 'Siyaset değil, haysiyet mücadelesi' diye TİP’in teklifini kabul ettiğimde partinin oy oranı yüzde yarım bile değildi. 40 yıllık mesleki kariyerimin de kimsenin rozetine ihtiyacı olmadığının bilincinde olarak. Bu kararın bile bir şey anlatıyor olması lazım.

Kendine saygısı olmayanlar, başkalarının hayatına da saygı duymuyor."

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile boşanma nedenini açıkladı - 5

ARZUM ONAN DA DESTEK VERDİ

Aslantuğ’a eski eşi Arzum Onan da destek verdi. Onan, Aslantuğ’un yaptığı açıklamanın altına, “Her zaman yanındayım. Açıklama yapmaya ihtiyacın yok” yorumunu yazdı.

Öte yandan söylentinin diğer tarafında olan Gözde Akpınar da konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yaparak şu ifadeyi kullanmıştı: 

"Pazartesi ne yapacaksın?’ deseler tazminat davası açacağım aklıma gelmezdi. Hayat biz planlar yaparken başımıza hangi saçmalığın geldiğidir. Dünya maalesef kötü ve gerzek insan dolu. Neyse sağlıcakla kalın.”

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