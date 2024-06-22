Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi)

Ünlü şarkıcı Melek Mosso saç rengini değiştirdi. Mosso imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 1

Özel hayatıyla olduğu kadar sahne tarzıyla da sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Melek Mosso imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kızıla boyatan Mosso'nun yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu.

N-LIFE HABERLERİ

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 2

Oyuncu sosyal medya hesabından "Saçımı başımı beğenirken bir maşallah deyin içinizden. Dünden beri belim doğrulmuyor. Neredeyse sahneden düşecektim. Maşallah deyin" ifadelerini kullandı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 3

Mor ve Ötesi grubun solistli Harun Tekin ile birlikteliğinin yanı sıra yer aldığı projelerle de adından söz ettiren ünlü oyuncu Melisa Sözen imaj tazeledi.

Son olarak saçlarını kısacık kestiren yıldız, bu sefer saç rengini de değiştirdi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 4

"Chaplin Dörtlüsü" adlı film için imaj değişikliğine giden yıldız saçlarını pembeye boyadı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 5

Zaman zaman saç rengini değiştiren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah imaj tazeledi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 6

Saçlarını sarıya boyatan oyuncu sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 7

Senelerdir saçlarını uzun olarak kullanan oyuncu Hazal Kaya, radikal bir kararla imaj tazeledi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 8

Ünlü oyuncu, saçlarını kısacık kesitrdi. Yeni halini takipçileriyle paylaşan Kaya, "Saçlarımı bu video ile göstereyim. Belli ki bir süre havalı pozlar kısmet olmayacak" ifadelerini kullandı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 9

Uzun yıllardır saçlarını boyatmayan ve doğallığıyla gündem olan Özge Özpirinçci, imaj değiştirdi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 10

Ünlü oyuncu, açık renge boyattığı saçlarıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Özpirinçci, paylaşımına "Bu saça alışamadım" notunu düştü.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 11

Moda haftalarının aranan yüzü ve son dönemin en başarılı modellerinden Gigi Hadid uzun saçlarına veda etti.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 12

Jennifer Aniston ve Claudia Schiffer gibi ünlü isimlerle çalışan Chris McMillian, Hadid'in saçlarını kesti.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 13

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Melis Sezen, yeni projesi için imaj değiştirdi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 14

Uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını siyaha boyatan Sezen'in yeni tarzına "Çok güzel olmuş", "Çok beğendim", "Harika olmuş" gibi yorumlar geldi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 15

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Nurgül Yeşilçay tarz değişikliğine gitti.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 16

Ünlü oyuncu, "Kaküllerimi hala görmeyenler var inanamıyorum" diyerek yeni stilini takipçileriyle paylaştı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 17

NUR FETTAHOĞLU

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu yeni saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 18

Uzun süredir kızıl saçlarıyla tanınan yıldız, saçlarını sarıya boyattı. Oyuncunun yeni imajını paylaştığı gönderiye binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 19

ALEYNA TİLKİ

Son olarak müzik sektörüne dair açıklamalarıyla gündeme gelen ve sahneye çıkmasının, bu işten para kaznamasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, imaj değiştirdi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 20

Ünlü şarkıcı, uzun sarı saçlarını kısacık kestirdi. 23 yaşındaki Aleyna Tilki, yeni imajını "Saçlarıma bakın" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 21

HANDE ERÇEL

Gerek oyunculuk performansı gerek Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, imaj değiştirdi. Ünlü oyuncu, saçlarını kızıla boyattı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 22

Kızıl saçlarıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Hande Erçel'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bazıları "Eski hali daha iyiydi", "Yakışmamış" derken bazıları da "Çok yakışmış", "Her hali çok güzel" gibi yorumlar yaptı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 23

BERGÜZAR KOREL

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Yeni projesi için saçlarını sarıya boyatan yıldız, şimdi de saçlarını kısacık kestirdi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 24

Oyuncu "Sevgili Neslihan bi süre beraberiz, hoşgeldin" notuyla sarışın halini ilk kez paylaşmıştı.

Oyuncunun kısa saçlarına, takipçilerinden birçok yorum geldi.  Kimileri Korel'in yeni imajını çok beğendi, kimileri de "Eski haline dön" çağrısı yaptı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 25

MELİSA SÖZEN

Ünlü oyuncu Melisa Sözen tarz değişikliğine gitti. Uzun saçlarına alışık olduğumuz oyuncu saçlarını sıcak kestirdi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 26

Sözen yeni stilini sosyal medya hesabından birçok kareyle paylaştı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 27

Oyuncunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı. 

