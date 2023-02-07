Melisa Aslı Pamuk: Anneannem de teyzem de kurtuldular

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremle sallandı. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. Yakınlarının binada mahsur kaldığı paylaşımını yapan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

Melisa Aslı Pamuk: Anneannem de teyzem de kurtuldular - 1

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi.

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, yaptığı paylaşımda anneanne ve teyzesinin binada mahsur kaldığını söylemişti.

Melisa Aslı Pamuk: Anneannem de teyzem de kurtuldular - 2

Pamuk, "Anneannem yürüyemiyor, hasta... Teyzem ile binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı? 75. yıl Bulvarı no.10 Cem apt 4’üncü kat Antakya" dedi.

Melisa Aslı Pamuk: Anneannem de teyzem de kurtuldular - 3

KURTARILDILAR

Yürütülen çalışmaların ardından oyuncu, anneannesi ve teyzesinin kurtarıldığını paylaşan oyuncu, "Anneannem de teyzem de kurtuldular. Çok şükür. Allah ülkemize yardımcı olsun..." dedi.

N-LIFE HABERLERİ

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