Melisa Sözen imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi)
Son olarak "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" adlı diziyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Melisa Sözen imajını yeniledi. Saçlarını kısacık kestiren oyuncu imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
MELİSA SÖZEN
Ünlü oyuncu Melisa Sözen tarz değişikliğine gitti. Uzun saçlarına alışık olduğumuz oyuncu saçlarını sıcak kestirdi.