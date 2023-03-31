Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri)

Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından çocukluk hallerini paylaştı. İşte ünlü ismin nostaljik paylaşımı ile diğer ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları...

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 1

MEHMET YALÇINKAYA

MasterChef programı jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyada takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.

N-LIFE HABERLERİ

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 2

Ünlü şef, çocukluk ve gençlik yıllarının yer aldığı kolajı paylaşırken "Yıllar" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 3

DİDEM UZEL

İş insanı Selim Sarı ile 2012'de evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara verip yaşamını ABD'nin Miami şehrinde sürdüren ardından pandemi nedeniyle Türkiye'ye geri dönen Didem Uzel,  24 yıl önce çekilen eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 4

Uzel, gönderisine, "30'lar... O zaman elimizde akıllı telefonlar yok ki selfie'ler çekelim, her anımızı kaydedelim, gösterelim. Anca işte böyle gazetelerden saklanan fotoğraflar elimizde. 1999... Tbt... Hafta içi canlı yayın yapıyordum. O dönemin fotoğrafları... Yani ben burada 28 yaşındayım büyük olasılıkla. 30’lar derken, o yaşların tümünü kastetmiştim" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 5

CEM DAVRAN

Oyuncu Cem Davran, 59'uncu yaşına girdi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 6

Cem Davran, çocukluk fotoğrafına "Bugün benim doğum günüm. Elli dokuz yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim ama bu başka; hüzünlü ve sisli. Canım ülkem bir yandan acılarla boğuşuyor, bir yandan karanlığa direniyor. Beni var eden anneciğim babacığım yok artık ama bıraktıkları aydınlık, bana her şeye rağmen umut veriyor. Doğum günümde hepinize öfkesiz, huzurlu, vicdanlı, çağdaş, ulu önder Atatürk’ün ışığıyla dolu zamanlar diliyorum. Çocukluğumdan çocukluğunuza sonsuz saygı ve sevgilerimle" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 7

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan Star TV dizisi Çöp Adam'da rol alan Engin Altan Düzyatan, başarılı performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 8

Dizide Tamer karakterine hayat veren Düzyatan, hesabında gençlik yıllarına dair bir kare paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına "Tiyatroya başladığım yıl, Karşıyaka Lisesi, 1994… Yaş 15…" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 9

BİGE ÖNAL

Cici, Martıların Efendisi, Sen Çal Kapımı ve Hakan: Muhafız gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Bige Önal, takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 10

33. yaşını kutlayan oyuncu "Hayatın değerini bilmek için an’larda kalmaya çabalamayla geçen bir sene oldu. Zamanın nasıl sürprizler yapabileceğine defalarca şaşırarak; yeniliklerin de zamanla, doğru zamanda, olması gerektiği an’da geldiğini öğrenerek… Tam olarak böyle bir sene geçti. Zamanın ve doğru zamanın değerini bilerek giriyorum bu yaşıma. "Aynı doğru zamanın hepimiz, ülkemiz için de geldiğini ümit ederek; hepimize sağlık, huzur ve ferahlık diliyorum bu yıl" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 11

NURGÜL YEŞİLÇAY

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 12

Eski fotoğraflarını art arda paylaşan ünlü oyuncu, Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam'da Tamer karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan ile bir karesini paylaştı.

Yeşilçay paylaşımına "Ama Engin Altan Düzyatan'a bakın çabuk, bebe" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 13

AYŞE KÖKÇÜ

Türk seyircisinin 80'li ve 90'lı yıllar boyunca yayınlanan Bizimkiler dizisindeki Nazan olarak tanıyıp sevdiği, genç neslin de Kardeş Payı dizisiyle tanıdığı Ayşe Kökçü, nostaljik paylaşımıyla geçmişe götürdü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 14

Ünlü oyuncu, üniversite yıllarında çekilen fotoğrafını “Edebiyat fakültesi Türkoloji bölümü 1972 -73 dönemi” notuyla yayınladı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 15

NİLGÜN BELGÜN

Oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 16

"SEN GİDELİ 4 YIL OLDU"

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayşen Gruda'yı ölüm yıl dönümünde anan Belgün, gittikleri turnelerden fotoğraflar paylaştı.

Oyuncu, paylaşımına "Canım arkadaşım, sırdaşım Ayşen’im sen gideli 4 yıl oldu… Bu fotoğrafları albümden buldum. İlk fotoğraf İzmir'de Dormen Tiyatrosu'yla turnedeyken çekilmişti. İkincisi de Adoş ve Duygu Ankara'yla sahne showu yaparken… Ne çok anı, ne çok yıl, ne çok sahne, ne çok kabare show'u, ne çok sır, ne çok mazi paylaştık seninle" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 17

"NURLAR İÇİNDE UYU BİRİCİĞİM"

Belgün sözlerine, "Tiyatro sahnesinde oynadığım en şahane arkadaşımdın. Ne çok güldük, ne çok da üzüldük zaman zaman… Hayat da böyle değil midir? Hüzünler neşeler mutluluklar acılar sevinçler iç içe yaşanır. Nurlar içinde uyu biriciğim…" diyerek devam etti.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 18

'Maskeli Beşler' serisiyle şöhreti yakalayan Peker Açıkalın, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Birçok projede rol alan ünlü isim, okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 19

"MEĞER MESLEĞİMİN PROVALARINI YAPIYORMUŞUM"

Ünlü isim, paylaşımına "Ortaokula başladığım ilk gün… Farkındaysanız; sağ kulağımın büyük olmasının nedeni de tüm can öğretmenlerimin eseridir. Çok çektiler sağ kulağımı, çok... Özellikle ilk 5 sene. Kulak hâla büyük! Ciddiyim. Onun için saçlarım hep uzundur. (Bu özelimi paylaşmak istedim. Benim sağ kulak büyüktür) Suçum ise; derslerde her daim, yaramazlık ve espri yapıp, arkadaşlarımı güldürmekti. Meğer mesleğimin provalarını yapıyormuşum" ifadelerini not düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 20

PINAR ALTUĞ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında babasıyla çekilen bir karesini paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 21

1991 yılında babası Niyazi Üçer Altuğ'ı kaybeden Altuğ, ölüm yıl dönümünde paylaştığı fotoğrafa "BABAM... Çok özlüyorum 20.01.1991. Sensiz 32 Sene... İyi ki senin kızınım" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 22

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.

2005 yılında yayınlanan Çağan Irmak imzalı Çemberimde Gül Oya dizisindeki hallerini paylaşan oyuncu, paylaşımına "Yaş 22" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 23

Dizide 'Zarife' karakterini canlandıran 40 yaşındaki oyuncunun paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça ilgi gördü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 24

JESSICA MAY

Yabancı Gelin dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Jessica May, üç yaşındayken babaannesi ve dedesi ile çekilen eski bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 25

May paylaşımına "Hadi sizi 26 yıl önceki Jessica ile tanıştırayım. O gün benim doğum günümdü. Yanımdakiler babaannem ve dedem. İkisi de melek oldu" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 26

BURCU ESMERSOY

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Hesabında gençlik fotoğrafını paylaşan Esmersoy, kendisini hem Brad Pitt'e hem de Leonardo DiCaprio'ya benzetti 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 27

4 milyona yakın takipçisi bulunan ünlü sunucu, "Yanaklar bak etli maşallah. Kaşlar bir daha çıkmayacaklarından habersiz ve masum suratımda asılı kalmışlar" yorumunda bulundu.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 28

EMRE ALTUĞ

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Dizide Ferit'in babası 'Orhan Korhan' karakterine hayat veren Emre Altuğ, gençlik hallerini paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 29

"BIYIKLARI YENİ TERLEMİŞ BİR EMRE"

Ünlü oyuncu ve şarkıcı paylaşımına "Buraya bıyıkları yeni terlemiş bir Emre bırakıyorum 86 ya da 87 yılında şimdi avm olan okulumda #şişliterakkilisesi Nasıl?" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 30

Emily Ratajkowski

Ünlü süper model Emily Ratajkowski, gençlik yıllarından fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 31

2000'li yıllarda arkadaşlarıyla çekilen çılgın fotoğraflarını, 'Teenage Dirtbag' adlı şarkının sözleriyle yayınladı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 32

Ratajkowski, şarkının "Çünkü ben genç bir pislik torbasıyım bebeğim" sözlerine yer verdi.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 33

Özge Ulusoy

Trafik kazasında kaybettiği babasının ani ölümüyle yıkılan ünlü model ve oyuncu Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 34

Ünlü model paylaşımına "Kalbim. Seni bu evrendeki tüm sevgilerden daha çok seviyorum…Benimlesin biliyorum hissediyorum… Hoşçakal demiyorum elbet kavuşacağız… Kusursuz bir baba harika bir eş mükemmel bir insan olduğun için teşekkür ederim… Senin kızın olmak bir gurur. Sana tüm hakkım helal babacığım umarım sen de bizleri izleyip gururlanıyorsundur hep yaptığın gibi… Annem bize emanet sen de oradan bizleri koru olur mu? Mekanın cennet olsun Allah rahmet eylesin. Kızın Fındıka hanım…" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 35

Haluk Bilginer - Cem Uslu

Son olarak Baba dizisinde 'Ceyhun Kömürcü' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cem Uslu, aynı dizide rol aldığı Haluk Bilginer ile 17 yıl önce birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 36

Uslu paylaşımına "17 yıl önce, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?' de figüranlık yaparak kamerayla tanışmıştım. İlk sahnem Haluk abiyleydi. 17 yıl geçmiş... Boşa geçmemiş" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 37

Nusret Gökçe

Salt bae (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında ünü olan şef ve işletmeci Nusret Gökçe, çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 38

Paylaşımına İngilizce "Tuz yoksa hayat da yok" yazan Gökçe, meşhur tuz serpme hareketine gönderme yaptı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 39

Binnur Kaya

Ünlü oyuncu Binnur Kaya, sosyal medya hesabında zaman yolculuğuna çıktı. Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Filiz Akın ile çocukken çekilen fotoğrafını paylaşan Kaya, "Çocukluğumun en değerli hazinelerinden bu fotoğraf... Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan... Gönülden sevdiğin her insanla, her şehirle yolun kesişir, bundan eminim..." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 40

Kaya paylaşımına "Çocukluğumun hazineleri, bugünümün kıymetlileri...Güzel çocuklardık, güzel hayaller kuran... Çocukluğumuza, bugünümüze, hayallerimize selam olsun..." notuyla devam etti.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 41

Yağmur Ünal

Türkan Şoray-Cihan Ünal çiftinin kızları Yağmur Ünal, anne ve babasının kendisini basınla tanıştırdığı kareyi takipçileriyle paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 42

Ünal, paylaşımına anne ve babasını etiketleyerek "Saçlı bebek" notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımı büyük ilgi gördü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 43

Zeyno Günenç

'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Gönül' karakterine hayat veren Zeyno Günenç, birkaç ay önce kaybettiği babasıyla tam 38 yıl önce verdiği pozu paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 44

Zeyno Günenç, paylaşımına "Canım babam. Lise mezuniyet yemeğinden" mesajını yazdı. Ünlü ismin yayınladığı kareye binlerce beğeni ve yorum geldi.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 45

İpek Erdem

Hayat Bilgisi dizisindeki Barbie karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu İpek Erdem, içinde pek çok ünlü ismin bulunduğu nostaljik bir kare paylaştı.

