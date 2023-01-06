Melis İşiten'den Tolga Güleryüz paylaşımı: Biz ölmedik o öldü

Oyuncu Melis İşiten, birkaç ay önce Amasya'da, turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması nedeniyle yaşanan kazada yaşamını yitiren yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'ün doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.

Melis İşiten'den Tolga Güleryüz paylaşımı: Biz ölmedik o öldü - 1

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan dönen 'Baş Belası' adlı tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, 21 Kasım 2022'de TIR'a çarpmıştı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Melis İşiten'den Tolga Güleryüz paylaşımı: Biz ölmedik o öldü - 2

Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ölümden dönmüştü.

Melis İşiten'den Tolga Güleryüz paylaşımı: Biz ölmedik o öldü - 3

Melis İşiten, kazada hayatını kaybeden yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'ü doğum gününde yayınladığı duygusal bir mesaj ile andı.

Melis İşiten'den Tolga Güleryüz paylaşımı: Biz ölmedik o öldü - 4

"İYİ Kİ BENİM ARKADAŞIM OLDU"

Ünlü isim, paylaşımında "Arkadaşım öldü kısa bir zaman önce. Biz ölmedik, o öldü. Ve bugün arkadaşımın doğduğu gün. Ve ben onun doğduğu gün yeniden doğuracağım güneşi. Arkadaşımın doğduğu gün kutlu olsun. İyi ki benim arkadaşım oldu" ifadelerini kullandı.

Melis İşiten'den Tolga Güleryüz paylaşımı: Biz ölmedik o öldü - 5

ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ TARİHİ KAZITMIŞTI

Melis İşiten, kazanın ardından ölümden döndüğü günün tarihini koluna kazıtmıştı.

Melis İşiten'den Tolga Güleryüz paylaşımı: Biz ölmedik o öldü - 6

"BIRAKIN NASIL HALLEDİYORSAK HALLEDELİM"

Öte yandan eğlenceli paylaşımları nedeniyle kendisini eleştirenlere yanıt veren İşiten, "Bu sefer hiç etkilenmiyorum linçlemelerinizden ya da yaftalamalarınızdan. İnanın yasımı tutma şeklimle ilgili ve kaybettiğim can arkadaşıma olan sevgimle ilgili kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim. Hayattayım, iyileşiyorum, iyileşmek için sahip olduğum yegâne güç; kızım, kalabalık dünyamız ve işim" demişti.

Melis İşiten'den Tolga Güleryüz paylaşımı: Biz ölmedik o öldü - 7

İşiten, sözlerine "Benim içim kalbim çok rahat, annem babam üzülüyor diye yazıyorum. Yapmayın işte, bırakın nasıl hallediyorsak halledelim; hepimiz, kendimizce, bir şekilde. Bari buna dokunmayın. Geçmiş olsun dileklerinizi kalbime koyup, karanlık zihinlere şifa diliyorum" diye devam etmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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