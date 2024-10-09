Melek Mosso'dan estetik açıklaması: Canım isterse yine yaptırırım

Şarkıcı Melek Mosso, Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk oldu. Son dönemde yaptırdığı kalça estetiğiyle gündemden düşmeyen ünlü isim, yeni bir estetiği olmadığını "Canım isterse yine estetik yaptırırım ama şu an gündemimde yok" sözleriyle aktardı.

Melek Mosso'dan estetik açıklaması: Canım isterse yine yaptırırım - 1

Son dönemin popüler şarkıcılarından biri olan Melek Mosso, Berfu Yenenler'in Youtube programına konuk oldu. Yeni bir estetiği olmadığını ifade eden ünlü şarkıcı, evliliği hakkında da konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Melek Mosso'dan estetik açıklaması: Canım isterse yine yaptırırım - 2

"ÖNCE ARKADAŞ OLDUK"

Ekim 2023'ten bu yana Serkan Sağdıç ile mutlu bir evlilik sürdüren Melek Mosso, ilişkilerinin nasıl başladığını şu sözlerle anlattı: 

"Benim yerlerde sürünmem, aşkımdan gebermem lazımdı ama biz çok normal başladık, 'bir de böyle deneyeyim' diye önce arkadaş olduk."

Melek Mosso'dan estetik açıklaması: Canım isterse yine yaptırırım - 3

Mosso, ünlü olduğu için eşinin onunla sevgili olmak istemediğini dile getirdi.

Melek Mosso'dan estetik açıklaması: Canım isterse yine yaptırırım - 4

Serkan Sağdıç'ın ilişkiye başlamadan önce kendisine söylediklerini aktaran Mosso, "Başta eşim, 'ikimiz de yakışıklıyız ve güzeliz, hayatımızdakileri temizleyelim ve öyle temiz bir ilişkiye başlayalım' diye benimle konuşma yaptı" dedi.

Melek Mosso'dan estetik açıklaması: Canım isterse yine yaptırırım - 5

"BİRLİKTE ÇALIŞIRKEN HUZURU KAYBETTİK"

Evlilik hayatını da anlatan ünlü şarkıcı, "Eşimle birlikte çalışırken evdeki huzuru kaybettim ve 'Birlikte çalışmak olmaz' dedim" ifadelerini kullandı.

Melek Mosso'dan estetik açıklaması: Canım isterse yine yaptırırım - 6

"ESTETİK GÜNDEMİMDE YOK"

Melek Mosso, "Estetiklerinizi gizlemediniz. Yeni estetik var mı?" sorusunu "Yok. Artık daha doğal yöntemlere geçtim. Evlenmeden önce eşim bana 'sen çok güzel bir kadınsın, bunları bir daha yaptırma' dedi. Kocam beni beğeniyor. O beni beğendikçe, ben de kendimi daha çok beğeniyorum. Canım isterse yine estetik yaptırırım ama şu an gündemimde yok" diye yanıtladı.

Melek Mosso'dan estetik açıklaması: Canım isterse yine yaptırırım - 7

KALÇA ESTETİĞİ İTİRAFI

Öte yandan birkaç ay önce Hülya Avşar'ın Youtube programına katılan Melek Mosso, hakkındaki kalça estetiği iddialarına "Evet, yaptırdım. Herkes rahatlasın" diye yanıt vermişti.

Melek Mosso'dan estetik açıklaması: Canım isterse yine yaptırırım - 8

"KUYRUK SOKUMUNDA PROBLEM VARDI"

Şarkıcının eşi Serkan Sağdıç ise konuyla ilgili olarak, "Sağlık açısından yapması gerekiyordu. Kuyruk sokumunda problem vardı" açıklamasını yapmıştı.

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