Erdem paylaşımına "2003, Taksim’de bir restorant... Pamela Spence, Cem Davran, Beyazıt Öztürk, Güven Kıraç, Gökhan Kıraç... Gecenin ortasında karşımdaki sandalye boşalmış sonra Şener Şen gelmiş oturmuştu... İlk karşılaşmamdı... 19 yaşındaydım... Gökhan ile gözlerimizin içi parlıyordu heyecandan ona bakarken “Bize hayat ile ilgili tek bir şey söyler misiniz?” diye sordum. O da 'Vallahi ne diyim... İçinizdeki çocuğu kaybetmeyin' demişti" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 46

Oyuncu, paylaşımına "Ve bu fotoğrafı bu sene bir arkadaşım ulaştırdı bana. O gece orada olan bir arkadaşında varmış ve bana iletti" sözleriyle devam etti.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 47

Ebrar Karakurt

Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, Instagram hesabından yıllar önceki görüntüsünü paylaştı. Ünlü ismin çocukluk halini görenler tanıyamadı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 48

Ebrar Karakurt, Instagram hesabından yayınladığı çocukluk paylaşımına ''E ben güzelmişim'' notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 49

Nez

'Sakın ha' albümü ile 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez, çocukluk fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 50

Nez, fotoğrafın altına "Minik Nezihe... Seni muhteşem bir hayat bekliyor acısıyla tatlısıyla. Canım annem ve babama çok teşekkür ederim"notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 51

Merve Boluğur: Benim küçük kızım

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 52

Boluğur daha önce de bir çocukluk karesini paylaşmıştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 53

Merve Boluğur

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 54

Murat Kekilli

'Kara Gözlüm', 'Çılgın' ve 'Bu Akşam Ölürüm' şarkılarıyla tanınan Murat Kekilli, lise yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Adana Erkek Lisesi mezunu olan ünlü isim, yayınladığı fotoğrafla hayranlarını geçmişe götürdü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 55

Okul arkadaşlarıyla poz veren Murat Kekilli paylaştığı karenin altına "Adana Erkek Lisesi yıllarımı merak edeniniz var mı? Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi?" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 56

Jennifer Aniston

Hollywood’un gözde oyuncularından Jennifer Aniston, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 57

Son dönemde özel hayatına dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelen oyuncu, yakın zamanda kaybettiği babası John Anthony Aniston ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 58

Babasıyla çekilen çocukluk fotoğraflarını paylaşan yıldız “Sen tanıdığım en iyi insanlardan biriydin. 11.11. Zamanlaman her zamanki gibi harikaydı. Şimdi bu tarih benim için daha büyük bir anlam taşıyacak. Seni sonsuza dek seveceğim” notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 59

Pınar Altuğ

Oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabından bebeklik fotoğrafını paylaştı. Takipçilerini nostaljik bir fotoğrafla geçmişe götüren yıldız, annesine duyduğu özlemi dile getirdi.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 60

Altuğ paylaşımına "Çok özlüyorum" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 61

Doğa Rutkay

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, çocukluk fotoğrafıyla doğum gününü kutladı. 44 yaşına giren oyuncu, "Burada 4, şimdi 44 yaşındasın Doğa ! Şimdi çok uzun yollar gitmiş olmanın tuhaf yorgunluğunun dışında, hayallerini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu var. Çok şey değişti, o deniz kenarında, mor denizkabuklu elbisen uçuşurken rüzgar karşısında, kahküllerin ve çekik yavru gözlerinin hüznü arasında…" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 62

Rutkay paylaşıma şu sözlerle devam etti:

"Ama hiç değişmemiş olan şeyler de var.
-Kafası hala karışık bir tipsin mesela
-Hep neşelisin ama bi şekil; için içine sığmıyor..
-Onca telaşe ve üzücü durumlar da bile bir yolunu bulup, parmağını aydınlıktan uzatıyorsun.
-İlk günün heyecanıyla seviyorsun herkesi, yarınlar yokmuşcasına anlatışların ve kendi sesinden aşırı yoruluşların hala bitmedi
-İşe güce koşturuyorsun!
“Çok yoruldum artık yeter” dediğin an çoktan trafikte çoşa çoşa başka bir işine gidiyorsun.
-Söylenme huyun var ama bir kaç saniye sürüyor.
-Hayatı saçlarından çekip yaşamayı başardın👍🏼
-İki tane mis gibi yavrun var.
-Oğlun; aynısı tıpkısı sen!
-Bam bam, totosuyla dağları deviriyor.
-Kızın; çok şükür babasına çekti…
-Sana nazaran daha zarif ve sakince yaklaşıyor mevzulara

Yavrularında şimdi bu fotoğraftaki sen gibi 4 yaşında! Birlikte sevgiyle yoğrulup büyüyorsunuz.
İçinde meğer ne çok şefkat, sevgi, sabır, azim, mücadele yetileri varmış ha Doğa? Ne işe yarayacak der dururdun zaman zaman.. Şimdi hepsini birer süper güç olarak kullanıyorsun. Kirlenmemiş, masum kalabilmiş , yüreğinin her köşesi yavruların için liman oldu! İyi ki doğmuşsun ! Sana çok kızıyorum bazen, çok hırpalıyorum biliyorum. Ama affet ! Böyle gelişiyor insan, kendinin farkına varıp, kurcaladıkça, şüphelendikçe, meraklandıkça çalışıyor kafa. Ve bizim bu sağlıklı kafaya ihtiyacımız var! İyi ki doğmuşsun! İyi ki başardıklarının yanında bir o kadar da başaramadıkların var. Kendini sevmeye, sevdiklerini daha da çok sevmeye, karşılığında da her yeni günüme,her sabah ömrüme açan çiçeklerime şükürler olsun! Hoş geldin 44 ! Hoş geldin Doğa!"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 63

İclal Aydın

Oyuncu ve yazar İclal Aydın, 2020 yılında kaybettiği annesi Yücel Aydın'ın doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Aydın, siyah beyaz fotoğrafın altına duygusal bir de not düştü. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 64

Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Aydın, şunları yazdı:


"Bugün doğum günün ve sen bu fotoğrafta galiba 32 yaşındasın. Bugün diğer günlerden biraz daha ağır… İyi ki doğdun annem… Ve bana kardeşimi verdin."

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 65

Hira-Okan Kurt

Demet Akalın kızının babası Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı fotoğrafın altına, "Hira kime benziyor tartışması bitmiştir" notunu yazdı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 66

Demet Akalın-Okan Kurt

Demet Akalın ve iş insanı Okan Kurt 2012 yılında nikah masasına oturmuş, 2014 yılında da kızları Hira dünyaya gelmişti. Akalın böylece Hayranlarının "Kızınız size çok benziyor", "Hira annesinin kopyası" yorumlarını bitirecek bir paylaşıma imza attı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 67

Ece Gürsel

Model Ece Gürsel, çocukluk yıllarına ait bir aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp babasını andı. Gürsel'in annesine benzerliği dikkat çekti.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 68

Ece Gürsel

Babası, annesi ve ablasının yer aldığı bir kareyi paylaşan Gürsel, "Canım babamın aramızdan ayrılışının 7. yılı… Sevgi ve rahmetle… Yalnız ablam nasıl da Bella, ben nasıl da Sera... Annem de şimdiki ben" notunu yazdı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 69

Melek Mosso

"Arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin!
Şaka bir yana artık bizler ana baba oluyoruz. Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım. Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin. Öptüm.
Düzeltme not: Estetik ameliyat yok, bazıları para var çare var hödö hödö yazmış. Büyüdükçe düzeldi. O yüzden diyorum umudunuzu kaybetmeyin diye"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 70

Melek Mosso

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 71

Ege ve Cem Yılmaz

Şarkıcı Ege'nin, askerliğini ünlü komedyen Cem Yılmaz ile 2001'de Mamak Muhabere Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yaptığı ortaya çıktı. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 72

21 yıl önce Yılmaz ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, paylaşımına "Cem Yılmaz ile askerlik hatırası. Kazak babamındı" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 73

Ege ve Cem Yılmaz'ın aynı karede yer aldığı fotoğraf, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 74

Özge Borak

Ünlü oyuncu Özge Borak sosyal medya hesabından çocukluk halini paylaştı. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 75

Oyuncu, "Melek gibi bir kadındı halam. Bu dünyadan göçeli 13 sene olmuş. Özlüyorum" notunu düşerek halasıyla olan fotoğrafını yayınladı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 76

Murat Arkın

Yakın zamanda babası Cüneyt Arkın'ı kaybeden Murat Arkın, sosyal medya hesabından babasına dair bir anısını şu sözlerle paylaştı:

"Ne muhteşem bir geceydi. Daha dün salıncakta otururken diyordum "babam çıkıp şimdi gelse, yanından kimse ayıramaz beni" diye.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 77

"Tüm gece beraberdik. Kucağındaydım. O koca vücuduyla sarmıştı beni. Yatarken kas ağrıları ve hafif ateşli yatmıştım. Elleri yüzümdeydi. Sarı kazak vardı üstünde. Dudağıyla ateşimi ölçtü. Dudakları hiç ayrılmak istemezmişcesine alnıma yapıştı kaldı. Ben yan yattığım için belimin ağrıdığını hissediyordum ama sanki rüya olduğunu biliyormuşcasına kıpırdarsam sihir bozulacak diye yerimden kımıldamıyordum. Öyle yattım kucağında, dudakları alnımda."

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 78

Melek Baykal

Oyuncu Melek Baykal, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 79

Ünlü oyuncu, gönderisine "Yaş 19 sanırım... Kardeşim Samim'le dans ediyoruz" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 80

İlber Ortaylı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2020 yılında 102 yaşındayken kaybettiği, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nin Rus Dili/Edebiyatı hocası olan annesi Şefika Ortaylı ile nostaljik fotoğrafını paylaştı. Anneler Günü kutlaması için Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına, "Validem ihtilal yılında doğdu. Uzun, hadiseli bir ömür geçirdi. İkinci Cihan Harbi’ni yaşadı. Memleketine, diline, teşhir etmemekle birlikte dini kurallara çok bağlı olarak yaşadı" diye yazdı.

Ortaylı annesi için ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Çok tuhaf, mutlu zamanı Avrupa’da hemen harbin sonrasıdır. Memlekete çok çabuk intibak etti; Türk edebiyatını ve tarihini iyi okumaya dikkat ederdi. Gramer bilgisi çok derindi; bizim üzerimizde etkili oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde hocalık yaptı. Ondan öğrendiğim bir şey var: Önünüze gelen öğrenci ana babanın seçemediği evlat gibidir. Suret-i katiyede sadece dinlerine, milliyetlerine göre değil, siyasi düşüncelerine göre de ayrım yapamazsınız.

Solcu değildi ama solcu talebelerini de çok severdi, onlar da onu severdi. Hayatında en takdir ettiği öğrencilerinden biri Ataol Behramoğlu’ydu. Ataol’un da onu sevdiğini biliyorum. Öğretmenler Günü'nde yazılar yazardı. Ondan öğrendiğim bu sistemi, öğretim hayatım boyunca hep uyguladım."

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 81

"Yer yer bize karşı çok sert, yer yer de çok yumuşak ama prensip olarak ayakta durmamıza dikkat eden bir eğitimi vardı. Hiç şımartmazdı. Beni şımartması ancak çok ihtiyarladığı benim de artık olgunluk çağına dayandığım sıradaydı.

Kendisini bir gün derse de çağırdım. Bu dersler ikiye üçe de çıktı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeyken Rus Edebiyatı Tarihi anlattı. Salon doldu. Hatta rahmetli Muhibbe Darga bile oradaydı. Bu konferansların sonunda Mete Tunçay kendine has tatlı muzipliklerden birini yaptı. 'Şefika Hanım Ankara Üniversitesi’nde üye değil mi?' 'Evet.' 'O zaman bir dilekçe yazalım; İlber’i atsınlar annesi gelip ders versin' dedi.

Sohbeti yerindeydi, şiir kültürü çok zengindi; Puşkin’den bir eseri okur anında tercümesini yapardı. Hiç şüphesiz ki onu öyle hatırlamak istiyoruz. Her şeyi bir arada yapabilen ve çocukları yetiştirebilen biriydi. O kuşakta böyleleri vardı, annem tek değildi. Bugünün annelerine de aynı sabır ve dayanıklılığı tavsiye ediyoruz, lazımdır."

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 82

Gülse Birsel

Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, arşivinden Cem Yılmaz'lı fotoğrafı çıkararak Instagram sayfasında paylaştı. Birsel, "Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde o yıl bilmeden mizah paneli yaşanmış. Cem’le okuldan hiç tanışmadan tesadüfen yan yana düşmüşüz. Zaman yolcusuyum ve Cem Yılmaz'la selfie çektiriyorum gibi görünse de sadece genç irisiyim ve elimdeki galiba maytap. Vay be" notunu yazdı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 83

Okul yılların birbirini tanımayan Birsel ve Yılmaz, şimdi komedide Türkiye'nin en iyi isimleri arasında.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 84

Nil Karaibrahimgil

Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla takipçilerini zamanda yolculuğa çıkardı. 

Karaibrahimgil, kendisi gibi ünlü olan ve oyunculuk yapan kız kardeşi Işıl Mete ile çocukluk fotoğrafını yayınladı. Nil Karaibrahimgil, gönderisine, "Yol üstünde bir ara birbirimizi kaybettik, geçen doğum günümde yine elimi yakaladı. Kızıldı yine, güzellikti, çocukluktu, gençlikti, saflıktı ve hayallerdi... Belki de bir yerlerde biz hala devam ediyoruz benim odamda konuşmaya" notunu düştü. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 85

Karaibrahimgil'in kardeşi, aynı kareyi sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Hiç bitmez ki!" sözleriyle karşılık verdi.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 86

Işıl Mete

Kariyerine oyuncu olarak devam eden Işıl Mete, 'Hile' ve 'Gölgedekiler' isimli dizilerin yanı sıra birçok reklam filminde oynadı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 87

Mabel Matiz

Memleketi Mersin'e giden Mabel Matiz, paylaşımlarında üzerinden yıllar geçmiş bu aile fotoğrafına da yer verdi.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 88

Matiz annesiyle çekilen yer aldığı karelere, "Ana yurdum ekspres" mesajını yazdı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 89

Tarkan

'Megastar' Tarkan, çocukluk fotoğrafını sosyal medya takipçileriyle paylaştı. 48 yaşındaki sanatçı, fotoğrafının altına, "Madem doğum günüm yaklaşıyor, bugünün tbt’si çocukluğumdan bir doğum günü fotoğrafı olsun o zaman" mesajını yazdı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 90

Pop müziğin güçlü ismi, 17 Ekim 1972 doğumlu.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 91

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı yıllar önce çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ilıcalı, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden arkadaşı Turgay Ozaner ile fotoğrafının altına "Eskilere dayanan dostluğun ispatı" yazdı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 92

Ilıcalı daha önce ise çocukken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 93

Ilıcalı fotoğrafın altına  "Geçenlerde Hülya teyzemle çektirdiğim bir foto" notunu düşmüştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 94

Ünlü şarkıcı Teoman, annesi Şaziment Yakupoğlu ile yer aldığı çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. İçine kapanık ve kitaplara düşkün bir çocuk olduğunu söyleyen sanatçı, çocukluğunu şöyle anlattı:

"Ben topraklarımın değil, odamın insanıyım. Çocukken arkadaşlarımla futbol, misket oynamak yerine odama kapanıp kitaplarla vakit geçirirdim. Annemse küçükken yaşıtlarımla kaynaşayım isterdi. İnsanlarla konuşmaktan utandığım için evde tek başıma oturuyorum diye endişelenirdi. Gerçi değişen bir şey yok, hala öyle... O yıllarda kitaplara fazlaca düşkündüm ve kitap bizde pek de matah bir şey sayılmıyordu. Hele kuzenim sürmenaj olunca, annem korktu. Çok okuyanların kafayı yediğini düşünüyordu. Okurken çok heyecanlanır, adeta kitabın içine girerdim. Annem, 'Açma öyle gözlerini' derdi."

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 95

Teoman

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 96

Serenay Sarıkaya

"Küçük ben!"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 97

Serenay Sarıkaya

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 98

Onur Buldu 

'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Onur Buldu, yıllar önce meslektaşı Sarp Apak ve yakın arkadaşı Mehmet Demiralp ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı.

Buldu, Instagram hesabından paylaştığı gönderiye, "Sarp Apak ve dünyanın en yetenekli adamı Mehmet Demiralp... Salihli'de yumurta gibi kokan otele giderken..." notunu düştü. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 99

Onur Buldu

39 yaşındaki oyuncunun nostaljik fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isimler de fotoğrafa kayıtsız kalamadı. Hasibe Eren, "Sarp’ın o yaştaki yaşam sevinci?" notunu düşerken, Aylin Kontante ve Uğur Bilgin ise fotoğrafa kalp emojisi bıraktı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 100

Menderes Samancılar

Adanalı ünlü oyuncu Menderes Samancılar'ın Adana sokaklarında çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.
Birçok filmde başrol oynayan Samancılar’ın ayakkabı boyacılığı yaptığı fotoğrafı bir kebapçının duvarını süslüyor. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 101

Menderes Samancılar

Samancılar’ın hem günümüzde çektirdiği hem de çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı iş yerine gelenlerin ilgisini çekiyor.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 102

Fazıl Say

"Ankara 1975"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 103

Fazıl Say

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 104

Hüsnü Şenlendirici

"35 Yıl sonra aynı yerde... Ayazköy-Bergama! Klarnetçiler: Ustam dayım Mansur Köfeci ve rahmetli dayım Üstat Kel Mesut... Davulcuda büyük ihtimalle Çilli Şerif amca"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 105

Hüsnü Şenlendirici

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 106

Behzat Uygur

"Yıl 1970 Şehzadebaşı Gündeş tiyatrosu… Annem ve babam beni sahneye hazırlıyor…"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 107

Behzat Uygur

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 108

Cüneyt Arkın

"İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 109

Cüneyt Arkın

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 110

Bige Önal

Oyuncu Bige Önal, Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Erhan Önal'ın vefatının ardından sosyal medyadan babasıyla çocukluk yıllarında çekilen bir karesini daha yayınladı. Önal, babasıyla çekilmiş çocukluk fotoğrafına, "Rüyalarda buluşalım" mesajını yazdı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 111

