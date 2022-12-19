Meksika liderinden Bad Bunny'ye çağrı: Para veremeyiz ama sahne ve ses sistemi bizden

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, dünyaca ünlü rapçi Bad Bunny'yi ücretsiz konser vermesi için ülkesine davet etti.
Porto Rikolu rapçinin geçen hafta Meksiko'da verdiği konsere bilet alan binlerce kişi kapasite aşımı nedeniyle kapıdan dönmek zorunda kalmıştı.
Independent'in haberine göre Obrador, geçen hafta çarşamba sabahı yaptığı rutin basın açıklaması sırasında Bad Bunny'ye Meksika'da bir kez daha konser vermesi için seslendi fakat sanatçıya ücret ödeyemeyeceklerini belirtti. Devlet başkanı, ışık, sahne ve ses sistemi gibi masrafları karşılayabileceklerini söyledi.
Obrador şu ifadeleri kullandı:
"Bad Bunny'nin aşırı çalıştığını ve yorgun olduğunu biliyorum ama Meksiko'ya gelme ihtimalini değerlendirmesini isterim. Umarım gelir."
Devlet başkanı, Bad Bunny'nin bu teklifi kabul edebileceğini çünkü ünlü rapçinin duyarlı biri olduğunu ve bilet mağdurlarına destek vereceğini düşündüğünü söyledi.
Obrador, "Bad Bunny'ye biletleri kopyalandığı için içeri giremeyen, dolandırıcılık mağduru gençlerin üzüntüsünü görünce ne kadar derinden etkilendiğimizi belirtmek isterim" diye ekledi.
Bad Bunny, teklife henüz cevap vermedi.
Olaydan sorumlu tutulan Ticketmaster Meksiko, etkinliğe büyük rağbet olduğunu söyledi ama fazla bilet satıldığı iddialarını reddetti. Şirketin yaptığı resmi açıklamada 4,5 milyon bilet talebi olduğu ama sadece 120 bin bilet satıldığı ifadeleri yer almıştı.
Meksika tüketici koruma kurumu, olay hakkında soruşturma başlatmıştı.