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 28

ALPEREN DUYMAZ

Daha önce "Çarpışma", "Son Yaz", "Bodrum Masalı", "Çukur" gibi yapımlarda rol alan ve son olarak "Ego" dizisinde boy gösteren Alperen Duymaz, imaj değiştirdi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 29

Uzun yıllardır kirli sakallarıyla tanınan Duymaz, sinekkaydı traş oldu ve bıyık bıraktı. Ünlü oyuncu, yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 30

HANDE ERÇEL

Yer aldığı projelerin yanı sıra stiliyle de beğeni toplayan Hande Erçel, imaj değişikliğine gitti.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 31

Based İstanbul dergisine konuk olan Erçel, kahverengi saçlarından vazgeçti. Çekime özel saç modelini yenileyen oyuncu, ilk kez farklı bir saç rengiyle görüntülendi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 32

ASLIHAN MALBORA

Üç Kuruş, Darmaduman ve Aşk Oluversin Gari gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Aslıhan Malbora tarzını yeniledi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 33

Uzun saçlarıyla bilinen oyuncu şu sıralar çok popüler olan 'bob kesim' saçlarıyla poz verdi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 34

AYÇA AYŞİN TURAN

Daha önce 'Meryem', 'Karagül', 'Arıza' ve 'Ada Masalı' gibi yapımlarda rol alan ve oyunculuğu ile olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, imaj tazeledi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 35

Oyunculuğa adım attığı ilk yıldan bu zamana kadar uzun saçlarıyla bilinen Turan, saçlarını kısacık kestirdi.

Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 36

EMILY RATAJKOWSKI

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla dikkat çeken model ve oyuncu Emily Ratajkowski, imaj değişikliğine gitti.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 37

Sektöre adım attığı günden beri uzun saçlarıyla özdeşleşen model, saçlarını kısacık kestirdi. Model, geçmişte saçlarını platin sarısına boyatarak yepyeni birine dönüşmüştü.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 38

PARIS HILTON

Geçtiğimiz günlerde anne olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton, imaj değişikliğine gitti.

Ünlü moda dergisi Vogue Arabia'ya poz veren Hilton, çekim için Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 39

Eşi Carter Reum ile ilk kez bebek sahibi olan yıldız, yeni imajını paylaşırken "En sevdiğim ikona dönüştüm" dedi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 40

MEGAN FOX

Transformers serisiyle akıllara kazanan ünlü ABD'li oyuncu Megan Fox, imaj değişikliğine gitti.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 41

Uzun süredir siyah uzun saçlarından vazgeçmeyen oyuncu, saçlarını kısaltıp sarıya boyattı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 42

BELLA HADID

Ünlü süper model Bella Hadid, saçlarında yaptığı değişiklikle Marilyn Monroe'nun kopyası oldu. Kahverengi saçlarıyla bilinen Filistin asıllı Amerikalı model, saçlarını platin sarısına boyatmış halini sosyal medyadan paylaştı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 43

Hadid, saçlarını yapan saç stilisti Sam McKnight'ı etiketleyerek yeni görünümünü hayranlarına gösterdi. Hayranlarından "Monroe'nun 2024'teki hali" şeklinde beğeni yorumları yağdı. 

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 44

AYÇA BİNGÖL

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl şu sıralar Yürek Çıkmazı dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyuncu son paylaşımıyla imajını değiştiren ünlüler arasına girdi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 45

Bingöl "İyi hissediyorum" notuyla yeni saçlarını takipçileriyle paylaştı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 46

BRAD PITT

Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Babylon filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen Brad Pitt, Beverly Hills’te yapılan ödül törenine yeni imajıyla katıldı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 47

Bir süredir uzun saçlı olarak kameraların karşısına çıkan Pitt, saçlarını kısa kestirmiş haliyle objektiflere poz verdi. Pitt, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 48

Pitt, 80. Altın Küre’de ödülü Everything Everywhere All at Once filmindeki rolüyle Ke Huy Quan’a kaptırdı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 49

BURÇİN TERZİOĞLU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 50

Uzun ve bakır tonlarındaki saçını kestiren ve sarışın olan Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 51

BELLA HADID

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Bella Hadid, yeni tarzını görücüye çıkardı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 52

26 yaşındaki ABD’li model, saçlarını sarıya boyattı. Model, kızıl yansımalar bulunan sarı saçlarıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hadid, daha önceki açıklamalarında aslında ablası Gigi Hadid gibi sarışın olduğunu ama saçını koyu tonlara boyatmayı tercih ettiğini söylemişti.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 53

BURCU ESMERSOY

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Uzun sarı saçlarını farklı modellerde kullanmayı seven Esmersoy,  tarzında yeniliğe gitti.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 54

Esmersoy, kakül modelini verdiği saçlarını ilk kez paylaştı. Yıldızın paylaşımına birçok beğeni ve yorum yağdı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 55