Bige Önal

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 112

Nesrin Cavadzade

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 113

Nesrin Cavadzade

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 114

Fazıl Say: 1970, Ankara, ilk vesikalık

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 115

Fazıl Say

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 116

Merve Çağıra: (sağdaki ben) ve kuzenim Zeynep

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 117

Merve Çağıran

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 118

Jennifer Garner

Şimdi 48 yaşında olan ünlü oyuncu, çocukluk fotoğrafını paylaşarak, saç modelinin kötü olduğuna vurgu yaptı ve şimdiki kuaförüne minnettar olduğunu dile getirdi. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 119

Jennifer Garner

Garner, "Bazen 8 dolarlık saç kesimi işe yarıyordu, ama bazen de hiç iyi olmuyordu" şeklinde esprili bir çocukluk paylaşımı yaptı. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 120

Jennifer Aniston

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 121

Jennifer Aniston

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 122

Gigi Hadid

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 123

Gigi Hadid

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 124

Miranda Kerr

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 125

Miranda Kerr

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 126

Kariyerine 7 yaşında başlayan ve şimdi 27 yaşında olan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez 10 yaş halini sosyal medyada paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 127

Selena Gomez

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 128

Dua Lipa

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 129

Dua Lipa

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 130

Josephine Skriver

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 131

Josephine Skriver

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 132

Cara Delevingne

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 133

Cara Delevingne

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 134

Miguel Herran

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 135

Miguel Herran

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 136

Yılmaz Erdoğan, küçük kardeşi Deniz Erdoğan ile çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 137

Yılmaz Erdoğan ve küçük kardeşi Deniz Erdoğan

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 138

Çukur dizisinde Cumali Koçavalı karakterine hayat veren Necip Memili çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 139

Memili fotoğrafın altına "Yıllar yıllar önce, kuzenler. Beni bul" notu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 140

Ünlü şarkıcı Göksel, okul yıllarına ait yıllık fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 141

Göksel

"Çocukluk fotoğraflarım hep kısa saçlı... O sıralar en sevmediğim soru; kız mısın, oğlan mısın?"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 142

Ebru Gündeş

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 143

Ebru Gündeş

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 144

Şu sıralar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Mustafa Üstündağ çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı. Ünlü oyuncu fotoğrafa, "Çocukken iki kere kaçmıştım da ben evden; ilkinde dünyada oynarken bulmuşlardı, ikincisinde ise hala aramaktalar" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 145

Mustafa Üstündağ

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 146

Daha önce okul yıllığı da ortaya çıkan Göksel Göksel şöyle anlatılmıştı:
"Sınıfımızın assolisti Göksel, Ebru ile ön sıraların tek hakimidir. Bu arada en önde Amerikan yardımı alamamaktan oldukça fazla yakınmaktadır. En belirgin özelliği Toronaga stili saçlarıdır. Sıkıldığı zaman kendini yemeğe veren arkadaşımız, özel rejim programları uygular. Bu programda pastalar, börekler, makarnalar geniş bir yer tutar. Midesinin genişliği henüz bilim tarafından araştırılıp bulunamamamıştır. Arkadaşımız 16 köşe japon jetonu kullandığından, yapılan esprilere sınıfta en son tepki gösteren kişidir."

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 147

Mazhar Alanson

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 148

Mazhar Alanson

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 149

Ezgi Mola

Son olarak Maide'nin Altın Günü adlı filmiyle beyazperde de boy gösteren Mola, daha önce de çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınlamıştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 150

34 yaşındaki Mola, çocukluk karesine "Korkma Ezgi’ciğim, her şey geçiyor. Kalbi kötü olanlar da bi şekilde gidiyor..." mesajını yazdı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 151

Mola daha önce ise 1984'te çekilmiş bir karesini ve paylaşarak altına şu notu düşmüştü: "Olm bi çay simit getirin da, diş çıkaracaz Allah'ın izninyle !" Dönemimin Ramazan abisiymişim"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 152

Eda Ece 

"Annemin evinde ilkokul fotoğrafımı buldum"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 153

Eda Ece

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 154

BÜLENT İNAL

Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal, okul yıllarında çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabına yükledi.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 155

İnal fotoğrafa şu mesajı yazdı: Yıl galiba 1984-85 Üsküdar Örnek Mahallesi Örnek İlkokulu. Ayakta sağdan ikinci. Vay be. Tüm arkadaşlara selamlar. Sevgiyle anmak isteyeceğim bir öğretmenim olmasını çok isterdim. Fakat olmadı. Bütün ilkokul hayatım boyunca neredeyse her gün bizi dövdü. Kafamızı tahtaya vurarak tokat atarak cetvelle sopayla. Bir bahane arardı hep dövmek için. Bazen sorular sorardı tek tek döverdi bazen de bütün sınıfı bir bahaneyle sıra dayağından geçirirdi. İlkokul bitince ailelerimize haber yollamıştı okutmanıza gerek yok bişey olmaz bunlardan diye. Dışarıda onu görünce arabaların altına saklanan arkadaşlarım vardı. Adı bizde kalsın. Torunları vardır ailesi vardır onları üzmeyelim. Neyse. Çocukluğum güzel bir mahallede güzel insanlarla geçti. Örnek mahallesine selam olsun.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 156

İnal, daha önce ise kardeşleriyle çocukluk yıllarına ait çekilmiş bir kareyi Instagram hesabına yükleyerek, "Abim, ablam, ben..." yazmıştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 157

Deniz Çakır

"Seni çok özledim"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 158

Deniz Çakır

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 159

Ezgi Mola

"Bu yıl da bol bol kokoreç yedim. Şimdi yine tutuşup dikkat etmeye başladım (Belim ağrımaya başladı)
Olayın temeline indiğimde acı gerçekle karşılaştım, meğer ben zaten 3 aylıkken 1 yaşında görünen bir yağ hücresiymişim"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 160

Hayko Cepkin

Hayko Cepkin, yeni projelerinden 'Dans Et'in klibini sevenleriyle buluşturdu. Klipte, sanatçının ailesine ve çocukluğuna ait görüntüler yer alıyor.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 161

Hayko Cepkin’in geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanan yeni projesi ‘Kabul Olur’ ve ‘Dans Et’, listelerde en üst sıralarda yer alırken, projenin ilk klibi ‘Kabul Olur’ şarkısına çekilmişti.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 162

Ahu Yağtu 

""O yasta kiz kiza dans vardi. Stilimden tabi ki de odun vermedigim yillar... Ha o zamanlarin bir ritueli olarak o sac ortadan cat diye kesilmis ve delik kalmis"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 163

Projenin ikinci klibi ise ‘Dans Et’ şarkısına çekilirken, yarın ilk kez yayınlanacak klipte sanatçının ailesine ve çocukluk yıllarına ait enstantanelerin yanı sıra 70’li yılların İstanbul’unun nostaljik görüntülerine yer verildi.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 164

Hayko Cepkin'in aile kavramını, iyi bir aile olabilmenin yükünü kendi penceresinden anlattığı şarkıda, bir annenin ve bir babanın, evladına duyduğu sonsuz sevgisi, fedakârlığı ve karşılıklı minneti müziğin güçlü dili kullanılarak ifade ediliyor.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 165

Klipte, Cepkin'in annesiyle birlikte çekilmiş çocukluk fotoğrafları yer alıyor.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 166

Russell Crowe

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 167

Russell Crowe

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 168

Cenk Tosun

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 169

Cenk Tosun ve ablası

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 170

Serel Yereli

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 171

Serel Yereli

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 172

Beste Kökdemir

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 173

Beste Kökdemir

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 174

Candan Erçetin

Candan Erçetin, Kıbrıs'ta 2 konser verdi. Ünlü sanatçıya konserde üzerinde çocukluk fotoğrafının bulunduğu bir pasta ile sürpriz yapıldı.

Üzerinde 3 yaşındaki siyah beyaz çocukluk fotoğrafının olduğu pastaya hem de üzerindeki fotoğrafa çok şaşıran Erçetin “Bu benim için büyük bir sürpriz. Hayatımda ilk kez bir 23 Nisan sürprizi yaşıyorum şu anda. Bu fotoğrafı nereden buldunuz? Bu benim üç yaş doğum günümde Kırklareli’nde çekilmiş fotoğrafım. Beni çocukluk yıllarıma götürdünüz" dedi.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 175

Candan Erçetin

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 176

Seda Bakan

"Sadece büyük bir lider geleceği küçük kalplere emanet eder... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. 1990 Gebze"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 177

Seda Bakan

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 178

Muazzez Ersoy

Çocukluğu ve gençlik yılları Beyoğlu'nda geçen Muazzez Ersoy sosyal medyadan nostaljik bir paylaşımda bulundu. 60 yaşındaki sanatçı paylaştığı fotoğrafı "Kasımpaşa" notuyla yayınladı. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 179

Muazzez Ersoy

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 180

Meryem Uzerli

Oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabında  çocukluk fotoğrafını paylaştı.  

