Melek Mosso: Bali Belly hastalığına yakalandım
Bir süre önce boşanacaklarını iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Melek Mosso ile eşi Serkan Sağdıç Bali'de tatil yapıyor. Hastanelik olan şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
"Hayatım Kaymış", "İlletim" ve "Yeri Var" gibi şarkılarla tanıan Mosso, uzun yıllardır aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile 2023 yılında dünyayevine girdi.
Mersin'de evlenen ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda şaşırtıcı bir hamle gelmişti. Birbirlerini takipten çıkan çiftin boşanacağı iddia edilmişti.