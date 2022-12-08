Melis Sezen: Hayatımda kimse yok

Başarılı projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Melis Sezen, özel hayatı hayatında konuştu.
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Sezen, "Benim hayatımda hiçkimse yok, şu an aşk yok. Olsa söylerim" ifadelerini kullandı.
Oyuncu, "Aşk gerçekten çok özel ve bulunması zor bir şey ama her şey insanın kendisini sevmesiyle başlıyor bence. Önce kendimizi sevelim, o zaman aşk da geliyor" dedi.
Amerika’ya giden Cansu Dere ve Melis Sezen, Miami'deki tatil karelerini hayranlarıyla paylaşmıştı. Miami güneşinin tadını çıkaran ikili, sahilden beraber poz vererek birçok kare yayınlamıştı.
Sezen, "Türklerin yapımları orada çok beğeniliyor. En az bizim kadar onlar da sahipleniyorlar bu projeleri... Türk televizyonları ve Türk dizileri dünya genelinde bence çok başarılı" ifadelerini kullandı.