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 181

Uzerli daha önce ise ablası ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 182

Meryem Uzerli ve Canan Uzerli'nin ikiz kardeş gibi benzerliği dikkat çekti. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 183

Mazhar Alanson

Usta sanatçı Mazhar Alanson, henüz 21 yaşındayken Almanya çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 184

Mazhar Alanson

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 185

Gülse Birsel 

"Yaş 17. Beyoğlu Anadolu-Nişantaşı Anadolu liseleri ortak Pygmalion oynuyoruz. Ben Eliza, yanımdaki arkadaşım Tamer Çavuşoğlu da Profesör Higgins. Birinin abisiydi sanırım, fotoğrafçımız özellikle siyah beyaz fotolar çekti ki eski tiyatro fotoğraflarına benzesin. Zira o aralar benim (ki hala, hepimizin) oyunculuk hedefi Yıldız Kenter olmak. Bu oyunun yönetmeni o zaman sanırım 20’li yaşlarda heyecanlı ve fedakar bir oyuncu. Bir sürü de ödül almıştık Hürriyet Liselerarası Tiyatro Şenliği’nde." 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 186

Büşra Develi

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 187

Büşra Develi

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 188

Dilan Çiçek Deniz

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 189

Dilan Çiçek Deniz 

Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, çocukluk fotoğrafını, "Anneannem ve dedemin evinde, Nevşehir’de çekildi. Televizyona bakıp hayaller kurarken.. Büyüyorum. Her gün bir şey öğreniyorum. Mutlu oluyorum, ağlıyorum... Öğreniyorum. Büyüdükçe mi öğreniyorum, öğrendikçe mi büyüyorum paradoksunda kalsam da ne olursa olsun öğreniyorum. Seneca belirsizlikle ilgili 'Yağmuru bekler gibi bekleyin her şeyi' demiş. Bazı şeyleri kabul etmeye çalışıyorum. İyi ki deneyimliyorum,iyi ki... Ailem, kan bağı olmayan kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim iyi ki var. İyi ki varsınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki beraber büyüyoruz" notuyla yayınladı. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 190

Gigi Hadid

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 191

Gigi Hadid

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 192

Penelope Cruz

Hollywood'un İspanyol yıldızı Penelope Cruz, kız kardeşi Monica Cruz'un doğum gününü, birlikte çekilmil çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 193

44 yaşındaki Penelope Cruz, kendinden iki yaş küçük kardeşine, "Seni seviyorum, doğum günün kutlu olsun kardeşim" notuyla kutlama yaptı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 194

Ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşleri Anwar Hadid'in çocukluk yıllarına ait bir kareyle nostalji yaşattı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 195

Solda sağa: Bella Hadid, Anwar Hadid, Olivia Perez, Gigi Hadid

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 196

Kourtney Kardashian ve Kim Kardashian

Kourtney Kardashian, kız kardeşi Kim Kardashian ile çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 197

39 yaşındaki Kourtney, 38 yaşındaki kardeşi Kim’le fotoğrafına, “Daima en iyi arkadaşlar” notunu yazdı. Reality şov yıldızı olan Kardashian Kardeşler, şimdilerde dünyanın en ünlü ve en zengin kardeşleri arasında.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 198

Burak Kut 

"Çocuk yıldız döneminde, bu çocuktan artist olur galiba diye rahmetli babam tarafından çektirilen fotoğraf"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 199

Burak Kut

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 200

Demet Şener

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 201

Demet Şener

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 202

Perran Kutman

"Ilk fotoğraf yaş 22"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 203

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli, takipçilerini geçmişe götürerek bebeklik fotoğrafını yayınladı. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 204

Meryem Uzerli

35 yaşındaki oyuncu daha önce de nostaljik bir paylaşımda bulunmuştu. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 205

Meryem Uzerli

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 206

Nusret Gökçe

"Gözümü açtığımdan beri çalışıyorum"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 207

Lady Gaga

Dünyaca ünlü bir şarkıcı olan ve en son başrolde yer aldığı A Star Is Born filmiyle oyunculukta da başarısını kanıtlayan Lady Gaga’nın okul dönemi fotoğrafları ortaya çıktı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 208

Lady Gaga’nın okul arkadaşlarının yayınladığı fotoğraflarda, şimdi 32 yaşında olan ünlü sanatçının 13 yaşındaki halleri görülüyor.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 209

Platin sarısı saçlarıyla tanınan Lady Gaga’nın okul yıllarında koyu renk saçlı hali, şimdiki görünümünden oldukça farklı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 210

Gerçek adı Stefani Joanne Germanotta olan Lady Gaga, okul üniformasıyla, okul arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğraflarında muzip bir öğrenci profili çiziyor.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 211

Gizem Karaca

"İyi ki doğmuş benim güzel Annem iyi ki benim annem olmuş. Doğum günün kutlu olsun annem nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşlara"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 212

Gizem Karaca

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 213

Alvaro Morata

Chelsea takımı oyuncusuyken Atletico Madrid’e transfer olan Alvaro Morata, yeni transferini çocukluk fotoğrafını paylaşarak kutladı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 214

26 yaşındaki İspanyol futbolcu, çocukluk fotoğrafında Atletico Madrid formasıyla görülüyor. Morata, transferiyle çocukluk hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 215

Nicolas Sarkozy

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin müzisyen eşi Carla Bruni, sosyal medyadan eşinin yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaşarak 64. yaş gününü kutladı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 216

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da da konser veren Bruni, 2008 yılında evlendiği Sarkozy için, “Beni alkolik olmaktan o kurtardı. Hiç alkol kullanmıyor. Buna inanabiliyor musunuz?” ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 217

Farah Zeynep Abdullah

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 218

Farah Zeynep Abdullah

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 219

Saadet Işıl Aksoy: 'Küçükken sarışındım' desem!?

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 220

Saadet Işıl Aksoy

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 221

CİVAN CANOVA

Ünlü oyuncu Civan Canova, okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 222

Instagram'da perşembe gününe özel 'tbt' (geçmişe ait fotoğraf paylaşma) yapan Civan Canova, 'TED Ankara Koleji' notuyla bu fotoğrafı yayınladı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 223

KIM KARDASHIAN

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 224
Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 225

Kim Kardashian West ve Kourtney Kardashian

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 226

Winnie Harlow

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 227

Winnie Harlow

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 228

PARIS HILTON

Paris Hilton kardeşi Nicky Hilton ile birlikte çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 229

Paris Hilton ve kardeşi Nicky Hilton

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 230

Azra Akın

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 231

Azra Akın: Son günlerde rastladığım babamın çektiği bir karem

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 232

Kit Harington

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 233

Kit Harington

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 234

BEYONCE

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Beyonce, Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait bira kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Instagram'dan 120 milyon takipçisi olan ünlü yıldız kısa sürede 3.5 milyon beğeni aldı. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 235

Bağdat şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayla Çelik, Instagram hesabından okul yıllarına ait nostaljik bir fotoğraf yayınladı. Çelik'in fotoğrafına, "Çoraplardan belli", "Çoraba bakmadan yanağındaki elinden farkettim çünkü hala zaman zaman aynı duruş var", "Hayatta bulamam dedim ama hemen tanıdım demekki insanlar değişmiyor", "Çoraplara ve bakışa bakarak buldum", "Çorap mı onlar ben tayt gibi gördüm buldum, o zaman da tayt varmıydı diye düşündüm" gibi dikkat çeken yorumlar yapıldı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 236

Teoman "Büyüyünce Elvis olacağım" notuyla 13 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 237

Teoman

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 238

Çağla Şıkel Instagram hesabından 'Bu Çağla da burada dursun' notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 239

Çağla Şıkel

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 240

AMİNE GÜLŞE

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 241

Demet Şener: 6 yaşındaki ben

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 242

Demet Şener

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 243

Aslı Enver

İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver, sosyal medyadan 19 yıl öncesine ait bir kareyi "2000... Pilav günü" notuyla yayınladı.

Bu paylaşımla birlikte Pera Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Enver ve meslektaşı Melisa Sözen'in aynı lisede okuduğu ortaya çıktı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 244

Ünlü müzisyen İskender Paydaş, henüz 9 yaşındayken kız kardeşiyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 245

Paydaş, fotoğrafın altına "Abi & kardeş... Sene 1976 sanırım" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 246

İLBER ORTAYLI

Ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 1979 yılında, 32 yaşındayken çekilen bir fotoğrafını Insagram hesabından paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 247

Ortaylı’nın, "Gençlik, Ankara, 1979" notunu düştüğü fotoğrafı, binlerce beğeni, yüzlerce de yorum aldı.

Ortaylı’nın takipçileri, ünlü tarihçi için, “karizmatik”, “yakışıklı” gibi beğeni ifadeleri kullandı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 248

MIRANDA KERR

Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evlenip ikinci oğlu Hart'ı dünyaya getiren Miranda Kerr çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 249

Miranda Kerr

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 250

ÇAĞATAY ULUSOY

Netflix'in Protector dizisinde başrolde yer alan Çağatay Ulusoy, "23.09.1990" tarihini not düşerek hayranlarına doğum günü mesajı yayınladı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 251

Ulusoy mesajında, "İyi dileklerinizle ,güzel sözlerinizle ,bana göndermiş olduğunuz hediyelerle ve benim adıma yapmış olduğunuz yardımlarla ,bana hissettirdiğiniz bu güzel duygular için çok teşekkür eder,hepinizin hayallerinin gerçekleşmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 252

NUSRET GÖKÇE

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 253

TARKAN

Megastar Tarkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Çok erken tanıdım
Çok erken tattım cilvesini kaderin
Zamansız büyüdüm
Şimdi kayıp çocukluk günlerim" notunu yazdı. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 254

İREM DERİCİ

"Çünkü ben de küçüktüm..."

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 255

İREM DERİCİ

Derici daha önce yaptığı çocukluk paylaşımını ise, "Dün bu manyak kadın bana “Ben hiç sevmiyorum, paylaşma benle fotoğraf doğum günüm diye” dedi. Peki anne, 39547 yıl önceki fotoğrafımızı paylaşıyorum, ne kadar hoşlaşmasan da yeni dünya böyle. Nüfus kağıdın olmasın lakin instagram şart. Kusura bakma da ben buradan bağırmak durumundayım Jale! Seni öküz gibi seviyorum! Bana kattığın her şey için sana minnettarım. O kadar güzel ve güçlü bi’ kadınsın ki sen... Neyse işte iyi ki sen doğurdun, iyi ki doğdun anam!" mesajıyla yayınlamıştı. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 256

GONCA VUSLATERİ

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 257

NUSRET GÖKÇE

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 258

ÇAĞLA ŞIKEL

"En küçük yol arkadaşlarım, dansa aşık yürekler... Pointin üzerinde geçen gençliğim... Tütüyü kafama geçirmişim, ağzımda sakız, nasıl mutlu nasıl güzel yıllar... Sizi çok seviyorum kızlar"

(Fotoğraf: Şıkel sol başta)

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 259

ECE DİZDAR

Son olarak Fi ile Siyah Beyaz Aşk dizilerinde rol alan ve şu sıralar Yutmak isimli oyunla seyirci karşısına çıkan Ece Dizdar, sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kareyi görücüye çıkardı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 260

37 yaşındaki oyuncu paylaşımına şu notu düştü: "Babamın işyerinde sıradan bir gün. Sene 88, liman K.d.z Ereğli, denizaltı da 1. inönü olmalı. Satıhda olduğumuza, babam sivil olduğuna ve ben etek giydiğime göre bu bir haftasonu olmalı."  

