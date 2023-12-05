Melike Şahin'den iptal edilen konser açıklaması: Böyle bir skandalla anıldığım için çok kötü hissediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, öğretmenler için cumartesi günü Artİstanbul Feshane’de Melike Şahin konseri organize etti. Öğretmenler, konserin yapılacağı alana uzun kuyruklarda bekledikten sonra girdi ve koser alanında beklerken iptal haberi geldi.

Şahin "ortak bir karar" diyerek duyurduğu iptal için rüzgarı gerekçe gösterdi. Daha sonra İBB Kültür’den yapılan açıklamada Şahin’in "rüzgar" iddiası yalanlandı ve “Saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz çabaya ve verdiğimiz güvenceye rağmen Melike Şahin’in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorundayız” denildi.

Melike Şahin, yaşanan tartışmaların ardından Instagram hesabı üzerinden bir video yayımlayarak olayı kendi tarafından anlattı.