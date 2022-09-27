Melek Mosso Mahsa Amini protestolarına destek için sahnede saçlarını kesti

SAHNEDE İRANLI ŞARKICIYI AĞIRLADI

Sahnede ilk olarak 'Ne Faydası Var’ şarkısı ile Selami Şahin’i ağırlayan Mosso, 'Gel Desem de Gelme' şarkısını ise İranlı sanatçı Aras İdol ile seslendirdi.