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 261

ŞAHAN GÖKBAKAR

22 Ekim'de 38 yaşına giren oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından 20 yıl önceki fotoğrafı paylaştı. Altına, "20 yıl önce, 20 yıl sonra" notunu yazdığı fotoğrafına, "Hiç değişmemişsin" benzeri yorumlar yapıldı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 262

BEYAZIT ÖZTÜRK

O Ses Türkiye jürisi Beyazıt Öztürk, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Öztürk, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Üniversite yılları. Eskişehire selamlar"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 263

BEGÜM KÜTÜK YAŞAROĞLU

Kurtlar Vadisi, Çalıkuşu, Gönülçelen, Kaderimin Yazdıldığı Gün ve Sevda'nın Bahçesi gibi dizilerde rol alan oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Annesi ile okul önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan 38 yaşındaki oyuncu altına "Anneciğimle 1990 falan olmalı" notunu düştü. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 264

NEBAHAT ÇEHRE

74 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre, Instagram hesabından 17 yaşındaki fotoğrafını #TBT (geçmişten fotoğraf paylaşma) etiketiyle yayınladı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 265

Usta oyuncunun 57 yıl önce çekilen pozuna beğeni yağdı. Fotoğrafı gören takipçilerden, “Güzelliğinizden hiçbir şey kaybetmemişsiniz” yorumları geldi.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 266

RODA IRMAK KALKAN

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında üçüncü olarak Miss Turkey Supranational seçilen Roda Irmak Kalkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 267

Yarışmayla birlikte tüm dikkatleri üzerine çeken Irmak fotoğrafın altına Her zaman çok ciddi, 2003 (Always so serious, 2003) notu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 268

RYAN REYNOLDS

Son olarak Deadpool 2 filmiyle beyazperde de boy gösteren dünyaca ünlü oyuncu Ryan Reynolds 42. yaşını kutluyor.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 269

Blake Lively ile evli olan Reynolds sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kare yayınladı. Babasıyla birlikte pasta üflerken çekilen karesini paylaşarak nostaljik bir paylaşıma imza attı. Ünlü yıldızın yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunuyor.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 270

ADELE

90'lı yılların ünlü pop grubu Spice Girls (Baharat Kızlar) hayranı olan İngiliz şarkıcı Adele, grubun yıllar sonra tekrar bir araya gelmesini çocukluk fotoğrafıyla kutladı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 271

Şimdilerde dünya çapında hayranları nolan ve İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin kadın şarkıcısı olan Adele, duvarlarında Spice Girls posterleri olan odasında çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 272

BÜŞRA DEVELİ

Fi dizisindeki rolüyle büyük beğeni toplayan geçtiğimiz sezon ise Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde rol alan Büşra Develi sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını görücüye çıkardı. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 273

BÜŞRA DEVELİ

Meslektaşı Burak Deniz'le bir süre birliktelik yaşayan 25 yaşındaki Develi geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalamıştı. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 274

Murat Boz

Murat Boz da Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olmak için sosyal medyadan çocukluk karesini yayınlayan ünlü isimler arasına katıldı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 275

38 yaşındaki Boz'dan önce Hadise, Ebru Gündeş, Ezgi Mola gibi isimlerde kampanyaya destek olmuştu.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 276

Hadise

Geçtiğimiz günlerde Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olan Hadise, çocukluk yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınladı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 277

Hadise fotoğrafa, "Gençlerimizin eğitimine destek olabilirsiniz. Canım arkadaşım Ebru Gündeş'e kampanyaya destek olması için meydan okuyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 278

Ezgi Mola

Oyuncu Ezgi Mola çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 279

Ezgi Mola

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 280

Demet Özdemir

Erkenci Kuş'ta başrolde olan Demet Özdemir, geçmiş yıllardan yaptığı bir paylaşıma, "Bir kız vardı. Ufacık, tefecik bir kız" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 281

26 yaşındaki Özdemir, Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'ta Sanem karakterine hayat veriyor.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 282

Tam adı Beyonce Giselle Knowles-Carter olan dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Beyonce, dün 37’inci yaşına girdi. Tüm hayranlarının yanı sıra bir numaralı hayranı olan annesi Tina Knowles Lawson da Beyonce’nin doğum gününü kutladı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 283

Lawson, kızının doğum günü şerefine, henüz dört aylıkken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. “Sana karşı olan heyecanımı ve kapsayıcı sevgimi hiçbir zaman kontrol altına alamadım, ilk göz ağrım. Bazen dünyadaki bunca insan arasından Tanrı tarafından senin annen olarak seçildiğime inanamıyorum” notunu yazdı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 284

MERT FIRAT

Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan karakterini canlandıran Mert Fırat'ın Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde okurken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 285

Öğretmeni tarafından paylaşılan fotoğrafta, kep takan Mert Fırat'ın uzun sakalı ve uzun saçlı hali gözlerden kaçmadı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 286

DUA LIPA

Şarkıcı Dua Lipa çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram sayfasına taşıdı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 287

22 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız fotoğrafta çocukluk arkadaşı Nita Riza ile birlikte görülüyor. 

(Fotoğraf: Lipa en sağda)

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 288

FERGIE

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Fergie,  sosyal medyadan eski bir fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 289

Fotoğraf, 43 yaşındaki Fergie'nin 15 yaşındaki halini yansıtıyor.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 290

Türkiye ve tüm dünyada ilgiyle izlenen La Casa De Papel dizisindeki Tokyo karakteriyle yıldızı parlayan Ursula Corbero sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 291

URSULA CORBERO

28 yaşındaki oyuncu daha önce ise yayınladığı bebeklik karesini "Seni seviyorum anne"notuyla paylaşmıştı. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 292

İspanyol soygun hikayesinin birinci ve ikinci kısımların dünya çapındaki başarısının ardından La Casa De Papel'in 3. sezonunun 2019’da seyirciyle buluşacağı açıklanmıştı. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 293

Oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilikleri olan Ceyda Düvenci, geçen sene dünyaya gelen oğulları Ali'nin fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 294

Ceyda Düvenci oğlu Ali ile kendi bebeklik fotoğrafını paylaşarak aradaki benzerliği gözler önüne serdi. Bazı takipçileri Ali bebeği annesi Ceyda Düvenci'ye benzetirken, bazıları ise baba Bülent Şakrak'a benzediği yorumlarını yaptı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 295

PINAR ALTUĞ

Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ çocukluk fotoğrafını "Babam ve ben" notuyla Instagram'dan görücüye çıkardı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 296

PINAR ALTUĞ

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 297

OKTAY KAYNARCA

Gençlik yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınlanan Oktay Kaynarca, "Yer İstanbul Fiat kamyon fabrikası, 50 NC midibüs elektrik montaj hattı....Hayatın o yıllarda da BANA GÜZEL olduğu daha GÜZEL olacağına inandığım yıllar...Ne kadar kalbi güzel sevenlerim varmış kendimle gurur duydum.Her insana nasip olmaz bunca yıl gerçekte yüzünü bile görmedikleri ama hep sevdikleri inandıkları arkasında durdukları bir adam olmak.. Tek tek hepinize sarıldığımı kucakladığımı varsayın benim güzel memleketimin güzel yürekli insanları..." mesajıyla paylaşımda bulundu.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 298

OKTAY KAYNARCA

Kaynarca, daha önce de 17 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını Nazım Hikmet Ran’a ait ‘Yaşamaya dair’ şiiriyle hesabına yüklemişti.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 299

OKTAY KAYNARCA

Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veriyor. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 300

ÇAĞLA ŞIKEL

Çağla Şıkel Instagram hesabından "Küçük çağla’nın en büyük hayali balerin olabilmekti ama hayallerinden de güzel bi hayatı olabileceğini nerden bilebilirdi ?... Şükürler olsun 
dünüme
bugünüme
yarınıma ...
Çocukluğumun geçtiği yıkılan Atatürk kültür merkezindeki mutlu günlerimden" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı. 



Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 301

ÇAĞLA ŞIKEL

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 302

MERT FIRAT

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 303

Fırat fotoğrafın altına 'Kadıköy 1988' notunu düştü

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 304

Özge Borak

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 305

Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak, çocukluk karesini, ""Güzel çocuklardık... Sokakta oynayan, oyuncakla, birbirimizle oyunlar oynayan.. Öyle kolay kolay sıkılmazdık, fikrimiz vardı oyunlar üretecek... Bağıra çağıra, coşkuyla oynardık ki “Hadi gidin evinizin önünde oynayın” denirdi bize. Güzeldik. O zaman geçmişe dönmenin benim için harikası gelsin... İtinayla anne gözlüğü takılıp, poz verilir... Not: Evet kulaklar kepçe, ameliyat olmadan, büyüdükçe kendiliğinden düzelen nadir şanslılardanım. Anne n’aptın üstüne mi yatırdın beni söyle de bilsinler" mesajıyla paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 306

Hülya Avşar

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 307

HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar Instagram hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Avşar kareye, "Tombik Hülya" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 308

SEFA DOĞANAY

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de şampiyon olarak adını geniş kitleleren duyuran ve son dönem yaptığı Canan Karatay taklitleriyle gündemde olan Sefa Doğanay sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 309

Kendisini ünlü manken Didem Soydan'a benzeten Doğanay, paylaşımına "Küçükken Didem Soydan'mışım" yazdı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 310

ÖZGE BORAK

Son olarak İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak sosyal medyadan ailesiyle birlikte geçmiş yıllarda çekilen bir karesini yayınladı. Borak fotoğrafa, "İyi ki evlenmişsiniz. İyi ki benim ve ağabeyimin Selim Borak anne-babamız siz olmuşsunuz. Çok şanslıyız. Sizi seviyoruz. Allah nazarlardan korusun sizi. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun. Mutlu yıllar, sağlıkla nicelerine." mesajını yazdı. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 311

NUSRET GÖKÇE

Saltbae hareketiyle tüm dünyaya tanınır hale gelen ve son olarak ABD-Miami'de restoran açarak dünyaca ünlü ismi ağırlayan Nusret Gökçe sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı. 


