Mehmet Aslantuğ ile birlikte olduğu iddia edilen Pınar Şipaloğlu açıkladı: Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir
Arzum Onan ile 27 yıllık evliliklerini mayıs ayında sonlandıran Mehmet Aslantuğ’un sevgilisi olduğu iddia edilen Pınar Şipaloğlu, sosyal medya hesabından “Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir” mesajını paylaştı.
Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta Arzu Onan ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak evliliğinin ihanet yüzünden bittiği iddiasını yalanlayan Aslantuğ'un Bozcada'da tanıştığı Pınar Şipaloğlu ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.