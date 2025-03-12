Melek Mosso: Bali Belly hastalığına yakalandım

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Hayranlarını korkutan Mosso daha sonra sağlık durumuna dair sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Alerjiyi kolay atlattığını belirten şarkıcı "Burada Bali Belly hastalığına yakalandım. Sudan ve buzdan bulaşıyormuş. İki gündür vücudumda su kalmadı. Artık inanılmaz durumdayım. Karnım ve midem 5 aylık hamile gibi ödemli. Neyse onu da atlattım. İyileşeceğim ve Türkiye'ye döneceğim" ifadelerini kullandı.

Bali Belly, tropikal tatillerde karşılaşılabilecek yaygın bir sağlık sorunudur.

BALİ BELLY NEDİR?