Takipçilerine nostalji yaşatan Nusret, fotoğrafını "Hayat Üniversitesi yaş 15" notuyla paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 312

NUSRET GÖKÇE

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 313

AZRA AKIN

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 314

AZRA AKIN

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 315

KIRSTEN DUNST

ABD’li oyuncu Kirsten Dunst’ın 1995 yılında Ron Davis tarafından çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 316

Çocuk oyuncu olarak ünlenen Dunst, 1995 yılında People dergisi tarafından dünyanın 50 güzel insanı sıralamasında sekizinci sırada yer aldı. 1994 yılında henüz 12 yaşında Interview with the Vampirela yakaladığı başarıya, aynı yıl rol aldığı Little Women filmindeki uçarı Amy rolündeki başarısı da eklenince henüz bir çocukken ünlendi. Bir yıl sonra Robin Williams’la birlikte çocuk macera filmi Jumanji’de rol aldı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 317

IRINA SHAYK

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Rus modey Irına Shayk'ın (32) 2002 yılına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 318

Henüz 16 yaşındayken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düşen Shayk değişimi ile şaşırttı. Modelin yıllar içinde hiç estetik yaptırmamış olması da dikkatlerden kaçmadı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 319

RIHANNA

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 320

Barbados'lu şarkıcı Rihanna geçtiğimiz günlerde 30 yaşına girdi. Ri-Ri sosyal medya hesabında takipçilerini geçmiş yıllara götürerek çocukluk yıllarına ait bir kareyi yayınladı. 

30 YAŞINDA 30 FOTOĞRAFLA RIHANNA

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 321

Britney Spears

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 322

Britney Spears

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 323

Eminem

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 324

Eminem

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 325

Donald Trump

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 326

Donald Trump

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 327

Gülse Birsel

"Annem ve ben, Beşiktaş’ta Serencebey Parkı’nda. Doğduğum semt Beşiktaş ve hala hastasıyım..."

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 328

Gülse Birsel

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 329

 Rıza Kocaoğlu

Çukur dizisinde hayat verdiği Aliço karakteriyle yıldızı parlayan Rıza Kocaoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerine nostalji yaşattı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 330

Annesi ve kardeşiyle çekilmiş bir karesini yayınlayan 39 yaşındaki Kocaoğlu, fotoğrafa "Anneler Günün kutlu olsun canım Anam" notunu yazdı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 331

Levent Özdilek

Oyuncu Levent Özdilek 1967 yılında rol aldığı 'Benim Adım Kerim' filminden bir karesini sosyal medyada paylaştı. Henüz 12 yaşındayken başrollerini Yılmaz Güney ve Birsen Menekşeli'nin paylaştığı 'Benim Adım Kerim' filminde rol alan usta oyuncu Levent Özdilek paylaşımıyla takipçilerine nostalji yaşattı.

Filmde Yılmaz Güney'in oğlunu canlandıran Özdilek, bu fotoğrafın altına; 'Geçmiş kattıkları ile güzeldir... 'Benim Adım Kerim' yıl 1967. Bir Yılmaz Güney filmi' mesajını yazdı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 332

Özdilek, son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükmdar Olmaz' dizisinde 'Hakkı' karakterine hayat verdi.

(Fotoğraf soldan sağa: Ozan Akbaba, Levent Özdilek,  Yunus Emre Yıldırımer)

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 333

Doğa Rutkay Kamal

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından çocukluk dönemine ait oyuncak ayısı Mişa'yı ve onun hikayesini anlattı. Doğa Rutkay paylaştığı çocukluk yıllarına ait fotoğrafla anılarını canlandırdı.

Ailecek çekildikleri bir kareyi paylaşan ünlü oyuncu fotoğrafın altına şu mesajı yazdı: Annem babam ben ve ayım Mişa... Ayım Mişa yegane oyuncağımdı. Babam Rusya'ya tiyatro turnesine gittiğinde almıştı. Sanki bütün çocukluğum, Mişa’nın gözlerinden bana bakar... Şimdilerde Mişa bebek odasında yerini alan tek oyuncak. Geleceklerime beni anlatmayı bekliyor. Günaydın çocukluğumuz.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 334

Doğa Rutkay Kamal

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 335

Tolga Çevik

Tolgshow gösterilerine devam eden Tolga Çevik, takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü. Çevik paylaşımının altına, "1975 Yaz Kreasyonu... Hep Sanat hep Feşınnn..." mesajını yazdı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 336

Tolga Çevik

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 337

Prens Harry (33) ile evlilik hazırlığında olan ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın (36) 11 yaşındayken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.  

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 338

Çocukluk videolarında topluluk önünde şarkı söyleyip dans ederken görülen Markle için İngiliz basınında, “Oyunculuk potansiyelini daha o zamandan göstermiş” yorumu yapıldı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 339

19 Mayıs’ta gerçekleşecek olan düğünle kraliyet ailesinin gelini haline gelecek olan Markle’ın 1993 yılına ait görüntüsünde bir yaz okulundayken yaptığı sahne şovları yer alıyor.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 340

Markle'ın mikrofon karşısındaki rahat tavırları dikkat çekiyor.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 341

Videoda ayrıca Markle’ın arkadaşlarıyla birlikte, en sevdikleri öğretmenlerine teşekkür plaketi verdikleri de görülüyor.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 342

İngiliz basının sıkı takip altında tuttuğu Markle'ın hayatını anlatan belgeselin yanı sıra Prens Harry ile aşkını konu alan  ‘Harry & Meghan: The Royal Love Story’ adında bir de film çekildi.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 343

Ata Demirer

45 yaşındaki komedyen Ata Demirer, 1991 yılına ait fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 344

Ata Demirer

Ata Demirer'in 26 yıl önce zayıf olması dikkat çekti.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 345

İrem Derici 

25 Mart Pazar akşamı Star TV'nin Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak katılacak olan ünlü şarkıcı İrem Derici, takipçilerini geçmiş yıllara yıllarına götürdü. Derici, yayınladığı çocukluk karesine,  "Çok değişmiş miyim?"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 346

30 yaşındaki Derici, daha önce ise kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını paylaşmıştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 347

Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düşmüştü..

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 348

Blake Lively

TV ve sinema dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Blake Lively'nin 15 yıl önce lisede çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 349

2002-2003 Burbank Lisesi yıllığında yer alan fotoğraflarda; Lively'nin 30 yaşına kadar fiziksel olarak pek değişmediği görülüyor. Uzun sarı saçlarından o yıllarda da vazgeçmeyen ünlü oyuncunun, burnunun estetiksiz hali de dikkat çekiyor. 


Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 350

Amigo kız takımı ve öğrenci birliğinde görev yapan liseli Blake'in çok sosyal bir öğrenci olduğu görülüyor.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 351

DERYA ŞENSOY

Derya Baykal, 28 yaşına giren kızı Derya Şensoy'un doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı çocukluk fotoğrafıyla kutladı. Baykal, "Küçüğüm İyi ki doğdun... mutlu sağlıklı başarılı yılların olsun... Seni çoookkk seviyorummmm" notuyla Şensoy'un yıllar önce çekilmiş karesini paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 352

DERYA ŞENSOY

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 353

SAADET IŞIL AKSOY

Son olarak Vatanım Sensin dizisinde Lucy karakterine hayat veren Saadet Işıl Aksoy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 354

34 yaşındaki oyuncu çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram hesabından, "Kırmızı ayakkabılarım, cicili elbisem ve teyze oturuşumla çiçeklerin önünde poz veren ince ruhlu ve utangaç bir Çaki'ydim.." mesajıyla yayınladı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 355

BURAK SEVİNÇ

Söz dizisinde 'Avcı' lakabıyla Fethi karakterine hayat veren Burak Sevinç takipçilerini 25 yıl öncesine götürerek çocukluk fotoğrafını yayınladı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 356

30 yaşındaki oyuncu yaklaşık 5 yaşlarındaki halini paylaşarak, "Evet gülmeye başlamışım... Sonunda. Bizim de güler yüzümüz varmış yani!" notunu yazdı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 357

KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU


Şarkıcı Kenan Doğulu, DJ kardeşi Ozan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medyadan birlikte çekildikleri çocukluk karesini paylaşarak kutladı. Kenan Doğulu kardeşi için şu ifadeleri kullandı: "Ömür boyu dostluk, hayat boyu güven, sonsuz bir sevgi... İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın aslanların aslanı canım ağabeyim. Mutlu, sağlıklı, başarılı bir yaşın olsun."

