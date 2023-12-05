Melike Şahin'den iptal edilen konser açıklaması: Böyle bir skandalla anıldığım için çok kötü hissediyorum

Şarkıcı Melike Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir konsere rüzgar nedeniyle çıkmamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. "Böyle bir skandalla anıldığım için çok kötü hissediyorum" diyen Şahin, hedef tahtasına oturtulduğunu ifade etti, öğretmenlerden özür diledi.

Melike Şahin'den iptal edilen konser açıklaması: Böyle bir skandalla anıldığım için çok kötü hissediyorum - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, öğretmenler için cumartesi günü Artİstanbul Feshane’de Melike Şahin konseri organize etti. Öğretmenler, konserin yapılacağı alana uzun kuyruklarda bekledikten sonra girdi ve koser alanında beklerken iptal haberi geldi.

Şahin "ortak bir karar" diyerek duyurduğu iptal için rüzgarı gerekçe gösterdi. Daha sonra İBB Kültür’den yapılan açıklamada Şahin’in "rüzgar" iddiası yalanlandı ve “Saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz çabaya ve verdiğimiz güvenceye rağmen Melike Şahin’in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorundayız” denildi.

Melike Şahin, yaşanan tartışmaların ardından Instagram hesabı üzerinden bir video yayımlayarak olayı kendi tarafından anlattı. 

N-LIFE HABERLERİ

Melike Şahin'den iptal edilen konser açıklaması: Böyle bir skandalla anıldığım için çok kötü hissediyorum - 2

Şahin videoda şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi akşamı yaşanan rezaletle ilgi ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü hem bir özür borcum var hem de çok büyük bir haksızlığa uğradım. Bunu benim ağzımdan da dinlemenizi isterim. Öncelikle o akşam alana gelen binlerce öğretmenimizden çok çok özür dilerim. Öyle ya da böyle onun hatası bunun hatası… Evet benimle hiç ilgisi yok ama sonuçta benim konserimdi ve siz bu rezaleti yaşamak zorunda kaldınız. Tüm samimiyetimle söylüyorum çok özür dilerim."

Melike Şahin'den iptal edilen konser açıklaması: Böyle bir skandalla anıldığım için çok kötü hissediyorum - 3

“CAN GÜVENLİĞİ YOKTU”

"Ama size yansıtıldığı gibi ‘rüzgar esti sahneye’ çıkmadı gibi bir şey yok. Sahnenin sağında ve solundaki led ekranlar, hoparleörler, enstrümanlar… Rüzgar vurduğu zaman bunların uçtuğu ve hepsinin sallandığı… Can güvenliğinin olmadığı bir durum vardı. Sadece bizim açımızdan değil, dinleyicilerden bundan zarar görebilirdi. Herhangi birisinin üzerine yıkılabilirdi."

Melike Şahin'den iptal edilen konser açıklaması: Böyle bir skandalla anıldığım için çok kötü hissediyorum - 4

"HAKKIMDA KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATILDI"

Gün boyunca ekibim can güvenliği temalı bir iletişim tutturmaya çalışmışken karşı tarafın tepkisi, yaptığı açıklama gerçekten beni çok şaşırttı ve üzdü. Ben resmen hedef tahtasına konuldum. Hakkımda karalama kampanyası başlatıldı. Benim bu konuyla alakam bile yok. Hakikaten o açıklamayı o üslupla yazan kişiye gerçekten teessüf ederim. Bu konuda ben çok konuşurum ama bir yerde kendimi durdurmaya çalışıyorum."

Melike Şahin'den iptal edilen konser açıklaması: Böyle bir skandalla anıldığım için çok kötü hissediyorum - 5

"ÇOK UTANÇ VERİCİ BİR AKŞAM YAŞANDI"

"Yani sizin anladığınız gibi bir şımarıkça bir sebepten konsere çıkmadım gibi bir durum yok. Olamaz zaten böyle bir şey. Biz sabah bayram günü gibi yaşasın bir bugün konsere çıkacağız diye dört dönüyoruz. Biz de çok üzülüyoruz. Zaten günlerdir moralim yerlerde. Dinleyenlerimden çok özür diliyorum. İsmim böyle bir skandalla anıldığı için çok kötü hissediyorum. Bu kadar emekle özveriyle işlemişim örmüşüm büyütmüşüm kariyerimi. Gerçekten çok utanç verici bir akşam yaşandı. Telafi yollarımızı buluruz atlatırız. Çok üzgün olduğumu belirtmek istedim. Geçmiş olsun diyen herkese çok teşekkür ederim. Çok üzgünüm.”

Melike Şahin'den iptal edilen konser açıklaması: Böyle bir skandalla anıldığım için çok kötü hissediyorum - 6

NE OLMUŞTU?

Melike Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Feshane'de öğretmenlere özel düzenlediği konserde, rüzgar gerekçesiyle sahneye çıkmadı.

3 saat konser alanında bekleyen yüzlerce öğretmen şarkıcıya tepki gösterdi.

