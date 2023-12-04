Melike Şahin'den iptal edilen konser açıklaması: Süreç çok yanlış yönetildi

Dün akşam Altın Kelebek Ödülleri'nde Yılın En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü'nü kazanan Melike Şahin, ödülün ardından, geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından organize edilen ve öğretmenler için sahne alacağı, ancak iptal ettiği konsere ilişkin konuştu.

Telafinin olacağını ve bunların "geçici kırgınlıklar" olduğunu söyleyen Şahin sözlerine şöyle devam etti: