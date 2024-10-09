Melek Mosso'dan estetik açıklaması: Canım isterse yine yaptırırım
Şarkıcı Melek Mosso, Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk oldu. Son dönemde yaptırdığı kalça estetiğiyle gündemden düşmeyen ünlü isim, yeni bir estetiği olmadığını "Canım isterse yine estetik yaptırırım ama şu an gündemimde yok" sözleriyle aktardı.
Son dönemin popüler şarkıcılarından biri olan Melek Mosso, Berfu Yenenler'in Youtube programına konuk oldu. Yeni bir estetiği olmadığını ifade eden ünlü şarkıcı, evliliği hakkında da konuştu.