HAYAL KÖSEOĞLU

Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, imajını yeniledi. Sosyal medya hesabında yani halini paylaşan Köseoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 56

Oyuncu, "Şimdi onlar düşünsün" notuyla birlikte kızıla boyattığı saçlarını görücüye çıkardı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 57

EGE KÖKENLİ

Geçtiğimiz yaz uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli saçlarını yeniledi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 58

Kökenli, uzun zamandır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçti. Oyuncu "Aaa ahh kim bu?" notuyla kızıla boyattığı saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 59

ÇAĞATAY ULUSOY

Son dönemde Kağıttan Hayatlar filmiyle adından söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 60

Oyuncu Lale Başar ile poz veren Ulusoy, Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Centilmen’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 61

EBRU ŞAHİN

Basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, stiliyle de özdeşleşen kıvırcık saçlarından vazgeçti.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 62

Şahin, perçem modelini verdiği düz saçlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 63

MICHELLE OBAMA

First Lady olduğu dönemde düz fönlü saçlarıyla hafızalara kazınan Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve kitap yazarı olarak devam ettiği hayatında imajını da değiştirdi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 64

Michelle Obama, 'The Light We Carry' adlı üçüncü kitabının tanıtımına Afrikalı köklerini gözler önüne seren kıvırcık saçlı görünümüyle katıldı. Uzadığı görülen saçlarında ince örgülerin de dikkat çektiği Obama, saçlarına ilginç bir topuz da yapmayı seçtiği yeni imajıyla beğeni topladı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 65

BURCU ÖZBERK

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle adından söz ettiren Burcu Özberk, imajını yeniledi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 66

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında "Yenilendim" notuyla saçlarının yeni halini hayranlarıyla paylaştı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 67

ROBERT DOWNEY JR.

Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac ve Iron Man gibi unutulmaz filmlere imza atan Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değiştirdi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 68

Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılan aktörün yeni görüntüsü ​​hayranlarını şaşkına çevirdi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 69

Saçlarını tamamen kazıtan Robert Downey Jr'ın HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü için imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 70

MELİSA DÖNGEL

Oyuncu Melisa Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 71

Yeni projesi için saçlarını kahverengiye boyatan Döngel, yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü. 

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 72

Oyuncunun bazı hayranlarını Döngel’in sarışın halini beğenirken kimileri yeni saçının ona çok yakıştığını belirtti.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 73

BÜŞRA PEKİN

"Hadi buyur. Şimdi de kumral olduk"

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 74

Büşra Pekin

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 75

Pekin, verdiği kilolar ve yeni stilleriyle sık sık gündeme geliyor.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 76

İLAYDA ALİŞAN

İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 77

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 78

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 79

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 80

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 81
Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 82

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 83
Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 84

FIRAT TANIŞ

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 85
Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 86

NEJAT İŞLER

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 87
Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 88

DEMET EVGAR

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 89
Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 90

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 91

HALİT ERGENÇ

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 92
Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 93

BENSU SORAL

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 94

MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 95
Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 96

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 97

ŞÜKRAN OVALI

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 98
Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 99

MUSTAFA SANDAL

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 100
Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 101

EDİS

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 102
Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 103

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 104
Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 105

BERGÜZAR KOREL

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 106
Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 107
Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 108

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 109

GONCA VUSLATERİ

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 110
Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 111

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 112

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 113

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 114

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 115

ELÇİN SANGU

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 116

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 117

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 118

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 119

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 120

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 121

MURAT BOZ

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 122

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 123

SILA

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 124

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 125

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 126

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 127

FAHRİYE EVCEN

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 128

HADİSE

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 129

ÖZCAN DENİZ

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 130

ALMEDA ABAZİ

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 131

ESRA EROL

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 132

ŞEYMA SUBAŞI

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 133

TARKAN

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 134

SEZEN AKSU

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 135

EBRU GÜNDEŞ

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 136

BİRCE AKALAY

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 137

SİBEL CAN

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 138

PNAR ALTUĞ

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 139

DENİZ AKKAYA

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 140

GÜLŞEN

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EBRU ŞALLI

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AYŞECAN TATARİ

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AJDA PEKKAN

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SEDA SAYAN

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 145

ÇAĞLA ŞIKEL

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HANDE YENER

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 147

GİZEM HATİPOĞLU

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 148

CEYDA ATEŞ

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DENİZ BAYSAL

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MAHSUN KIRMIZIGÜL

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 151

GÖKÇE BAHADIR

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 152

EMİNA SANDAL

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 153

İREM SAK

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 154

PETEK DİNÇÖZ

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TUĞBA ÖZAY

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TUVANA TÜRKAY

Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 157

HANDE ATAİZİ

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