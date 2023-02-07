Melisa Aslı Pamuk: Anneannem de teyzem de kurtuldular

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi.
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, yaptığı paylaşımda anneanne ve teyzesinin binada mahsur kaldığını söylemişti.
Pamuk, "Anneannem yürüyemiyor, hasta... Teyzem ile binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı? 75. yıl Bulvarı no.10 Cem apt 4’üncü kat Antakya" dedi.
Yürütülen çalışmaların ardından oyuncu, anneannesi ve teyzesinin kurtarıldığını paylaşan oyuncu, "Anneannem de teyzem de kurtuldular. Çok şükür. Allah ülkemize yardımcı olsun..." dedi.