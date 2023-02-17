Mehmet Yalçınkaya: Lüks mobilyalar, arabalar, her şey boş (ünlülerden deprem paylaşımları)

"BU DÜŞÜNCELERLE GÖZLERİM KAPANMIYOR"

Günlerdir deprem bölgesinde afetzedeler için yemek yapan Mehmet Yalçınkaya, Kahramanmaraş'tan yaptığı paylaşıma

"Gün sonu; insan olarak kendimi tarttığım yerdeyim şu an, her şey boş. Eksi 2 derece dışarısı, Kahramanmaraş’ta binlerce insan çadırlarda. Lüks mobilyalar boş, arabalar boş, her şey boş. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar... Kaybedilen aile acısıyla yaşama tutunmak zor. Bu düşüncelerle gün sonu gözlerim kapanmıyor bir türlü. Allah bu acıları bir daha göstermesin. Canım yanıyor" mesajını yazdı.