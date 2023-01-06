Melis İşiten'den Tolga Güleryüz paylaşımı: Biz ölmedik o öldü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan dönen 'Baş Belası' adlı tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, 21 Kasım 2022'de TIR'a çarpmıştı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetmişti.
Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ölümden dönmüştü.
Melis İşiten, kazada hayatını kaybeden yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'ü doğum gününde yayınladığı duygusal bir mesaj ile andı.
Ünlü isim, paylaşımında "Arkadaşım öldü kısa bir zaman önce. Biz ölmedik, o öldü. Ve bugün arkadaşımın doğduğu gün. Ve ben onun doğduğu gün yeniden doğuracağım güneşi. Arkadaşımın doğduğu gün kutlu olsun. İyi ki benim arkadaşım oldu" ifadelerini kullandı.
Melis İşiten, kazanın ardından ölümden döndüğü günün tarihini koluna kazıtmıştı.
Öte yandan eğlenceli paylaşımları nedeniyle kendisini eleştirenlere yanıt veren İşiten, "Bu sefer hiç etkilenmiyorum linçlemelerinizden ya da yaftalamalarınızdan. İnanın yasımı tutma şeklimle ilgili ve kaybettiğim can arkadaşıma olan sevgimle ilgili kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim. Hayattayım, iyileşiyorum, iyileşmek için sahip olduğum yegâne güç; kızım, kalabalık dünyamız ve işim" demişti.
İşiten, sözlerine "Benim içim kalbim çok rahat, annem babam üzülüyor diye yazıyorum. Yapmayın işte, bırakın nasıl hallediyorsak halledelim; hepimiz, kendimizce, bir şekilde. Bari buna dokunmayın. Geçmiş olsun dileklerinizi kalbime koyup, karanlık zihinlere şifa diliyorum" diye devam etmişti.