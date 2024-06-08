Melek Mosso'dan kalça estetiği itirafı: Herkes rahatlasın, yaptırdım
Şarkıcı Melek Mosso, Hülya Avşar'ın Youtube yayınına konuk oldu. Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun kalçasının görüntüsü magazin dünyasının tartışma konusu olmuştu. Melek Mosso, çok tartışılan kalça estetiği iddialarına son noktayı koydu.
Şarkıcı Melek Mosso, Oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile Ekim 2023'te nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift Hülya Avşar'ın Youtube programına konu oldu. Melek Mosso, kalça estetiği iddialarına bu programda yanıt verdi.