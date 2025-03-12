Melek Mosso: Bali Belly hastalığına yakalandım

Bir süre önce boşanacaklarını iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Melek Mosso ile eşi Serkan Sağdıç Bali'de tatil yapıyor. Hastanelik olan şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Melek Mosso: Bali Belly hastalığına yakalandım - 1

"Hayatım Kaymış", "İlletim" ve "Yeri Var" gibi şarkılarla tanıan Mosso, uzun yıllardır aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile 2023 yılında dünyayevine girdi.

Mersin'de evlenen ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda şaşırtıcı bir hamle gelmişti. Birbirlerini takipten çıkan çiftin boşanacağı iddia edilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Melek Mosso: Bali Belly hastalığına yakalandım - 2

Boşanacakları iddialarını reddeden çift, tatil cenneti Bali'ye gitti.

Melek Mosso: Bali Belly hastalığına yakalandım - 3

Melek Mosso, Bali tatilinde hastanelik oldu. Vücudu alerji kapan Mosso, "Alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum." diyerek kollarının ve bacaklarının halini gösterdi.

Melek Mosso: Bali Belly hastalığına yakalandım - 4

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Hayranlarını korkutan Mosso daha sonra sağlık durumuna dair sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Alerjiyi kolay atlattığını belirten şarkıcı "Burada Bali Belly hastalığına yakalandım. Sudan ve buzdan bulaşıyormuş. İki gündür vücudumda su kalmadı. Artık inanılmaz durumdayım. Karnım ve midem 5 aylık hamile gibi ödemli. Neyse onu da atlattım. İyileşeceğim ve Türkiye'ye döneceğim" ifadelerini kullandı.

Bali Belly, tropikal tatillerde karşılaşılabilecek yaygın bir sağlık sorunudur. 

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