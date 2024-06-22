Melek Mosso'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi)
Ünlü şarkıcı Melek Mosso saç rengini değiştirdi. Mosso imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Özel hayatıyla olduğu kadar sahne tarzıyla da sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Melek Mosso imaj değişikliğine gitti.
Saçlarını kızıla boyatan Mosso'nun yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu.