Mehmet Yalçınkaya: Lüks mobilyalar, arabalar, her şey boş (ünlülerden deprem paylaşımları)

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Tüm Türkiye depremzedeler için seferber oldu. Ünlü isimler de deprem bölgesindeki yaraları sarmak için ellerinden geleni yapıyor. Kimi yardımlara destek olup duyduğu üzüntüyü paylaşırken kimi de destek için bölgeye koştu. İşte ünlü isimlerin deprem paylaşımları...
Günlerdir deprem bölgesinde afetzedeler için yemek yapan Mehmet Yalçınkaya, Kahramanmaraş'tan yaptığı paylaşıma
"Gün sonu; insan olarak kendimi tarttığım yerdeyim şu an, her şey boş. Eksi 2 derece dışarısı, Kahramanmaraş’ta binlerce insan çadırlarda. Lüks mobilyalar boş, arabalar boş, her şey boş. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar... Kaybedilen aile acısıyla yaşama tutunmak zor. Bu düşüncelerle gün sonu gözlerim kapanmıyor bir türlü. Allah bu acıları bir daha göstermesin. Canım yanıyor" mesajını yazdı.
Mehmet Şef'in paylaşımına kayıtsız kalmayan sunucu Seray Sever, "Allah sizden razı olsun" mesajını yazdı.
MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacılarından Eda Karabulut ise "Merhamet... Herkese nasip olmayan güzel bir duygu. Şefim iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
Oyuncu Sedef Avcı, depremde hayatını kaybeden akrabaları için 'Neredesin Sen' türküsünü söyleyen Karsu'nun performansını paylaştı. Ünlü isim, "İçimde umuda dair tutunacak bir dal arıyorum. Ama öfke, üzüntü, hayal kırıklığı bir sarmaşık gibi sardı hepimizi… Bu yaşananları unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
Ünlü rapçi Sefo da depremin ardından Hatay Samandağ'a gitti. Deprem bölgesinde çadırlarda kalan çocuklara hediye götüren Sefo, hem onlarla sohbet etti hem de şarkılarını birlikte söyleyerek moral verdi.
1999 depreminde anne babasını kaybeden oyuncu Ece Dizdar da ebeveynlerinin fotoğrafını paylaştı. Dizdar, paylaşımına "1999'da annemle babamı 3 gün sonra çıkarıp 4. günde gömebildiğimizde 'çok şanslıyız, gömebildik' demiştim. Cenazeleri çok güzeldi ve buna mutlu olmuştum. Sonra da mutlu olduğuma utanmıştım. O yaşımda bilebildiğimden, algılayabildiğimden daha haklıymışım" notunu düştü.