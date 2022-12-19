Meksika liderinden Bad Bunny'ye çağrı: Para veremeyiz ama sahne ve ses sistemi bizden

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, dünyaca ünlü rapçi Bad Bunny'yi ücretsiz konser vermesi için ülkesine davet etti.



Porto Rikolu rapçinin geçen hafta Meksiko'da verdiği konsere bilet alan binlerce kişi kapasite aşımı nedeniyle kapıdan dönmek zorunda kalmıştı.



Independent'in haberine göre Obrador, geçen hafta çarşamba sabahı yaptığı rutin basın açıklaması sırasında Bad Bunny'ye Meksika'da bir kez daha konser vermesi için seslendi fakat sanatçıya ücret ödeyemeyeceklerini belirtti. Devlet başkanı, ışık, sahne ve ses sistemi gibi masrafları karşılayabileceklerini söyledi.