Melek Mosso'dan kalça estetiği itirafı: Herkes rahatlasın, yaptırdım

Fenomen isim, "Bazen öyle bir yerde toplanıyor ki tenis topu yutmuş gibi gözüküyorsunuz. İğrenç, rezalet bir şey. Kiminle konuştuysam aynı şeyi yaşamış" dedi.



Danla Bilic, sözlerini "Vücudunuza lütfen böyle bir şey yapmayın ben tamamen cehaletime yenilip, koşa koşa gidip güzel bir popom olsun istemiştim ve 3 senedir kurtulmak için uğraşıyorum" diye noktaladı.