Melek Mosso'dan estetik açıklaması: Canım isterse yine yaptırırım

"ESTETİK GÜNDEMİMDE YOK"

Melek Mosso, "Estetiklerinizi gizlemediniz. Yeni estetik var mı?" sorusunu "Yok. Artık daha doğal yöntemlere geçtim. Evlenmeden önce eşim bana 'sen çok güzel bir kadınsın, bunları bir daha yaptırma' dedi. Kocam beni beğeniyor. O beni beğendikçe, ben de kendimi daha çok beğeniyorum. Canım isterse yine estetik yaptırırım ama şu an gündemimde yok" diye yanıtladı.