Melis Sezen: Hayatımda kimse yok

"BENİM HAYATIMDA HİÇ KİMSE YOK"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Sezen, "Benim hayatımda hiçkimse yok, şu an aşk yok. Olsa söylerim" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, "Aşk gerçekten çok özel ve bulunması zor bir şey ama her şey insanın kendisini sevmesiyle başlıyor bence. Önce kendimizi sevelim, o zaman aşk da geliyor" dedi.