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 358

KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 359

BARIŞ MANÇO

19 yıl önce kaybettiğimiz, usta sanatçı, çocukların 'Barış Ağabeyi' Barış Manço 75'inci yaş gününde anılıyor.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 360

BARIŞ MANÇO

Usta sanatçının birçok hayranı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Manço'nun çocukluk fotoğraflarını doğum gününde yeniden gündeme getirdi. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 361

BARIŞ MANÇO

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 362

NUR FETTAHOĞLU

Son olarak Çi dizisine konuk oyuncu olarak katılan Nur Fettahoğlu, Instagram hesabından çocuklu fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 363

Nur Fettahoğlu yıllar önce çekilmiş fotoğrafın altına 'Bir zamanlar sevimliymişim' notu yazdı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 364

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz, Twitter'da takipçilerinden gelen sorulara içtenlikle cevap verdi. Yılmaz  araya bir de eskilerden bir fotoğraf sıkıştırdı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 365

Cem Yılmaz bu fotoğrafı “Cem abin de liseliydi…1987 Airport disco galiba. Kazakların kotun içine sokulduğu dönem” notuyla paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 366

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde sipariş ettiği lüks saat ve Afrika'da çektiği vahşi doğa fotoğraflarından oluşan sergisiyle gündeme gelmişti.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 367

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Ertuğrul Gazi karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan 38 yaşındaki Düzyatan'ın merak edilen çocukluk fotoğrafı hayranları tarafından sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 368

OLCAY ŞAHAN

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde dünyaya gelen futbolcu Olcay Şahan, doğduğu yerin takımının alt yapısında forma giydiği dönemden bir fotoğrafı yayınladı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 369

Milli forma için Türkiye'yi tercih eden ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'da futbol kariyerine devam eden 30 yaşındaki Şahan, Instagram hesabından paylaştığı çocukluk karesine, "Ben çocukken" notunu yazdı. 

Öte yandan Şahan'ın arkasından kulak işareti yapan çocukluk arkadaşı ise Almanya bölgesel lig takımlarından Uerdingen'de futbol hayatına devam ediyor. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 370

İstanbullu  Gelin'in Fikret Boran' Salih Bademci okul yıllarından bir kare paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 371

Bademci paylaşımın altına şu notu düştü: Uzun, uzun zaman önce... Müziğin beni nasıl gülümsettiğini hatırladığım yıllardan

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 372

Sıla Gençoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğrencilik yıllarından bir fotoğraf paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 373

Sıla fotoğrafın altına şu notu düştü: Eğitim, kişisel gelişimin en mühim mihenk taşlarındandır. Öğretmek için ömürlerini adayan tüm öğretmenlerimizin güzel gününü kutluyorum. ( Tavşan olduğumu iddia ettiğim yıllar. Çemberin yine dışındayım.)

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 374

Tamer Karadağlı 

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı çocukluk fotoğrafını, "Tamer 10 yaşında.." mesajıyla yayınlayarak takipçilerine nostalji yaşattı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 375

Tamer Karadağlı

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 376

Nusret Gökçe 

Dünyada saltbae hastagi ve lakabı ile sosyal medya fenomeni haline gelen Nusr-Et Steakhouse’un patronu Nusret Gökçe Amerika’daki ilk şubesini açtığı Miami’den 13 yaşındaki fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 377

Nusret paylaşımın altına şu notu düştü:
"1994-1995 yaş 13 ilk okuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Hergün 18-20 saat çalışıp babadan 1 tl istemedim. İstesem de yoktu. 2009 -2010 sadece 12 masa 10 çalışan. Sene 2017 - 12 restoran 1000 çalışan ... Ve karşınızda bir dünya markası ..Hepimizin markası hepimizin başarısı...🔪

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 378

Serenay Sarıkaya

Fi dizisinde Duru karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın çocukluk hali dizinin yeni sezonu Çi'nin başlmasıyla gündeme geldi. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 379

Serenay Sarıkaya

26 yaşındaki oyuncunun çocukken çekilen karesinde bir balkonda masanın üzerinde oturarak poz verdiği görülüyor.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 380

Demet Akbağ

Usta sanatçı Demet Akbağ sosyal medya hesabından nostalji yaptı. Çocukluk yıllarına ait kareyi paylaşan Akbağ, o fotoğrafa şu mesajı yazdı: "Pastayı kesen sedef olduğuna göre onun doğum günü demek ki. Ben araya sıkışmış annemin bana vereceği koca dilimi bekliyorum. Babaannemin pandispanyası, annemin süslediği çocukluğumun geleneksel pastası. En solda da halamın kucağından bakan kuzenim"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 381

Demet Akbağ

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 382

Rıza Kocaoğlu

Rıza Kocaoğlu, 18 yıl önce çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Sarı saçlarıyla objektif karşısına geçen Kocaoğlu bu kareye; “Saç… Sene 98 mi 99 mu falan filan…” notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 383

Rıza Kocaoğlu

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 384

Ata Demirer

Sosyal medya hesabından paylaştığı mizah içerikli fotoğraflarla dikkat çeken Ata Demirer, bu defa takipçisi tarafından gönderilen bir kareyi yayımladı.

Demirer, 80’li yıllarda çocukken yaşadığı Bursa’da çekilmiş fotoğrafta, arka tarafta şortlu bir şekilde görülüyor.

45 yaşındaki oyuncu, bu kareye, "Bir genconun albümünden çıkmış benimle de paylaştı, sağolsun. 80’ler Bursa’sı. Akbıyık mahallesi. Cami duvarına yaslanıp sırıtan çocuk tanıdık geldi mi?" notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 385

Ata Demirer

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 386

Behzat Uygur 

Instagram'dan çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaşan usta aktör Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, "İzmir Atatürk stadı 1974 Zafer kupası.. babamın oyunu olduğu için yerine gol kralı kupasını Cemil Tura'na ben vermiştim..Dönemin Efsane İzmir büyükşehir bel başkanı İhsan Alyanak,ben,Cemil abi.." mesajını yayınladı.  

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 387

Behzat Uygur

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 388

Zeynep Kankonde

Oyuncu Zeynep Kankonde, bir süre önce Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafının kendisine ait olduğuna inanmayanlara ilginç bir kanıt sundu.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 389

Zeynep Kankonde

Çocukluk yıllarında çekilen fotoğrafını Hababam Sınıfı serisindeki Bacaksız karakterini canlandıran Tuncay Akça'ya benzetenler de çıkınca Kankonde karşılaştırmalı bir fotoğraf yayınlayarak şu notu düştü: 

"Niye yapıyorsunuz bunu? TUNCAY AKÇA tatlılığı.
İnanamayanlar için kendimi etiketledim ya."

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 390

Zeynep Kankonde

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 391

Metin Hara

Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima ve yazar Metin Hara geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez el ele Bodrum Havalimanı'nda görüntülenmişti.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 392

Metin Hara

Lima ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen 35 yaşındaki Hara'nın fotoğrafı sosyal medyada ortaya çıktı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 393

Meryem Uzerli

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ve şu sıralar Cingöz Recai filminin heyecanını yaşayan Meryem Uzerli, takipçileriyle küçüklük fotoğrafını paylaştı. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 394

Meryem Uzerli

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 395

Beste Kökdemir

Oyuncu Beste Kökdemir, Instagram hesabından ortaokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. 24 yaşındaki oyuncu, fotoğrafını, "Ozaman biraz gülelim... Orta 2'deyim. Saçlarımı kendim kesmiştim. Bence hiç fena değil!" notuyla yayınladı. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 396

Beste Kökdemir

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 397

Ezgi Mola

Son olarak 'Kocan Kadar Konuş: Diriliş' filminde rol alan Ezgi Mola, Instagram hesabından küçükken kardeşiyle birlikte çekilen bir karesini paylaştı. 34 yaşındaki Mola altına ise, 
"Sanırım kardeşime "sus ve gül yoksa seni yine cimciklemek zorunda kalırım" demişim.. Kuzuummm benim" notunu düştü. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 398

Ezgi Mola

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 399

Birce Akalay

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan Birce Akalay, Instagram sayfafından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Akalay altına ise "Bu kızın saçlarına n'oldu yaaa böyle diye ısrarla soran olursa; O doğuştan kırpıktı dersiniz" yazdı. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 400

Birce Akalay

Ocak ayında Sarp Levendoğlu'ndan boşanan 33 yaşındaki Akalay, şu sıralar Can Tunalı ile birliktelik yaşıyor. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 401

Miley Cyrus

ABD’li pop şarkıcısı Miley Cyrus, yeni bir single hazırlığında. 24 yaşındaki şarkıcı, ‘Younger Now’ adlı single’ının kapağında kendi çocukluk fotoğrafını kullandı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 402

Miley Cyrus

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 403

Kraliçe II. Elizabeth

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 404

Kraliçe II. Elizabeth

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 405

John Kennedy

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 406

John Kennedy

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 407

Angela Merkel

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 408

Angela Merkel

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 409

Vladimir Putin

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 410

Vladimir Putin

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 411

Papa Francis

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 412

Papa Francis

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 413

Hillary Clinton

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 414

Hillary Clinton

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 415

George Bush Jr.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 416

George Bush Jr.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 417

Prens Charles

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 418

Prens Charles

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 419

Barack Obama

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 420

Barack Obama

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 421

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 422

Ünlü yapımcı, yıllar önce ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı ile çekilmiş bir fotoğrafına yer verdi. Ilıcalı, ağabeyi ile birlikte görüldüğü bu fotoğrafa, "Sol taraftaki ağabeyim, sağ taraftaki ben. #tbt'nin dibi" notunu yazdı.


1967 yılında Erzurum'da doğan Ömer Cenker Ilıcalı, kulak burun boğaz uzmanı bir doktor.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 423

Bensu Soral'ın ablası oyuncu Hande Soral (sağda), Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 424

30 yaşındaki oyuncu fotoğrafın altına "Bazı şeyler hiç değişmez notunu düştü"

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 425

Sezen Aksu

Sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu bugün 63’üncü yaşını kutladı. Sosyal medyada bazı kullanılar Aksu'nun çocukluk fotoğrafını paylaşarak doğum günü dileklerini iletti. 

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 426

Sezen Aksu

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 427

Türkan Şoray

Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. 72 yaşındaki Şoray altına ise "Türkan bir yaşında..." notunu düştü.

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 428

Türkan Şoray

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 429

Çağla Şıkel (solda)

Mehmet Şef yıllar içindeki değişimini paylaştı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 430

Çağla Şıkel