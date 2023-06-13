Melek Mosso: Kalbi kırılan tek bir kardeşim varsa yürekten özür diliyorum
Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali’nde konser veren şarkıcı Melek Mosso, son günlerde yaşanan tartışmalara değinerek, "Eğer burada maksadını aşan şakamdan, incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum.” dedi.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nin bu yıl 57’ncisini düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali’nin son gününde şarkıcı Melek Mosso ve Gökhan Tepe sahne aldı. Sahneye ilk çıkan Gökhan Tepe, söylediği şarkılarla sevenlerini coşturdu.