Melike Şahin, Instagram hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Çok üzgünüm. Bu akşamki Feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış, hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için. Oysa çok özlemiştim konserlerimi ve özel olacaktı bu akşam. Öğretmenlerimizle, benimle hiç alakası yok bu aksaklığın, yine de özür dilerim bu hayal kırıklığı için" açıklamasında bulundu.

Melike Şahin'den iptal edilen konser açıklaması: Böyle bir skandalla anıldığım için çok kötü hissediyorum - 7

"VERDİĞİMİZ GÜVENCEYE RAĞMEN İKNA OLMADI"

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz çabaya ve verdiğimiz güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorundayız. Talepleriniz doğrultusunda başka bir sanatçıyla sizlerle birlikte olacağız" denildi.

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama üzerine Şahin'i temsil eden ekipten bir açıklama geldi. 

"Bu açıklama İBB Kültür’ün sosyal medya hesaplarından konuya dair yaptığı paylaşımın ardından  zorunlu hale geldiği için, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır" diye başlayan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Melike Şahin'den iptal edilen konser açıklaması: Böyle bir skandalla anıldığım için çok kötü hissediyorum - 8

"EKİPÇE ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

"Temsilcisi olduğumuz Melike Şahin’in
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde dün akşam Feshane’de gerçekleşmesi planlanan konseri için
günün erken saatlerinden itibaren konserin
yapılabilmesi için ekipçe elimizden geleni yaptık.

Gün boyunca belirli sürelerle 70-80 km arasında anlık vuruşlarla ortaya çıkan şiddetli rüzgarların; sahnede bulunan ekipman, ışıklar, led ekran ve en önemlisi ana yapıyı bile sallayacak noktaya
getirmesi,hem seyirciyi hem de sahnede bulunan ekibi tehlikeye atabilecek riskteydi.

Hiçbir konserin insan hayatından önemli olmadığını düşünerek saat 16.00’da konseri ileri bir tarihe erteleme kararımızı ilgili yetkililerle paylaştık. Bu bağlamda konseri dinlemeye gelen
müzikseverlerin geç bilgilendirilmiş olmasından dolayı büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz.

Konserin ertelenmesi kararımızı hiçe sayarak bu bilgiyi, bu denli geç açıklayan ve konsere gelen dinleyicilerin mağduriyetini daha da artıran yüklenici firma yetkililerini ve İBB Kültür Sanat Daire Başkanlığı’nın alandaki temsilcilerini hem sanatçımız Melike Şahin’i hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni zor duruma düşürdükleri için kınıyoruz."

Melike Şahin'den iptal edilen konser açıklaması: Böyle bir skandalla anıldığım için çok kötü hissediyorum - 9

"KONSERİ ERTELEMEK SANATÇIMIZDAN BAĞIMSIZ ALINMIŞ BİR KARARDI"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanata
yaklaşımını ve kültür endüstrisine katkılarını
takdirle izleyen bir ekip olarak, bugün bize yaşatılan zincirleme acemiliklerin birkaç kişiden kaynaklandığını ve Büyükşehir Belediyesi’ne mâl edilemeyeceğini, benzer şekilde bu kararı
sanatçımız Melike Şahin almış gibi göstermenin de asla doğru olmadığını belirtmek istiyoruz.

Konseri ertelemek sanatçımızdan bağımsız alınmış, tamamen teknik bir karardı
ve bu kararı tedarikçi firmaların ve prodüksiyon ekiplerimizin görüşünü aldıktan sonra verdik.
Bir ülkenin ne kadar gelişmiş olduğunun en önemli göstergelerinden biri de
o ülkede insan hayatına verilen değerdir.
Buradan bakıldığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden farklı bir yerde olmadığımıza inanıyoruz.

Konsere gelen tüm öğretmenlerimizin ve müzikseverlerin yaşadığı mağduriyetten ötürü derin bir üzüntü duyduğumuzu tekrar belirtmek isteriz."

Melike Şahin'den iptal edilen konser açıklaması: Böyle bir skandalla anıldığım için çok kötü hissediyorum - 10

Önceki akşam Altın Kelebek Ödülleri'nde Yılın En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü'nü kazanan Melike Şahin, ödülün ardından, geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından organize edilen ve öğretmenler için sahne alacağı, ancak iptal ettiği konsere ilişkin konuştu.

Telafinin olacağını ve bunların "geçici kırgınlıklar" olduğunu söyleyen Şahin sözlerine şöyle devam etti:

Melike Şahin'den iptal edilen konser açıklaması: Böyle bir skandalla anıldığım için çok kötü hissediyorum - 11

"SÜREÇ ÇOK YANLIŞ YÖNETİLDİ"

"Konu hiç ortada kalmadı. Benim şirketim de güzel bir açıklama yaptı, siz belki gözden kaçırmış olabilirsiniz. Kimseyi ikna etmekle ilgili benim şu anda söyleyecek bir şeyim yok. Sadece oraya gelen insanlara çok ayıp oldu. Hiç benle alakası olmayan bir sebepten mağdur oldular. O yüzden çok üzüldüm. Sadece benimle hiç ilgisi yok, o süreç çok yanlış yönetildi."

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