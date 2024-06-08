Melek Mosso'dan kalça estetiği itirafı: Herkes rahatlasın, yaptırdım

Şarkıcı Melek Mosso, Hülya Avşar'ın Youtube yayınına konuk oldu. Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun kalçasının görüntüsü magazin dünyasının tartışma konusu olmuştu. Melek Mosso, çok tartışılan kalça estetiği iddialarına son noktayı koydu.

Melek Mosso'dan kalça estetiği itirafı: Herkes rahatlasın, yaptırdım - 1

Şarkıcı Melek Mosso, Oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile Ekim 2023'te nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift Hülya Avşar'ın Youtube programına konu oldu. Melek Mosso, kalça estetiği iddialarına bu programda yanıt verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Melek Mosso'dan kalça estetiği itirafı: Herkes rahatlasın, yaptırdım - 2

Güçlü sesi ve performansıyla dikkat çeken 35 yaşındaki şarkıcı Melek Mosso, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Melek Mosso'nun kalça estetiği iddiaları çok konuşuluyordu. Ünlü şarkıcı bu iddialara açıklık etirdi.

Melek Mosso'dan kalça estetiği itirafı: Herkes rahatlasın, yaptırdım - 3

"HERKES RAHATLASIN, YAPTIRDIM"

Son dönemde hakkında çıkan 'kalça estetiği' iddialarına yanıt veren Mosso, "Evet, yaptırdım. Herkes rahatlasın" diyerek, söz konusu dedikodulara son noktayı koydu.

Melek Mosso'dan kalça estetiği itirafı: Herkes rahatlasın, yaptırdım - 4

"KUYRUK SOKUMUNDA PROBLEM VARDI"

Şarkıcının eşi Serkan Sağdıç ise konuyla ilgili olarak, "Sağlık açısından yapması gerekiyordu. Kuyruk sokumunda problem vardı" açıklamasını yaptı.

Melek Mosso'dan kalça estetiği itirafı: Herkes rahatlasın, yaptırdım - 5

DANLA BİLİC, "YALVARIRIM YAPTIRMAYIN" DEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde dolgu işlemiyle poposunu büyülttüğünü söyleyen Bilic, "Yalvarıyorum yaptırmayın, o öyle bir madde ki enfekte olabiliyorsunuz. Ben iki sene önce enfekte oldum, bir ayım hastanede geçti. Dolgu asla ermiyor, popoya ve memeye yapılan dolgu vücudunda hakimiyet elde edip her yerine dağılıyor. Benim kaburgama kadar çıkmıştı, diz kapağıma kadar inmişti" sözleriyle takipçilerini uyardı.

Melek Mosso'dan kalça estetiği itirafı: Herkes rahatlasın, yaptırdım - 6

Fenomen isim, "Bazen öyle bir yerde toplanıyor ki tenis topu yutmuş gibi gözüküyorsunuz. İğrenç, rezalet bir şey. Kiminle konuştuysam aynı şeyi yaşamış" dedi.

Danla Bilic, sözlerini "Vücudunuza lütfen böyle bir şey yapmayın ben tamamen cehaletime yenilip, koşa koşa gidip güzel bir popom olsun istemiştim ve 3 senedir kurtulmak için uğraşıyorum" diye noktaladı.

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