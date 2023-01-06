Melis İşiten'den Tolga Güleryüz paylaşımı: Biz ölmedik o öldü

"BIRAKIN NASIL HALLEDİYORSAK HALLEDELİM"

Öte yandan eğlenceli paylaşımları nedeniyle kendisini eleştirenlere yanıt veren İşiten, "Bu sefer hiç etkilenmiyorum linçlemelerinizden ya da yaftalamalarınızdan. İnanın yasımı tutma şeklimle ilgili ve kaybettiğim can arkadaşıma olan sevgimle ilgili kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim. Hayattayım, iyileşiyorum, iyileşmek için sahip olduğum yegâne güç; kızım, kalabalık dünyamız ve işim" demişti.